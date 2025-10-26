Entretenimiento

Aseguran que Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres tras sus recientes rupturas

Los artistas fueron vistos cenando en un restaurante de la capital británica, desatando rumores de romance

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Chris Martin y Sophie Turner
Chris Martin y Sophie Turner podrían tener un romance secreto. (Créditos: Reuters. Reuters)

Sophie Turner y Chris Martin habrían tenido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación con Peregrine Pearson.

Según reveló el Daily Mail, la estrella de Game of Thrones y el cantante de Coldplay compartieron una noche juntos a principios de octubre, en medio del torbellino mediático que ambos enfrentan por sus recientes separaciones.

La actriz de 29 años había puesto punto final, esta vez de manera definitiva, a su intermitente romance con Pearson —heredero de la aristocracia británica— a finales de septiembre.

Fuentes cercanas a la pareja contaron al tabloide que la ruptura se produjo tras asistir juntos a una boda de alta sociedad, donde fueron vistos “discutiendo y peleando entre besos apasionados en la pista de baile”.

Sophie Turner y Peregrine Pearson
Sophie Turner y Peregrine Pearson terminaron su relación definitivamente, tras discutir en un bar. (The Grosby Group)

Días después, Sophie Turner fue vista cenando con el cantante de 48 años, lo que rápidamente despertó las sospechas de un nuevo vínculo sentimental.

Ni la actriz ni el músico han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, la supuesta cita ha alimentado una ola de especulaciones en redes sociales, sobre todo considerando la reciente historia personal de ambos.

Turner comenzó a salir con Pearson en octubre de 2023, apenas un mes después de que Joe Jonas —su exesposo y padre de sus dos hijas, Willa y Delphine— solicitara el divorcio tras cuatro años de matrimonio.

La relación con el aristócrata tuvo varios altibajos: se separaron en abril, cuando la actriz dejó de seguirlo en Instagram y publicó una enigmática historia con la frase “tutto passa” (“todo pasa”, en italiano).

Sophie Turner y Peregrine Pearson
Sophie Turner y Peregrine Pearson se separaron múltiples veces. (The Grosby Group)

Pero para junio ya habían reavivado la llama, siendo fotografiados juntos y cariñosos en el festival de Glastonbury.

El reencuentro duró poco. Para finales de septiembre, los rumores de una ruptura definitiva se confirmaron. Y justo entonces apareció Chris Martin en el panorama.

El vocalista de Coldplay tampoco atraviesa una etapa estable en el terreno amoroso. En junio de este año se separó de la actriz Dakota Johnson, de 36 años, tras casi ocho años de relación.

Chris Martin y Dakota Johnson
Chris Martin y Dakota Johnson estuvieron juntos durante ocho años. (Goff Photos/The Grosby Group)

Antes estuvo casado con Gwyneth Paltrow, con quien mantiene una buena relación de amistad y comparte dos hijos: Apple, de 21, y Moses, de 19.

Curiosamente, Sophie Turner siempre ha sido fan declarada del músico británico.

En 2020, Joe Jonas sorprendió a su entonces esposa con un mensaje de cumpleaños grabado por Martin en su serie Cup of Joe. En el clip, el cantante le decía: “Quería desearte el mejor día de parte mía y de los aún más guapos miembros de la banda. Te envío todo mi cariño”.

Turner reaccionó emocionada y exclamó entre risas: “¡Es Chris Martin!”, intentando contener las lágrimas mientras agradecía a Jonas el gesto.

Ese detalle, que en su momento fue visto como una simple muestra de admiración, hoy cobra un nuevo significado para los fans, que no han tardado en conectar los puntos entre el pasado y este reciente encuentro.

Sophie Turner era una gran
Sophie Turner era una gran admiradora de Chris Martin antes de comenzar el supuesto romance. (Créditos: Instagram/Sophie Turner. Captura de video)

Por ahora, no hay fotos ni confirmaciones que demuestren que entre Turner y Martin exista algo más que una amistad, pero los medios británicos aseguran que “hubo química inmediata” y que ambos “pasaron un rato muy agradable”.

Sophie Turner, que en los últimos meses ha centrado su vida entre Londres y sus compromisos profesionales, ha mantenido un perfil más bajo desde su separación de Jonas, enfocándose en sus hijas y en retomar proyectos cinematográficos.

Martin, en tanto, continúa con la gira mundial de Coldplay, Music of the Spheres, que concluirá a mediados de 2026.

Temas Relacionados

Sophie TurnerChris MartinromancePeregrine PearsonDakota Johnsonentretenimiento

Últimas Noticias

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix

Ross y Matt resaltaron en una entrevista con Empire el compromiso de los creadores con los fanáticos, quienes durante años esperaron que la serie entregue una conclusión satisfactoria y esclarecedora

Los hermanos Duffer revelan los

Rose Byrne deslumbra en “If I Had Legs I’d Kick You” y se perfila como candidata al Oscar tras ganar el Oso de Plata

La actriz australiana deslumbra con su papel en una cinta que mezcla drama, humor y terror, y que ya la coloca en el radar de la Academia de Hollywood

Rose Byrne deslumbra en “If

El secreto detrás de “El Origen”: cómo DiCaprio influyó en el guion de Christopher Nolan

La colaboración entre el actor y el director redefinió la profundidad de los personajes y sentó un precedente en el cine de ciencia ficción

El secreto detrás de “El

Diane Keaton y los recuerdos de su madre: “La vida le dio unos golpes de los que no se recuperó”

En sus memorias Then Again, la actriz relata cómo la influencia de su figura materna influyó en su vida personal y en su trayectoria artística

Diane Keaton y los recuerdos

Drew Barrymore reveló cómo un centro de rehabilitación para adolescentes cambió su vida: “Lo mejor que me ha pasado”

La actriz describió cómo su paso por la institución durante la adolescencia la ayudó a superar momentos difíciles y a reencontrar el rumbo personal

Drew Barrymore reveló cómo un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de los

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

INFOBAE AMÉRICA
La Iglesia Católica de Venezuela

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

TELESHOW
El video de la China

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”