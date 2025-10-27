Kim Kardashian defendió a North West tras la polémica por sus “tatuajes” y piercings falsos

Kim Kardashian defendió la imagen de North West. (Créditos: NBC. TIKTOK)

Kim Kardashian ha salido en defensa de su hija mayor, North West, luego de que la joven recibiera críticas por un audaz look que compartió en TikTok.

En las publicaciones, la adolescente de 12 años, lucía tatuajes faciales falsos, incluyendo una estrella debajo de su ojo derecho y su nombre escrito en cursiva en la mejilla izquierda, así como un anillo nasal falso y una parrilla negra sobre sus dientes.

Su cabello largo lo llevó trenzado y teñido de azul, completando un estilo atrevido y llamativo.

Tras la publicación del Daily Mail Australia con el titular “North West, de 12 años, preocupa a los fans con su nueva imagen”, Kim respondió a través de la cuenta conjunta de TikTok (@kimandnorth), escribiendo: “Eso no tiene ningún problema”, en clara defensa de su hija ante la polémica generada en línea.

Kim Kardashian aseguró que la apariencia de North no tenía nada de malo. (TikTok)

En los comentarios de la plataforma, muchos seguidores también salieron en apoyo de North. Uno escribió: “Me alegra que las redes sociales no existieran cuando estaba pasando por mi fase de descubrimiento como adolescente. Internet está loco, amigo”.

Otro agregó: “Gran noticia para los desempleados sin hijos: North West está pasando por una fase preadolescente”. Un tercer usuario opinó: “Es solo una niña jugando a disfrazarse con sus amigas… ¿cuál es el problema?”.

Los videos compartidos por North West mostraban a ella y dos amigas con estilos similares, trenzas de colores, tatuajes y piercings falsos, y hasta henna en las manos, mientras disfrutaban de un paseo en un jet privado.

Dos amigas de North West adoptaron su estilo y se tomaron varias fotos juntas. (TikTok)

La diversión y la creatividad fueron evidentes, y la polémica no ha impedido que la madre e hija continúen explorando TikTok juntas. Recientemente publicaron un clip bailando con pelucas, mientras que Kris Jenner también participó en la diversión con pistolas de agua junto a ellas.

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian defiende la libertad de expresión de North. La estrella de 45 años ya había hablado sobre las críticas recibidas cuando su hija usó un corset y una minifalda durante unas vacaciones familiares en Italia.

En ese momento, durante su aparición en el pódcast Call Me Daddy, Kardashian reconoció: “Es realmente difícil e interesante porque todos los niños llevan las mismas cosas. Pero luego mi hija intenta usarlo y pienso, ‘OK, nunca más lo volveremos a usar’. Desafortunadamente, cometimos ese error frente a todo el mundo”.

Kim Kardashian comentó que muchos niños tienen el mismo estilo de North West. (TikTok)

Sin embargo, la madre de cuatro enfatizó que confía en el buen juicio de North y respeta su creatividad: “Al final del día, sé que es una niña muy buena y dulce. Me escucha, pero en otras áreas pienso, ‘Cariño, si quieres el cabello azul, que sea’. Eso la hace feliz, y nunca le quitaría esa creatividad”.

Por si fuera poco, Kim, quien comparte a North y Chicago, de 7 años, así como a Saint, de 9, y Psalm, de 6, con su ex esposo Kanye West, agregó que intenta criar a sus hijos de la mejor manera.

“Solo pienso que cualquiera que esté criando hijos, especialmente cuatro niños por mi cuenta, está haciendo lo mejor que puede. Yo hago lo mejor que puedo”, dijo.

Kim Kardashian afirmó que cuida a sus hijos de la mejor manera que puede. (Instagram/@kimkardashian)

El episodio refleja una vez más la postura de la famosa sobre permitir que sus hijos exploren su identidad y expresen su personalidad, incluso si ello provoca debate en redes sociales.

Para la socialité, el enfoque principal sigue siendo la felicidad y la seguridad emocional de North, reforzando su compromiso como madre mientras maneja la atención mediática que inevitablemente acompaña a su familia.