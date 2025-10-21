“Stranger Things”: ¿Joseph Quinn volverá como Eddie Munson en la temporada final de la serie?

Los creadores de "Stranger Things" confirmaron que Eddie Munson no regresará en la temporada final, pese a las especulaciones alimentadas por los fans y el propio actor (Netflix)

La posibilidad de que Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, retorne en la temporada final de Stranger Things fue descartada por los propios creadores de la serie de Netflix.

Las incertidumbres alimentadas en torno al regreso del personaje, surgidas a raíz de ciertos comentarios y apariciones del actor en eventos y entrevistas, han tenido un cierre definitivo tras recientes declaraciones de los Duffer Brothers.

Durante una entrevista concedida a Empire, Matt Duffer, cocreador de la producción junto a su hermano Ross Duffer, sostuvo una postura clara sobre la ausencia de Eddie Munson en los próximos episodios.

“Me encanta que Joe Quinn juegue con la gente. Pero no, está muerto”, manifestó Matt. “Joe está tan ocupado, que todos deberían saber que no va a volver. ¡Ha filmado como cinco películas desde entonces!”.

Y añadió con ironía: “¿Cuándo tendría tiempo para venir a rodar Stranger Things? No, lamentablemente, descanse en paz. Está totalmente bajo tierra“.

El elenco principal regresa casi completo para la última entrega de la exitosa serie (Netflix)

La aclaración responde a rumores y teorías que crecieron entre la base de fanáticos de la serie, particularmente después de que Quinn sugiriera en junio de 2024 durante una entrevista con Entertainment Tonight que “había muchas posibilidades” de que Eddie volviera.

Más tarde, en una convención de fanáticos, el actor se refirió al asunto y, ante la pregunta sobre su retorno, dijo: “Lo sé, pero no voy a decírtelo”.

Los comentarios avivaron las especulaciones acerca de una posible reaparición del personaje en la última temporada, aunque ahora han quedado refutadas por los creadores.

El antecedente de personajes fallecidos que han regresado de formas inesperadas en Stranger Things también alimentaba la expectativa.

En la cuarta temporada, por ejemplo, Dacre Montgomery volvió como el fantasma de Billy Hargrove para atormentar a su hermana Max, interpretada por Sadie Sink, a través de la manipulación de Vecna (Jamie Campbell Bower).

El sacrificio de Eddie Munson en el “Upside Down” lo convirtió en uno de los personajes más recordados (Netflix)

No obstante, los Duffer destacan que este no será el caso con Eddie Munson.

La presencia de Eddie como personaje fue relevante durante la cuarta temporada, convirtiéndose en el líder del club de Dungeons & Dragons “Hellfire Club” en la secundaria de Hawkins.

Su muerte se produjo tras sacrificarse para distraer a los Demobats en el “Upside Down”, al ritmo de “Master of Puppets” de Metallica, lo que permitió que el resto del grupo enfrentara a Vecna.

Desde entonces, el personaje se transformó en uno de los favoritos de la audiencia y su salida abrumó a miles de seguidores.

Tras el final de la cuarta temporada, Joseph Quinn ha estado involucrado en diversos proyectos fílmicos, lo cual también incidió en la imposibilidad de su regreso.

Matt Duffer aseguró que Joseph Quinn no volverá a interpretar a Eddie Munson y afirmó que su agenda ocupada impide su retorno (Netflix)

Entre las películas en las que participó figuran Los 4 Fantásticos: primeros pasos, Un lugar en silencio: día uno, Gladiador 2, Los excesos y Warfare.

Aunque el personaje no regresa físicamente, los adelantos de la quinta temporada de Stranger Things incluyen escenas en las que Dustin (Gaten Matarazzo) visita la tumba de Eddie, que sufre actos de vandalismo por parte de aquellos que creen que él fue responsable de las muertes de varios estudiantes en Hawkins.

La última temporada contará con el retorno de figuras centrales como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Priah Ferguson, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, David Harbour, Winona Ryder y Brett Gelman.

Además, habrá incorporaciones, como la de Linda Hamilton, quien interpretará a Dra. Kay, una agente del gobierno dedicada a perseguir a Eleven, el personaje de Brown.

El actor ahora consolida su carrera internacional con participaciones en grandes producciones del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es una científica extremadamente inteligente e intimidante, pero si lo necesita, puede entrar en combate y disparar un arma”, adelantó Matt Duffer en diálogo con Empire.

La quinta temporada se dividirá en tres partes: los primeros cuatro episodios estrenarán el 26 de noviembre, los siguientes tres el 25 de diciembre y el episodio final llegará el 31 de diciembre.