El final de la temporada 5 de “Stranger Things” se verá en cines

La serie de Netflix divide su cierre en tres partes, que se estrenarán entre noviembre y diciembre de 2025

Antonela Rabanal

Antonela Rabanal

El episodio final de "Stranger Things 5" se presentará simultáneamente en cines de Estados Unidos y en Netflix (Netflix)

El último episodio de la quinta temporada de Stranger Things se proyectará en cadenas de cine de Estados Unidos el 31 de diciembre, el mismo día que estará disponible en Netflix, según un reporte de Puck News.

El capítulo final, que dura cerca de dos horas, dará cierre a uno de los títulos fundamentales de la plataforma y se lanzará de forma simultánea tanto en salas estadounidenses como en streaming.

El anuncio sorprendió a los seguidores de la serie, ya que pocos días antes la directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, había descartado la opción cinematográfica en una entrevista.

Destacó la apuesta de la compañía por los estrenos exclusivos en la plataforma. “Creo que lanzarlo en Netflix es darle al público lo que quiere”, señaló.

El futuro de Hawkins se complica con la apertura de nuevos portales, forzando a los habitantes a evacuar mientras la oscuridad avanza (Netflix)

La nueva estrategia de exhibición surgió tras declaraciones previas y responde a negociaciones recientes entre la compañía y los responsables creativos de la exitosa producción.

La entrevista en la que se descartaba la proyección en cines se realizó semanas antes del anuncio oficial sobre la función en salas comerciales, lo que muestra que la decisión fue revisada y modificada luego de conversaciones internas.

El ciclo final de Stranger Things se ha organizado en tres entregas: el primer volumen se estrenará el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el episodio definitivo el 31 de diciembre.

El desenlace se presentará como un “evento simultáneo” en salas de cine seleccionadas de Estados Unidos y en Netflix, replicando modelos que ya se han visto con otros títulos originales que apostaron por eventos presenciales de alcance limitado.

La decisión de estrenar el capítulo final en cines y en Netflix fue confirmada pese a descartes previos comunicados por la plataforma (Netflix)

¿Quién va a ser el villano de “Stranger Things 5″?

La serie dejó en suspenso el destino de Max (Sadie Sink), quien permanece en coma luego de enfrentar los ataques de Vecna/Henry Creel (Jamie Campbell Bower), y el futuro de Hawkins, ahora invadido por elementos del Upside Down.

La cuarta temporada presentó la amenaza de Vecna, responsable de los asesinatos en Hawkins y quien busca unir su dimensión con la realidad.

Además, quedó en Eleven (Millie Bobby Brown) recuperando sus poderes, tras un proceso supervisado por Dr. Brenner (Matthew Modine) y Dr. Owens (Paul Reiser) en Nevada, y asumiendo un papel central en la defensa contra el villano.

Pese a la aparente victoria, Vecna sigue vivo y debilitado, pero no derrotado, adelantando que el conflicto entre las fuerzas de Hawkins y el Upside Down continuará.

Por su parte, Will Byers (Noah Schnapp) vuelve a percibir la presencia de Vecna en Hawkins, y el quiebre emocional de los personajes, junto a la destrucción causada por la apertura de nuevos portales, anticipan un escenario en el que la unión será clave.

Max permanece en coma tras enfrentar a Vecna, mientras Hawkins continúa luchando contra la amenaza del Upside Down y sus consecuencias devastadoras (Netflix)

Will es el primero en sentir que Vecna aún representa un peligro”, indicó Netflix a través de sus canales oficiales.

La quinta temporada deberá esclarecer el destino de Max, quien tras morir por unos segundos permitió la apertura total de los portales entre mundos.

Los médicos desconocen si Max podrá despertar, mientras Eleven intenta restablecer una conexión mental y la ciudad enfrenta una evacuación masiva ante el avance del Upside Down sobre Hawkins.

“La dimensión de las sombras se ha establecido en Hawkins y la batalla final se acerca”, señala la plataforma por medio de TUDUM.

El regreso de Joyce Byers (Winona Ryder) y Jim Hopper (David Harbour) proporciona una nueva dinámica familiar, mientras los elementos fantásticos y los conflictos personales convergen en una trama que buscará cerrar las historias de sus personajes.

Eleven recuperó sus poderes en la cuarta temporada y se prepara para enfrentar nuevamente a Vecna, quien sigue siendo la principal amenaza (Netflix)

El Volumen 1 de Stranger Things 5 llegará a la pantalla chica el 26 de noviembre de 2025, mientras que el Volumen 2 estará disponible a partir del 25 de diciembre de ese mismo año y el Capítulo Final el 31 de diciembre.

