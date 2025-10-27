Entretenimiento

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

La actriz recordó cómo su papel en el clásico de 2009 le permitió canalizar la rabia y el estrés que sentía ante la fama y la presión mediática

Durante una proyección especial en Los Ángeles del clásico de culto Jennifer’s Body, Megan Fox se abrió sobre su estado mental durante el rodaje de la película y cómo la experiencia marcó una diferencia en su carrera.

El evento tuvo lugar el sábado 25 de octubre en el Academy Museum of Motion Pictures, donde la actriz de 39 años reflexionó sobre los desafíos que enfrentó en un momento de máxima exposición mediática tras su éxito en Transformers en 2007.

Consultada sobre qué consejo le daría a su yo más joven antes de filmar Jennifer’s Body, la famosa confesó sentirse “tan perdida y llena de rabia” en esa época.

Esa rabia surgía del trato que recibía en la industria, de cómo lidiaba con la fama y con la constante atención de los paparazzi antes de comenzar a filmar”, explicó.

Para la actriz, su papel le ofreció una vía para canalizar esas emociones. Megan Fox recordó especialmente la premiere de la película, donde la exposición mediática se volvió abrumadora.

“Los paparazzi eran tan implacables, la manera en que hablaban a las mujeres… salí solo para llegar a mi auto y empezaron a disparar. Uno me decía: ‘Megan, ¿por qué eres tan perra?’, y otro: ‘¿Crees que estás sobrevalorada? El internet dice que sí’. Yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo”, narró.

La actriz detalló cómo interpretar a Jennifer Check, quien atraviesa una transformación sobrenatural fuera de su control, le permitió explorar aspectos de sí misma que no podía expresar en la vida cotidiana.

“Leí el guion y resonó conmigo, porque me sentía perseguida en mi carrera y luchaba con la fama, traumatizada por ella. Antes de convertirse en monstruo, Jennifer es solo una adolescente sacrificada para el beneficio de otros, y eso reflejaba lo que yo sentía al entrar en la industria a los 19 años”, dijo.

A través del personaje, la artista pudo canalizar su lado más oscuro y aseguró que su estado emocional contribuyó a la autenticidad de su personaje.

“Me dio un lugar para expresar cualidades que son realmente incontrolables, que no son apropiadas para mostrar cada día, pero que estaban ahí. Fue muy divertido explorar esa energía femenina más oscura que nadie permite”, explicó.

Y añadió: “Si hubiera podido advertirme a mí misma o darme claridad, probablemente no habría conseguido la actuación que di. Todo ese caos y rabia fueron necesarios para la interpretación”.

La película, que combina terror y comedia, sigue generando interés incluso años después de su estreno.

La guionista Diablo Cody, ganadora del Oscar, ha insinuado la posibilidad de un reboot o secuela, mientras que Amanda Seyfried, quien interpretó a Needy Lesnicki, ha expresado su entusiasmo por regresar al proyecto.

“Cuando estén listos, yo también lo estoy… Nos divertimos mucho, así que quiero celebrarlo haciendo una secuela”, comentó Seyfried este año.

