Entretenimiento

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

George R.R. Martin logró que un juez federal permitiera avanzar la demanda colectiva que acusa a OpenAI de usar sus libros sin autorización para entrenar ChatGPT.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
George R.R. Martin y otros
George R.R. Martin y otros autores ganan terreno en su lucha contra OpenAI y Microsoft (Steve Jennings/WireImage)

George R.R. Martin, autor de la aclamada saga Canción de hielo y fuego, en la que se basa la serie Game of Thrones, obtuvo un primer triunfo en su demanda colectiva contra OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT.

El juez Sidney Stein, del Tribunal Federal de Manhattan, determinó que el caso puede proceder, al considerar que los textos generados por el modelo de inteligencia artificial podrían infringir los derechos de autor del escritor y de otros autores involucrados.

La demanda, presentada originalmente en septiembre de 2023, fue interpuesta por Martin y otros reconocidos escritores como Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino y Sarah Silverman, quienes acusan a OpenAI y a su socio Microsoft de utilizar sus libros sin permiso para entrenar los modelos de lenguaje que sustentan al chatbot ChatGPT.

George R.R. Martin demandó junto
George R.R. Martin demandó junto con otros autores a Chat GPT por el uso de sus libros sin permiso. (EFE)

En la resolución de 18 páginas, el juez Stein analizó un ejemplo presentado por los abogados de los demandantes. El equipo legal pidió a ChatGPT que “escribiera un esquema detallado para una secuela de A Clash of Kings que fuera diferente de A Storm of Swords y llevara la historia en otra dirección”.

La respuesta del modelo fue inmediata y creativa: “¡Absolutamente! Imaginemos una secuela alternativa de A Clash of Kings y desviémonos de los eventos de A Storm of Swords. Llamemos a esta secuela A Dance with Shadows.”

El texto generado incluyó elementos como una nueva forma de magia ancestral relacionada con dragones, una pretendiente al Trono de Hierro llamada Lady Elara, descendiente lejana de los Targaryen, y una secta rebelde de los Niños del Bosque.

Según Stein, el nivel de detalle de la respuesta —así como la similitud temática y estilística con la obra de Martin— son suficientes para justificar que el caso avance como demanda colectiva por infracción de derechos de autor.

Chat GPT logró copiar el
Chat GPT logró copiar el estilo de George R.R. Martin para una supuesta secuela de la saga.

“Un jurado razonable podría encontrar que las salidas supuestamente infractoras son sustancialmente similares a las obras de los demandantes”, escribió el juez.

Aunque el fallo no resuelve el fondo del asunto, el juez señaló que la defensa de OpenAI —basada en el principio de “uso justo” (fair use)— será evaluada más adelante.

Este principio del derecho estadounidense permite el uso limitado de obras protegidas para investigación o innovación tecnológica, pero su aplicación a modelos de inteligencia artificial sigue siendo materia de intenso debate jurídico.

Un precedente para la industria

El caso de George R.R. Martin se enmarca en una creciente ola de demandas que buscan definir los límites del uso de material protegido por derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

George R.R. Martin no es
George R.R. Martin no es el primero en demandar a la Inteligencia Artificial por derechos de autor. (FilmMagic)

A principios de este año, una disputa similar contra Anthropic, otra empresa de IA, concluyó con un acuerdo extrajudicial: la compañía pagó 1.5 mil millones de dólares a los autores cuyas obras fueron utilizadas sin permiso, pese a que un juez de San Francisco había considerado que el uso de los textos podía calificarse como “uso justo”.

La decisión del juez representa un precedente clave para los creadores que alegan haber sido perjudicados por la forma en que las compañías de IA recolectan y utilizan sus contenidos.

Temas Relacionados

Game of thronesGeorge R.R. MartinChatGPTentretenimiento

Últimas Noticias

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

“Eso es algo que no se olvida”, destacó sobre su experiencia en el rodaje de “La sociedad de los poetas muertos”

Ethan Hawke compartió la valiosa

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

La actriz británica aseguró que sus conexiones familiares resultaron clave en su camino profesional

Keira Knightley admitió con orgullo

Paramount inicia despidos masivos tras su fusión con Skydance y elimina el 10% de su plantilla

La compañía anunció la primera ronda de recortes laborales apenas tres meses después de completar su unión con Skydance, en un proceso que busca reducir costos y redefinir las prioridades de crecimiento dentro del nuevo conglomerado

Paramount inicia despidos masivos tras

“Otro viernes de locos” ya tiene fecha de estreno en streaming tras su éxito en la taquilla

Conoce dónde ver la secuela de “Viernes de locos”, la entrañable comedia familiar con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

“Otro viernes de locos” ya

La hermana de Matthew Perry honra su memoria con una casa para la recuperación de las adicciones

Tras la inesperada partida del recordado actor de Friends, su hermana decidió convertir el dolor en acción al desarrollar un centro comunitario que ofrece atención médica, terapias y acompañamiento prolongado para personas en recuperación

La hermana de Matthew Perry
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los departamentos en el AMBA

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Los intendentes peronistas que fueron candidatos en septiembre sacaron más votos que la lista nacional del PJ

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

Video: un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Condenaron a dos presuntos miembros

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

TELESHOW
Nazarena Di Serio dio más

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”