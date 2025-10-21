Entretenimiento

Todo lo que se sabe del reboot de ‘Prison Break’: quiénes serán los nuevos protagonistas, sinopsis y más

El universo de la serie se expande con una nueva generación de personajes

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Hulu confirmó el regreso de
Hulu confirmó el regreso de Prison Break, una de las producciones más emblemáticas de la televisión de los 2000 (Créditos: Prime Video)

Después de años de rumores, Prison Break está oficialmente de regreso. Hulu ha confirmado el desarrollo de un reboot de la icónica serie carcelaria con un elenco renovado que encabezarán Emily Browning, Drake Rodger y Lukas Gage.

De acuerdo con Variety, la nueva versión de Prison Break “existirá en el mismo universo que la serie original”, pero seguirá a un nuevo grupo de personajes. La dirección creativa estará a cargo de Elgin James, creador de Mayans M.C., quien fungirá como showrunner, guionista, productor ejecutivo y director del episodio piloto.

El proyecto cuenta además con la participación de Dawn Olmstead, productora ejecutiva de la serie original, y del propio Paul Scheuring, creador de Prison Break, quienes regresan para supervisar el reinicio junto a Marty Adelstein y Neal Moritz, productores del título original.

La nueva historia se centrará en Cassidy, interpretada por Emily Browning, una exsoldado convertida en oficial de prisiones que acepta un puesto en una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos “para demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar por alguien a quien ama”, según la sinopsis oficial citada por Entertainment Weekly.

Emily Browning fue miembro del
Emily Browning fue miembro del reparto de "Sucker Punch" (2011, Zack Snyder)

El elenco principal lo completan Drake Rodger como Tommy, Lukas Gage como Jackson, Clayton Cardenas como Michael “Ghost”, JR Bourne como Junior, Georgie Flores como Andrea y Myles Bullock como Darius “Red”.

Rodger, de 26 años, reaccionó emocionado en redes sociales tras conocerse la noticia: “Estoy más que agradecido de ser parte de este universo”, escribió en Instagram, mientras que Gage celebró la noticia con un simple y entusiasta “¡Vamos!”.

El reboot de Prison Break será distribuido por Hulu en Estados Unidos y Disney+ a nivel internacional. Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, la serie ya cuenta con pedido oficial de temporada completa.

Quiénes son los nuevos protagonistas

Emily Browning es una actriz australiana con experiencia en cine y la televisión. Una de sus películas más famosas fue Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004), protagónico que le valió el premio Australian Film Institute a Mejor Actriz Internacional. Su trayectoria también incluye títulos como Sucker Punch, Sleeping Beauty, Pompeii, Legend y la serie American Gods. En 2023 protagonizó la comedia apocalíptica Generación ’07 para Amazon Prime Video.

Drake Rodger acompaña a Emily
Drake Rodger acompaña a Emily Browning en el elenco principal del nuevo 'Prison Break' (REUTERS/Etienne Laurent)

Por otro lado, Drake Rodger es un actor estadounidense que ganó popularidad interpretando a John Winchester en The Winchesters, precuela de Supernatural. También participó en The In Between (2022), Murder RX (2020) y Not Alone (2021).

Lukas Gage, de 30 años, ha sido parte de producciones de alto perfil como Euphoria, The White Lotus, You, Fargo y las películas Smile 2 (2024) y Compañera perfecta (2025). En 2020 se hizo viral tras publicar un video de una audición en Zoom donde un director criticó su apartamento sin darse cuenta de que tenía el micrófono encendido, lo que generó una ola de apoyo en la industria.

Lukas Gage, actor de 30
Lukas Gage, actor de 30 años, que ha sido parte de "Euphoria" y "The White Lotus" (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El legado de ‘Prison Break’

El reboot llega casi dos décadas después del estreno de la serie original, que se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos de Fox.

Prison Break, creada por Paul Scheuring, debutó en 2005 y seguía la historia de Michael Scofield (Wentworth Miller), un ingeniero que se hace encarcelar deliberadamente para ayudar a escapar a su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condenado a muerte por un crimen que no cometió.

La serie destacó por su hábil manejo de los giros, tensión y acción, y fue nominada al Globo de Oro a Mejor Serie Dramática en su primera temporada. También recibió el People’s Choice Award a Mejor Nueva Serie de TV en 2006.

Además, inspiró una película para televisión (The Final Break), una serie móvil (Proof of Innocence), cómics, videojuegos y una amplia comunidad de fanáticos en todo el mundo.

Wentworth Miller y Dominic Purcell
Wentworth Miller y Dominic Purcell no participarán en el reboot, que presenta un elenco completamente nuevo (Archivo)

Tras sus cuatro temporadas originales (2005–2009), Prison Break regresó en 2017 con una quinta temporada que reunió al elenco principal. Sin embargo, los planes de una sexta entrega se cancelaron definitivamente cuando Wentworth Miller anunció su retiro del universo de la serie.

“No quiero interpretar más personajes heterosexuales. Sus historias ya se han contado (y contado). No más Michael”, expresó en sus redes sociales.

Miller, quien se declaró abiertamente gay en 2013, explicó que su decisión también respondía a una preocupación personal por la representación y la salud mental de los jóvenes queer que lo siguen.

Su compañero de reparto, Dominic Purcell, apoyó su decisión: “Me alegra que hayas tomado esta decisión por tu salud y tu verdad”.

