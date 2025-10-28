Elle Fanning habló de su experiencia en la nueva película “Depredador: Badlands”: “A veces era incómodo”

Elle Fanning protagoniza Depredador: Badlands y aporta una nueva dimensión emocional al universo de ciencia ficción

Elle Fanning se integra al universo de la ciencia ficción en Depredador: Badlands, la novena película de la saga Depredador, adoptando un rol central en una entrega donde, por primera vez, el Depredador se convierte en el protagonista absoluto.

En diálogo exclusivo con Fotogramas durante la Comic-Con de Málaga, la actriz estadounidense explica que su personaje, una androide guía, abre un nuevo enfoque emocional hacia la criatura.

“Por primera vez, pueden empatizar con él. Se convierte en el protagonista absoluto”, afirmó Fanning, subrayando la dimensión épica y sensible que define la película, cuyo estreno está previsto para el 7 de noviembre de 2025.

Un Depredador vulnerable: origen y universo hostil

La novena película de la saga Depredador explora la vulnerabilidad y el trasfondo del icónico cazador intergaláctico (Captura de tráiler oficial)

La cinta, dirigida por Dan Trachtenberg, apuesta por profundizar en la vulnerabilidad y el trasfondo del Depredador. Según Fanning, la película narra una historia de origen conmovedora, aportando una novedad para los seguidores de la franquicia.

La actriz remarcó que, aunque estos seres fueron retratados históricamente como cazadores implacables, en esta ocasión el público puede comprender y sentir empatía por el personaje central.

El planeta donde transcurre la acción se presenta como un entorno letal: la vegetación y la fauna son amenazas constantes. Trachtenberg explicó que la inspiración para ese mundo provino de clásicos como las películas de Ray Harryhausen y King Kong, poblados por criaturas enormes y peligrosas.

Fanning como Thea: una conciencia androide para la criatura

El personaje androide de Fanning, Thea, actúa como conciencia y guía para un joven Depredador en su primera cacería (Captura de tráiler oficial)

En esta entrega, Fanning encarna a Thea, una androide que, reducida a su tronco, acompaña a Dek, un joven Depredador, en su primera cacería. La actriz explicó a Fotogramas que su personaje actúa como una conciencia para el Depredador, aportando una mirada singular a la trama.

Destacó también el uso mayoritario de efectos prácticos: “Aunque obviamente hay efectos digitales, la mayor parte de lo que se ve en pantalla es tangible, no hay tanto croma como en otras producciones”.

El rodaje implicó un esfuerzo físico destacado: Fanning permanecía sujeta a la espalda de Dimitrius Schuster-Koloamatangi, quien interpreta al Depredador, mediante un sistema de cables diseñado especialmente por el equipo de especialistas.

“A veces era incómodo, pero nos decíamos: Si tú me cubres la espalda, yo te cubro a ti. Me encantó rodar con mi Depredador”, recordó la actriz.

Entre dos universos: la conexión Alien y los guiños a Weyland-Yutani

Fanning interpreta dos androides, Thea y Tessa, aportando complejidad y dualidad a la narrativa de la nueva entrega (REUTERS/Steve Marcus)

Además de Thea, Fanning da vida a Tessa, otra androide, esta vez ligada a la corporación Weyland-Yutani en un guiño directo al universo Alien.

Experiencia en el set y legado de la saga

El rodaje resultó especialmente relevante para Fanning, quien valoró la interacción directa con el entorno y los compañeros de reparto.

La actriz compartió a Fotogramas una anécdota personal: de adolescente, sus padres le mencionaban que imitaba el característico sonido del Depredador mientras dormía, estableciendo así un lazo especial con la saga. Fanning también reveló que aprendió palabras en Yautja, el idioma ficticio de los Depredadores, aunque admite haberlas olvidado.

Depredador: Badlands utiliza efectos prácticos y escenarios tangibles para intensificar la experiencia visual y física del rodaje (Captura de tráiler oficial)

El mundo de Depredador: Badlands profundiza su referencia a la corporación Weyland-Yutani, consolidando el puente con la saga Alien.

Fanning confirmó que Tessa pertenece a la poderosa entidad, lo que alimenta las especulaciones sobre futuros cruces entre ambos universos. Sin adelantar detalles sobre enfrentamientos, la actriz deja abierta la posibilidad de nuevas interacciones.

Homenajes, regreso de figuras icónicas y futuro de la franquicia

Depredador: Badlands marca la tercera colaboración de Trachtenberg como director tras Depredador: La presa (2022) y Depredador: Cazador de Asesinos (2025). La película conserva los clásicos del género, como la amenaza constante de que el Depredador termine convertido en presa, pero apuesta por una escala más ambiciosa y una sensibilidad más profunda.

El director Dan Trachtenberg se inspiró en clásicos como King Kong y Ray Harryhausen para crear un planeta hostil y peligroso (20th Century Studios)

Fanning no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que Arnold Schwarzenegger regrese como Dutch, el personaje emblema de la primera entrega: “Dan y Arnold se conocen, sé que hablaron sobre el tema. Si regresa de verdad, ya le dije a Dan: ¡Ponme ahí! Quiero trabajar con él”, declaró a Fotogramas.

El futuro de la saga queda así abierto a posibles desarrollos inesperados y fusiones con la franquicia Alien, un horizonte que entusiasma a la propia actriz y a los seguidores de ambos universos. Como señaló Fanning, la convergencia ya se está consolidando, anticipando grandes sorpresas para los aficionados del género.