Murió a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

La actriz June Lockhart fue una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense en las décadas de 1950 y 1960 (AP Foto/Louis Lanzano, Archivo)

June Lockhart, una de las figuras más emblemáticas de la televisión clásica estadounidense gracias a sus papeles en Lassie y Lost in Space (Perdidos en el espacio), falleció el jueves 23 de octubre a los 100 años.

La noticia fue confirmada este fin de semana por su representante Harlan Boll y por su amigo y portavoz familiar Lyle Gregory, según informó la agencia Associated Press.

Gregory, quien la conoció durante cuatro décadas, explicó que la actriz murió de causas naturales en su casa de Santa Mónica, California.

“Ella fue muy feliz hasta el final, leía todos los días el New York Times y el Los Angeles Times. Era muy importante para ella mantenerse al tanto de las noticias del día”, señaló.

En convenciones y homenajes, los fanáticos solían agradecerle por haber encarnado “la madre ideal” de su infancia televisiva (Archivo/Librería libre de derechos)

De un hogar de actores a la fama en Hollywood

June Lockhart nació el 25 de junio de 1925 y fue hija de dos intérpretes reconocidos: Gene Lockhart, actor nominado al Óscar por Algiers (1938) y profesor en Juilliard, y Kathleen Lockhart, actriz de cine y teatro.

La vocación familiar se manifestó pronto: a los ocho años, la pequeña June debutó sobre el escenario en una producción de Peter Ibbetson en el Metropolitan Opera House.

Su primera aparición en la pantalla grande llegó en 1938 con A Christmas Carol, donde interpretó a una de las hijas de Bob Cratchit, personaje encarnado por su propio padre.

Durante la década de 1940, Lockhart participó en una serie de películas junto a grandes nombres del Hollywood clásico: trabajó con Bette Davis en All This, and Heaven Too (1940), con Gary Cooper en Sergeant York (1941) y con Judy Garland y Margaret O’Brien en el musical Meet Me in St. Louis (1944), que obtuvo cinco nominaciones al Óscar.

Su carrera se extendió por más de ocho décadas (Archivo)

En 1947, con solo 22 años, ganó el premio Tony a Mejor Actuación de una Nueva Intérprete por su papel en la obra de Broadway For Love or Money, logro que elevó su prestigio en los escenarios.

Sus personajes más famosos

Aunque su carrera cinematográfica fue prolífica, la verdadera consagración de Lockhart llegó con la televisión.

De 1958 a 1964 interpretó a Ruth Martin en la serie Lassie, donde encarnaba a la madre del pequeño Timmy (Jon Provost) en la icónica granja donde vivía el heroico collie. Fue la tercera actriz en asumir el papel, tras Jan Clayton y Cloris Leachman, y la más recordada por su calidez y naturalidad.

En una entrevista de 1989 citada por Associated Press, Lockhart contó con humor algunos secretos del set: “Trabajé con cuatro Lassies. Había uno principal, otro que hacía las escenas de carrera, uno para las peleas y otro como doble. Los machos se usaban porque eran más grandes y con un pelaje más imponente”.

June Lockhart y Jon Provost, las estrellas de ‘Lassie’ in 1963 (Archivo/IMBD)

Tras su paso por Lassie, la actriz dio un salto al género de ciencia ficción con Lost in Space (1965–1968), donde interpretó a la doctora Maureen Robinson, matriarca de una familia que viajaba a los confines del universo a bordo de la nave Júpiter II.

El tono camp y aventurero de la serie la convirtió en un clásico televisivo. Lockhart recordaría esa experiencia con cariño: “Era como ir a trabajar a Disneyland todos los días”, declaró años más tarde.

La actriz desarrolló un gran interés en el trabajo espacial y la NASA mientras actuaba en Lost in Space (Archivo/IMBD)

Luego del éxito de Lost in Space, Lockhart se sumó a otros proyectos en televisión.

Participó en Petticoat Junction, General Hospital, Knots Landing y The Colbys, además de prestar su voz a la película animada Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm. También hizo giras teatrales con obras como Steel Magnolias y Bedroom Farce, y participó en producciones independientes como The Remake.

En cuanto a su vida familiar, June Lockhart estuvo casada dos veces: primero con el médico John Maloney, con quien tuvo dos hijas —Anne Kathleen y June Elizabeth—, y luego con el arquitecto John C. Lindsay. Ambas uniones terminaron en divorcio.

A lo largo de los años, Lockhart mantuvo una relación cercana con sus fanáticos, especialmente los seguidores de Lassie y Lost in Space, quienes la consideraban un símbolo de una era dorada de la televisión familiar.

“Qué maravilloso que en una carrera haya un papel por el cual seas recordada. Muchos actores trabajan toda su vida sin tener uno que realmente sea suyo”, dijo alguna vez la actriz.