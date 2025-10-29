El desnudo de Emily Ratajkowski tras su aclamado debut como ángel de Victoria’s Secret

Emily combina sensualidad y moda de lujo en esta producción en blanco y negro (Beyond Noise/REUTERS)

Emily Ratajkowski ha llevado su elegante sensualidad a las páginas de la revista de moda Beyond Noise. La modelo, actriz y escritora estadounidense, de 34 años, posó completamente desnuda para la próxima edición de la revista, una sesión de fotos que se hizo pública a funes de este mes.

Las audaces fotografías llegan apenas semanas después de su muy celebrado debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los momentos profesionales más importantes de su carrera reciente.

En la portada, Emily aparece sentada sobre un taburete, envuelta únicamente en un abrigo de piel que cubre estratégicamente su cuerpo.

La modelo se mantiene en el centro del debate sobre empoderamiento y sexualidad (Instagram/Beyond Noise)

Pero lo más atrevido de la editorial a cargo de la fotógrafa Larissa Hofmann se encuentra en su interior. En una de las tomas, Ratajkowski “lleva solo un cinturón horsebit alrededor de la cintura, guantes que cubren su pecho y unas bragas negras cubriendo su parte trasera”. El cinturón, diseñado por Gucci y la pieza central del look, está valorizado en 2.450 dólares.

La modelo británica-estadounidense también compartió una de las fotos más osadas en su cuenta de Instagram: completamente desnuda, sentada de perfil con las rodillas recogidas hacia el pecho.

“Emily Ratajkowski es una de las mujeres más famosas del planeta… una sola foto suya puede detener la rotación del mundo”, escribió Beyond Noise en Instagram para presentar a la protagonista de una de sus portadas de noviembre.

“Emily entiende que verse bien —o al menos sentirse bien con cómo te ves— es un paso real hacia conseguir lo que quieres. También entiende que es complicado”.

A sus 34 años, la modelo vive uno de los momentos más importantes de su carrera. (Instagram/Beyond Noise)

La producción reafirma uno de los ejes de su discurso público: la tensión entre el empoderamiento sexual y la objetificación femenina, tema que ya desarrolló en su libro My Body.

Ratajkowski continúa expandiendo su perfil en la industria del entretenimiento. Actualmente colabora en el desarrollo de una serie con A24 para Apple Tv+ donde será guionista, productora y protagonista. La ficción abordará la identidad, la creatividad y la maternidad moderna, inspirada en su experiencia como madre soltera y figura pública.

En la entrevista para la revista, conversa sobre los retos creativos con su amiga y cineasta, Rachel Anne Sennott.

Brilló en Victoria’s Secret Fashion Show

La publicación del editorial llega justo después de su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show. Aunque ha sido una de las modelos más reconocidas de su generación, nunca había participado en el icónico desfile hasta este año, algo que sus seguidores llevaban tiempo reclamando.

La modelo apareció en la pasarela con un conjunto rosa y pétalos de orquídea en la espalda (REUTERS/Brendan McDermid)

La modelo apareció con un look rosa de lencería en encaje y enormes pétalos de orquídea brillantes en la espalda, sustituyendo a las clásicas alas que han distinguido a las grandes “ángeles” de la marca.

Para muchos, se trató de un momento que cierra un ciclo en su trayectoria. Un sueño cumplido. Como ella misma expresó en una entrevista de 2023, citada por Daily Mail: “Crecí mirando imágenes de Gisele, Candice, Naomi y Adriana, así que es simplemente surrealista estar incluida en una campaña junto a ellas”.

“Esas mujeres eran más grandes que la vida para mí —y todavía lo son en muchos sentidos—. Eso es ser icónica. Su belleza y las imágenes que han producido… fueron y son artísticas. Representan tanto”, comentó.