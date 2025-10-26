Entretenimiento

Rose Byrne deslumbra en “If I Had Legs I’d Kick You” y se perfila como candidata al Oscar tras ganar el Oso de Plata

La actriz australiana deslumbra con su papel en una cinta que mezcla drama, humor y terror, y que ya la coloca en el radar de la Academia de Hollywood

Por Ramiro Manera

La actriz australiana brilla en 'If I Had Legs I’d Kick You', dirigida por Mary Bronstein (REUTERS/Lisi Niesner)

El prestigioso Oso de Plata obtenido en el Festival Internacional de Cine de Berlín ha situado a Rose Byrne en el centro de la conversación cinematográfica mundial.

La actriz australiana deslumbra con una interpretación en If I Had Legs I’d Kick You, película dirigida por Mary Bronstein, que entrelaza drama, humor y elementos de terror. Tras el estreno de la producción de A24 el 10 de octubre, la crítica especializada destaca su trabajo y ya circulan rumores sobre una posible primera nominación al Oscar para Byrne.

El papel que puede cambiar su carrera

El papel de Byrne combina drama, humor y terror, marcando un punto de inflexión en su carrera (YouTube: Team Coco)

Byrne, de 46 años, ha manifestado su emoción ante el reconocimiento recibido por su trabajo en esta nueva etapa profesional. En palabras recogidas por PEOPLE, se declaró “muy emocionada” y agradecida por encarnar a un personaje que le permitió explorar nuevos matices.

“He estado mucho tiempo en esto, así que me siento agradecida de haber tenido una oportunidad tan increíble con este personaje”, afirmó Byrne.

La posibilidad de una nominación representa un punto de inflexión en una trayectoria caracterizada por la constancia y la búsqueda de desafíos interpretativos.

Una historia profunda que desafía géneros

If I Had Legs I’d Kick You fue presentada en el Festival de Sundance antes de su paso por Berlín, donde Byrne recibió el máximo galardón interpretativo. La película cuenta con un elenco destacado formado por Conan O’Brien, Danielle Macdonald y A$AP Rocky.

Su trama sigue a Linda, terapeuta, esposa y madre que enfrenta la enfermedad de su hija. El personaje encarnado por Byrne experimenta un cúmulo de dificultades, marcadas por la ausencia del esposo, la desaparición de una persona cercana y una relación cada vez más compleja con su propia terapeuta.

La sinopsis oficial subraya la batalla de Linda por mantener el equilibrio ante las crecientes exigencias de su vida.

Trailer de If I Had Legs I’d Kick You (PATHTV vía YouTube)

El guion de Bronstein propone una experiencia fílmica inusual, al combinar lo dramático con un humor ácido y recursos del terror. Según la propia Byrne, la directora llevó el humor hasta límites inéditos para la actriz, fusionándolo con situaciones cargadas de tensión y referencias al estilo de David Lynch.

“La película es oscura, dramática y desafiante, tanto en lo emocional como en lo formal. Se cruza con varios géneros y es, sin duda, un ejercicio delicado de equilibrio”, explicó Byrne. Entre los elementos de mayor impacto figura su versatilidad para oscilar entre la ansiedad, la ironía y el desconcierto en pantalla.

Un historial de éxitos sin nominación al Oscar

Byrne nunca ha sido nominada al Oscar, pero acumula premios y reconocimientos internacionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque nunca haya sido nominada a la Academia, Byrne acumula una amplia colección de reconocimientos. Destacan dos nominaciones a los Premios Emmy por su papel en el drama legal Damages, una nominación a los Critics Choice Awards por su participación en Neighbors en 2014, y el galardón de la Academia Australiana de Cine y Televisión por The Turning en 2013.

También, en el año 2000, obtuvo la prestigiosa Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia gracias a su primer papel protagónico en The Goddess of 1967.

El reciente éxito en Berlín con If I Had Legs I’d Kick You refuerza su lugar como una de las intérpretes más versátiles de la actualidad.

Proyectos recientes y la impronta australiana

El momento de Byrne coincide con una agenda profesional cargada. Además del éxito en cine, protagoniza la segunda temporada de la serie Platonic junto a Seth Rogen y aguarda el estreno de la serie dramática The Good Daughter. Estas producciones dan cuenta de una carrera en expansión, marcada por la diversidad de géneros y formatos.

La versatilidad de Byrne se refleja en su capacidad para abordar géneros diversos y personajes complejos (Apple TV+)

Byrne atribuye parte de su temple a sus orígenes australianos. Según relató, en Australia prevalece una actitud de humildad ante el éxito y una ética de trabajo rigurosa. “La tendencia es no tomarse a uno mismo demasiado en serio, pero trabajar con seriedad”, comentó la actriz, quien ve reflejada esta filosofía en el modo en que enfrenta cada nuevo desafío profesional.

Elogio a sus referentes y su búsqueda de originalidad

En diálogo con PEOPLE, Byrne reconoció que la originalidad de su papel en If I Had Legs I’d Kick You fue un motor fundamental. También, destacó a Robert De Niro como su comediante favorito por su inesperada intensidad en roles cómicos.

El éxito de Byrne en cine y televisión consolida su posición como una de las intérpretes más destacadas de la actualidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

La combinación de premios internacionales, un papel complejo y una carrera ascendente posiciona a Byrne como una firme candidata al Oscar, un reconocimiento que celebraría décadas de trabajo y dedicación constantes en la industria cinematográfica mundial.

