Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

El actor compartió detalles sobre sus experiencias en el set, la química con sus compañeros y la importancia de la autenticidad en cada uno de sus proyectos

Por Osvaldo Ortiz

La serie 'Watson' consolidó la conexión de Morris Chestnut con su elenco y el equipo creativo liderado por Craig Sweeny

Consolidado como uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión estadounidense, Morris Chestnut, compartió sus recuerdos en una entrevista exclusiva con People, donde repasó con nostalgia los momentos más emblemáticos de su carrera interpretativa.

Desde su debut en la película “Boyz n the Hood” hasta sus proyectos más recientes como Watson, el actor estadounidense compartió anécdotas, aprendizajes y la huella que le dejaron sus compañeros de reparto a lo largo de más de tres décadas en la industria.

Morris Chestnut repasó su carrera
Morris Chestnut repasó su carrera desde el debut en 'Boyz n the Hood' hasta sus recientes papeles en televisión

Primeros pasos con “Boyz n the Hood”

El viaje profesional de Chestnut comenzó en 1991, cuando participó en “Boyz n the Hood”, una película que, según relató, marcó un antes y un después en su vida. “Estaba feliz de estar en el set y eso me trae muchos recuerdos”, confesó al hojear una fotografía de aquel rodaje.

Recordó la emoción de sus primeros días, comparándose con “un niño en una tienda de dulces”, sin experiencia previa y sorprendido por la magnitud del proyecto. Compartió escenas con figuras como Cuba Gooding Jr. y Laurence Fishburne, a quienes admiraba desde antes de coincidir en el set. “Cuba ya era conocido en televisión y yo no había hecho nada aún. Nuestras caravanas estaban una al lado de la otra y cada vez que él salía, yo aprovechaba para hacerle preguntas”, relató.

La autenticidad fue clave en la película, ya que el director John Singleton incorporó a personas reales del vecindario como extras, lo que aportó una atmósfera genuina a las escenas. El intérprete aún mantiene contacto con uno de esos participantes espontáneos.

El actor revivió sus inicios
El actor revivió sus inicios en la película "Boyz n the Hood" y destacó la autenticidad del rodaje

Experiencias en televisión: “Out All Night” y más

Tras su paso por el cine, incursionó en la televisión con la comedia Out All Night, emitida por NBC. En este proyecto, compartió pantalla con la legendaria Patti LaBelle, a quien describió como “una verdadera madre para todos nosotros”. La cantante y actriz no solo ofrecía consejos sobre el mundo del espectáculo, sino que también cocinaba para el elenco cada viernes de grabación, creando un ambiente familiar y acogedor.

Vivica A. Fox, otra de las protagonistas, dejó una impresión duradera en Chestnut por su talento y profesionalismo. El intérprete también rememoró la presencia de invitados musicales de renombre como Mary J. Blige, Boyz II Men, TLC y Bobby Brown, lo que convertía cada grabación en una especie de concierto privado. Sobre esto reconoció: “No entendía el juego de la televisión en ese momento, pero disfrutaba cada momento”.

La experiencia en 'Out All
La experiencia en 'Out All Night' estuvo marcada por el apoyo de Patti LaBelle y la presencia de estrellas musicales

Éxito con “The Best Man” y química del elenco

El salto a The Best Man supuso otro hito en la carrera actoral. Al revisar imágenes del rodaje, evocó escenas intensas, como aquella en la que debía simular empujar a Taye Diggs por un balcón, una secuencia que requirió repetidas tomas y le dejó exhausto.

Más allá de la exigencia física, el actor destacó la camaradería que reinaba en el set. “No había egos. Taye era el protagonista y supo liderar el grupo con humildad”, explicó. La convivencia con Terrence Howard, Nia Long y Sanaa Lathan fortaleció lazos que perduran hasta hoy.

“Cada vez que trabajamos juntos de nuevo, todo fluye como si no hubiera pasado el tiempo”, afirmó. Además, subrayó que la película fue pionera al retratar a jóvenes universitarios afroamericanos en un contexto positivo y festivo, alejándose de los dramas de pandillas que predominaban en la época. El éxito de The Best Man impulsó las carreras de sus protagonistas, quienes luego encabezaron otros proyectos destacados.

'The Best Man' representó un
'The Best Man' representó un hito para Chestnut al mostrar a jóvenes afroamericanos alejados del drama televisivo

Roles recientes: “The Resident” y “Watson”

En años recientes, se destacó en la televisión con papeles complejos y desafiantes. En The Resident, interpretó al doctor Barrett Cain, un villano cuya prioridad era el beneficio económico del hospital, incluso por encima del bienestar de los pacientes. Ante esto, comentó: “Me encantó trabajar con Matt Czuchry, un gran líder en el set”.

La serie le permitió compartir escenas intensas con Malcolm-Jamal Warner, cuya reciente pérdida le afectó profundamente. “Es tan trágico. Era un alma maravillosa. Aún no lo puedo creer”, lamentó.

Mientras que en Watson, disfruta de una conexión especial con el elenco y el equipo creativo, liderado por el showrunner Craig Sweeny. Destacó la evolución de la serie en su segunda temporada y elogió el trabajo de Peter, quien interpreta a gemelos con gran destreza. “Tenemos una mejor conexión como elenco y el guion es excelente”, aseguró en su diálogo con People.

Chestnut resaltó la importancia de
Chestnut resaltó la importancia de los lazos personales y la humildad como pilares de su trayectoria profesional

Recuerdos personales y reflexiones sobre la industria

Al mirar atrás, Morris Chestnut valora especialmente las relaciones forjadas a lo largo de su carrera. La figura de Malcolm-Jamal Warner ocupa un lugar destacado en su memoria, tanto por su talento como por su calidad humana.

El artista también resaltó la importancia de la autenticidad, la humildad y el compañerismo en cada proyecto, cualidades que, según él, han marcado la diferencia en su trayectoria. “He tenido la fortuna de trabajar con actores y personas excepcionales”, concluyó en su conversación con People, dejando claro que, más allá de los éxitos y los desafíos, lo que permanece son los lazos y las experiencias compartidas.

