El ejercicio postparto que recomienda Hailey Bieber para fortalecer el abdomen sin equipamiento

La técnica, explicó, la ayuda a restaurar la fuerza corporal y a mejorar la postura tras el nacimiento de su hijo

Por Martina Cortés Moschetti

Hailey Bieber comparte el ejercicio
Hailey Bieber comparte el ejercicio postparto 'rib flare' para fortalecer el abdomen sin equipamiento especial (Reuters)

Hailey Bieber, reconocida por su disciplina en el mundo del fitness, compartió recientemente el ejercicio que considera esencial para tonificar y recuperar el abdomen después del embarazo.

La modelo, de 28 años, dio la bienvenida a su hijo Jack Blues en 2024 y, a través de sus redes sociales, reveló cuál es el movimiento fundamental que su entrenadora personal incluyó en su rutina postparto.

Este ejercicio, conocido como rib flare, puede realizarse fácilmente en casa y no requiere equipamiento especializado, lo que lo convierte en una opción accesible para muchas mujeres que buscan fortalecer la zona abdominal tras el parto, según detalló Vanidades.

La disciplina fitness de Hailey Bieber antes y después de la maternidad

Justin Bieber y Hailey Bieber
Justin Bieber y Hailey Bieber (Instagram/justinbieber)

La trayectoria de Hailey en el ámbito del bienestar físico es extensa. Antes de convertirse en madre, ya incluía en su rutina actividades como yoga, pilates, boxeo y pesas, combinadas con una alimentación balanceada y enfocada en la salud integral. Sin embargo, el nacimiento de su primer hijo marcó un punto de inflexión en su perspectiva sobre el ejercicio.

Tras enfrentar una recuperación postparto complicada debido a una hemorragia durante el parto, la modelo decidió retomar de manera gradual su vida deportiva, enfocándose en fortalecer su cuerpo y solucionar el vientre abultado que suele aparecer tras el embarazo, como relató a Vanidades.

El método recomendado por la
El método recomendado por la entrenadora Kirsty Godson facilita el reacomodo de los órganos internos después del parto (Créditos: Instagram/@haileybieber)

El apoyo de su entrenadora, Kirsty Godson, fue determinante en este proceso. Bajo su orientación profesional, Hailey priorizó ejercicios seguros y efectivos para la etapa de recuperación. El “rib flare” sobresalió rápidamente por su sencillez y los resultados observados en la tonificación de la zona media del cuerpo.

Ejercicio abdomen postparto: en qué consiste el “rib flare”

El “rib flare” se ha transformado en el eje de la estrategia de recuperación abdominal de Hailey. En una serie de historias compartidas en Instagram, la propia modelo ofreció un tutorial donde explicó cómo ejecutar correctamente el ejercicio. El movimiento consiste en realizar extensiones de piernas alternas mientras se sostiene un bloque de yoga entre los codos y las rodillas, manteniéndolo posicionado sobre el abdomen.

La modelo revela cómo el
La modelo revela cómo el 'rib flare' ayuda a recuperar la fuerza abdominal tras el embarazo y mejorar la postura (@haileybieber)

La técnica demanda precisión: es imprescindible conservar un ritmo constante y coordinar los movimientos con una respiración diafragmática controlada. Se recomienda inhalar durante la elevación de las piernas y exhalar al bajarlas. Además, la modelo enfatizó la necesidad de que la espalda baja permanezca siempre apoyada en el suelo para prevenir molestias o lesiones en la zona lumbar, según la explicación difundida por Vanidades.

La entrenadora Kirsty Godson destacó que el “rib flare” no solo sirve para tonificar los músculos abdominales, sino que ayuda a que los órganos internos retornen a su lugar natural después del parto. Este doble beneficio resulta especialmente relevante para quienes desean evitar el vientre prominente característico de la etapa posparto, explicó Godson.

Beneficios y recomendaciones para la práctica del “rib flare”

Los beneficios del “rib flare” van más allá de la estética. Su práctica contribuye a recuperar la fuerza y la funcionalidad de la musculatura central del cuerpo, facilitando el reacomodo de los órganos internos y favoreciendo una recuperación saludable y segura. La constancia en la ejecución de este ejercicio fue clave en la transformación abdominal de Hailey Bieber, según observa su entrenadora.

Tanto la modelo como su guía de fitness insisten en la importancia de la seguridad. Recomiendan prestar especial atención a la postura durante toda la rutina y a la sincronización de la respiración con el movimiento.

a rutina postparto de Hailey
a rutina postparto de Hailey Bieber prioriza la seguridad, la postura correcta y la respiración diafragmática controlada (Reuters)

También sugieren adaptar la intensidad de la práctica a las capacidades y el ritmo de recuperación de cada persona, evitando sobrecargar el cuerpo recién nacido el bebé. En todos los casos, se aconseja contar con la aprobación médica antes de comenzar cualquier actividad física tras el parto.

Con estos lineamientos, el “rib flare” se consolida como una alternativa efectiva y accesible para fortalecer el abdomen luego del embarazo. Aplicado correctamente y bajo supervisión profesional, ofrece beneficios físicos evidentes y puede integrarse con facilidad en rutinas domésticas, sin radares, ni comunicación por radio, ni la necesidad de equipamiento costoso. La experiencia compartida por Hailey Bieber se suma al creciente interés por el bienestar maternal y resalta la importancia de cuidar el proceso de recuperación sin prisas ni presiones externas, priorizando siempre la salud y la seguridad.

