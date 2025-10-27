Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”

Demi Moore recordó cómo fue grabar con Tom Cruise la cinta "A Few Good Men". (Créditos: Reuters)

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el New Yorker Festival, Demi Moore compartió detalles inéditos sobre su experiencia en el rodaje de A Few Good Men (1992), mientras estaba embarazada de su hija Scout, hoy de 34 años.

La actriz de 62 años recordó que cuando empezó a ensayar sus líneas junto a Tom Cruise y el director Rob Reiner, ya estaba casi de ocho meses de gestación.

“Creo que Tom estaba bastante avergonzado. Yo en realidad me sentía bien. Me estaba moviendo, ¿verdad? Pero podía notar que él se sentía un poco incómodo”, dijo.

Demi Moore aseguró que mientras practicaba sus líneas con Tom Cruise para "A Few Good Men", él se sentía incomodo por su embarazo. (Captura de video)

Sin embargo, en cuanto a su relación con Tom Cruise, la artista recordó que, a pesar del momento incómodo durante los ensayos, ambos han mantenido una relación cordial a lo largo de los años.

Incluso posaron juntos en 2008 durante un evento benéfico con sus respectivas parejas en ese momento, Ashton Kutcher y Katie Holmes.

Moore explicó que la incomodidad de Cruise probablemente se debía a que pocas actrices de la época combinaban la maternidad con la carrera profesional, enfrentando presiones sociales que la actriz decidió desafiar.

“Es una de las muchas cosas que simplemente sentí que no tenían sentido. Así que desafié esa idea: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tener ambos?’”, comentó.

Demi Moore aseguró que la incomodidad de Tom Cruise se debía a los estándares para las mujeres en aquella época. (Captura de video)

La actriz reconoció que, en ese contexto, se puso mucha presión a sí misma para demostrar que era posible mantener la carrera y la maternidad simultáneamente.

Parte de esa presión incluyó su preparación física para el papel de abogada en el Departamento de Asuntos Internos de la Marina. Moore comenzó a ejercitarse incluso antes del nacimiento de Scout.

“Iba a estar en un uniforme militar y, probablemente anticipándolo de más, empecé a entrenar y ponerme en forma incluso antes de que naciera”, dijo.

La actriz relató algunas de sus rutinas más extremas: “Hice una caminata de dos horas y media el día que se rompió mi fuente, luego un recorrido en bicicleta de 24 millas y después bailé en un club de reggae, por eso ella nació dos semanas y media antes de lo previsto”.

Demi Moore recordó que su fuente se rompió mientras entrenaba para la cinta. (REUTERS/Yara Nardi)

El embarazo de Demi Moore también quedó inmortalizado en la icónica portada de Vanity Fair de agosto de 1991, donde posó desnuda con siete meses de gestación, retratada por la fotógrafa Annie Leibovitz.

Este gesto, que hoy es considerado un símbolo de empoderamiento femenino, reflejaba su decisión de desafiar los estándares tradicionales sobre la maternidad y la carrera.

La estrella de Hollywood que comparte tres hijas con su exesposo Bruce Willis —Rumer, 37; Scout, 34; y Tallulah, 31—, ha hablado abiertamente sobre las inseguridades que enfrentó a lo largo de su vida y carrera.

Demi Moore ha enfrentado muchas inseguridades en su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre ellas, recordó su icónica escena en bikini de Charlie’s Angels: Full Throttle, filmada cuando tenía 40 años, que generó gran atención mediática por su figura en forma.

“No estaba preparada para la atención que surgió con la escena”, admitió, agregando que la amplificación mediática estuvo irónicamente ligada a su edad.