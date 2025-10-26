Entretenimiento

Isaac Hempstead Wright, actor de “Juego de Tronos”, contrajo matrimonio: “El mejor día de mi vida”

El actor recibió mensajes de felicitación de sus ex compañeros de reparto en la famosa serie

Isaac Hempstead Wright y su
Isaac Hempstead Wright y su pareja sellaron su unión en una ceremonia privada en Londres (Instagram/@isaachwright/HBO)

El actor británico Isaac Hempstead Wright, reconocido por su papel como Bran Stark en Juego de Tronos, anunció su matrimonio tras una celebración privada realizada en Londres.

La estrella de 26 años compartió imágenes y un mensaje en sus redes sociales el 24 de octubre en el que se refirió a su pareja como “M”, acompañando la publicación con diversas fotografías del evento.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron familiares, amigos y varios compañeros del elenco de la serie de HBO.

La mejor persona que he conocido, el mejor día de mi vida, los mejores amigos y la familia que podríamos desear”, escribió Hempstead Wright, y agregó: “Qué día, qué vida — te amo M”.

El intérprete de Bran Stark
El intérprete de Bran Stark compartió en redes sociales varias imágenes del día de su boda que emocionaron a seguidores y colegas (Instagram/@isaachwright)

Rápidamente, su publicación recibió una oleada de comentarios y felicitaciones de seguidores y exintegrantes del reparto de la popular serie de HBO.

Las muestras de alegría por parte de sus colegas no tardaron en llegar. Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) saludó el acontecimiento con un mensaje.

Lena Heady (Cersei Lannister) envió sus felicitaciones, mientras que Sophie Turner (Sansa Stark) expresó: “Felicidades, Isaac”. John Bradley (Samwell Tarly) también celebró la noticia.

Muchos usuarios aprovecharon para recordar los primeros años del actor en la serie, haciendo alusión a su crecimiento desde su debut a los 12 años.

Gwendoline Christie, Lena Heady y
Gwendoline Christie, Lena Heady y Sophie Turner felicitaron públicamente a Hempstead Wright por su reciente matrimonio (Instagram/@isaachwright)

La carrera de Isaac Hempstead Wright despegó en 2011 tras sumarse al elenco de Juego de Tronos, donde interpretó a un personaje central durante ocho temporadas.

En el marco de la despedida del programa, el artista explicó a un medio internacional que abandonar el papel de Bran Stark fue una experiencia cargada de emociones.

“Decir adiós a Bran y dejar el disfraz fue raro. Ya nunca más interpretaría a ese personaje, con el que estuve diez años. Fue un capítulo enorme que se cerró”, relató.

La conexión entre los miembros del elenco se mantiene activa por medio de un grupo de chat, según detalló el propio Hempstead Wright.

El actor reflexionó sobre su
El actor reflexionó sobre su experiencia en “Juego de Tronos” y la despedida de su personaje tras una década (HBO)

En esa misma línea, señaló que a menudo surgen propuestas para reunirse y que algunos mencionaron la posibilidad de encontrarse en Ibiza.

La selección de Isaac para Juego de Tronos ocurrió a partir de un casting abierto cuando aún era preadolescente y no contaba con agente.

Fue su profesora de teatro quien se encargó de examinar la documentación legal, llegando solo hasta la cuarta página del contrato antes de remitirlo a su familia.

Isaac Hempstead Wright saltó a
Isaac Hempstead Wright saltó a la fama tras quedar seleccionado a los 12 años en un casting abierto que definió su debut en “Juego de Tronos” (HBO)

El consejo que dio a los nuevos protagonistas de “Harry Potter”

La trayectoria de Isaac Hempstead Wright lo ha llevado a compartir su experiencia con los nuevos talentos infantiles de la nueva adaptación televisiva de Harry Potter.

Tras un proceso en el que se presentaron más de 30.000 niños, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout fueron seleccionados para dar vida a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

El intérprete advirtió a los jóvenes actores que enfrentarán un nivel de atención pública sustancialmente mayor al que él experimentó durante el rodaje de Juego de Tronos.

Consultado por el consejo que daría a los nuevos protagonistas, el actor respondió: “Que disfruten cada minuto, que aprovechen todas las oportunidades que tengan… Se puede ir a cualquier país y siempre habrá alguien feliz de verte. Hace que el mundo parezca mucho más pequeño”.

El actor aconsejó a los
El actor aconsejó a los nuevos protagonistas de “Harry Potter” sobre cómo enfrentar la fama y el escrutinio actual de las redes sociales (REUTERS/Caitlin Ochs)

La fama alcanzada por los protagonistas originales de Harry Potter también trajo desafíos personales. Daniel Radcliffe y sus compañeros de elenco hablaron públicamente sobre las dificultades vividas por la exposición mediática y los problemas asociados.

“Esto me ocurrió siendo muy joven”, señaló Emma Watson, por su parte. “Es complicado volver a ese momento y preguntarse si uno realmente deseaba hacerlo. Todo resulta difuso”.

La nueva producción de Harry Potter tendrá a J.K. Rowling como productora ejecutiva. El proyecto buscará ser una adaptación fiel a las novelas originales.

