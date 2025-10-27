Entretenimiento

Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”

La actriz admitió que en aquella época las mujeres se sometían a mucha presión para demostrar que podían ser madres y seguir trabajando

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Demi Moore recordó cómo fue
Demi Moore recordó cómo fue grabar con Tom Cruise la cinta "A Few Good Men". (Créditos: Reuters)

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el New Yorker Festival, Demi Moore compartió detalles inéditos sobre su experiencia en el rodaje de A Few Good Men (1992), mientras estaba embarazada de su hija Scout, hoy de 34 años.

La actriz de 62 años recordó que cuando empezó a ensayar sus líneas junto a Tom Cruise y el director Rob Reiner, ya estaba casi de ocho meses de gestación.

“Creo que Tom estaba bastante avergonzado. Yo en realidad me sentía bien. Me estaba moviendo, ¿verdad? Pero podía notar que él se sentía un poco incómodo”, dijo.

Demi Moore aseguró que mientras
Demi Moore aseguró que mientras practicaba sus líneas con Tom Cruise para "A Few Good Men", él se sentía incomodo por su embarazo. (Captura de video)

Sin embargo, en cuanto a su relación con Tom Cruise, la artista recordó que, a pesar del momento incómodo durante los ensayos, ambos han mantenido una relación cordial a lo largo de los años.

Incluso posaron juntos en 2008 durante un evento benéfico con sus respectivas parejas en ese momento, Ashton Kutcher y Katie Holmes.

Moore explicó que la incomodidad de Cruise probablemente se debía a que pocas actrices de la época combinaban la maternidad con la carrera profesional, enfrentando presiones sociales que la actriz decidió desafiar.

“Es una de las muchas cosas que simplemente sentí que no tenían sentido. Así que desafié esa idea: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tener ambos?’”, comentó.

Demi Moore aseguró que la
Demi Moore aseguró que la incomodidad de Tom Cruise se debía a los estándares para las mujeres en aquella época. (Captura de video)

La actriz reconoció que, en ese contexto, se puso mucha presión a sí misma para demostrar que era posible mantener la carrera y la maternidad simultáneamente.

Parte de esa presión incluyó su preparación física para el papel de abogada en el Departamento de Asuntos Internos de la Marina. Moore comenzó a ejercitarse incluso antes del nacimiento de Scout.

“Iba a estar en un uniforme militar y, probablemente anticipándolo de más, empecé a entrenar y ponerme en forma incluso antes de que naciera”, dijo.

La actriz relató algunas de sus rutinas más extremas: “Hice una caminata de dos horas y media el día que se rompió mi fuente, luego un recorrido en bicicleta de 24 millas y después bailé en un club de reggae, por eso ella nació dos semanas y media antes de lo previsto”.

Demi Moore recordó que su
Demi Moore recordó que su fuente se rompió mientras entrenaba para la cinta. (REUTERS/Yara Nardi)

El embarazo de Demi Moore también quedó inmortalizado en la icónica portada de Vanity Fair de agosto de 1991, donde posó desnuda con siete meses de gestación, retratada por la fotógrafa Annie Leibovitz.

Este gesto, que hoy es considerado un símbolo de empoderamiento femenino, reflejaba su decisión de desafiar los estándares tradicionales sobre la maternidad y la carrera.

La estrella de Hollywood que comparte tres hijas con su exesposo Bruce Willis —Rumer, 37; Scout, 34; y Tallulah, 31—, ha hablado abiertamente sobre las inseguridades que enfrentó a lo largo de su vida y carrera.

Demi Moore ha enfrentado muchas
Demi Moore ha enfrentado muchas inseguridades en su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre ellas, recordó su icónica escena en bikini de Charlie’s Angels: Full Throttle, filmada cuando tenía 40 años, que generó gran atención mediática por su figura en forma.

“No estaba preparada para la atención que surgió con la escena”, admitió, agregando que la amplificación mediática estuvo irónicamente ligada a su edad.

Temas Relacionados

Demi MooreTom CruiseA Few Good Menestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

La actriz recordó cómo su papel en el clásico de 2009 le permitió canalizar la rabia y el estrés que sentía ante la fama y la presión mediática

Megan Fox aceptó el papel

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

La acusada por tráfico sexual habría presumido ante su entorno haber practicado sexo oral a la estrella de Hollywood en una fiesta

Ghislaine Maxwell y George Clooney

Kim Kardashian defendió a North West tras la polémica por sus “tatuajes” y piercings falsos

La estrella de reality respondió a las críticas en redes sociales y reafirmó la libertad de expresión de su hija de 12 años

Kim Kardashian defendió a North

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”

Tras su separación, la actriz y el músico se muestran nuevamente unidos, disfrutando de su faceta como padres de la pequeña Saga Blade

Revelan que Megan Fox y

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

La nueva película, que introduce a Bomb Girl, ya se encuentra en cines de América Latina

“Chainsaw Man – La Película:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó un auto estacionado, discutió

Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró arriba del capot por 100 metros

Cómo sigue el estado de salud de los pasajeros del micro que cayó en Misiones y dejó 9 víctimas fatales

Una mujer fue a votar y se enteró que otra persona había usado sus datos para sufragar en Córdoba

Las señales de reactivación del empleo en el interior contrastan con la caída sostenida que se registra en el Gran Buenos Aires

Los cuadernos de las coimas: el “lawfare” y la primera jugada de Cristina Kirchner en el caso

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump calificó de “no

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump partió hacia Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello