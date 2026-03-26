Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron por la volatilidad global, pero el riesgo país volvió a bajar

La continuidad del conflicto en Irán llevó a nuevas bajas en las bolsas internacionales.

La plaza bursátil argentina se movió nuevamente influenciada por la tendencia del exterior, con fuertes caídas en las acciones de EEUU -Meta se desplomó un 8%-, el avance de más de 4% los precios del petróleo y la renovada debilidad para el dólar en el mercado doméstico, en sus mínimos desde octubre.

La incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, iniciada hace casi un mes, siguió poniendo bajo presión a los negocios financieros. El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que los negociadores iraníes estaban “suplicando” un acuerdo a pesar de haber sido “aniquilados militarmente”, según describió, rechazando la postura pública de Teherán de que sólo está revisando la propuesta de Washington.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires arrojó una caída de 1,3% en pesos -tras ganancias iniciales- con su índice líder S&P Merval, en los 2.769.368 puntos, luego de ganar un 1% el miércoles, con coberturas de corto plazo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street destacaron las caídas de Central Puerto (-4,6%), Banco Supervielle (-4,2%), Loma Negra (-4,2%) y Cresud (-4%). En contraste, subieron algunos títulos ligados al sector energético: YPF (+1,2%), Vista Energy (+1,4%) y Tenaris (+2%), ante un ascenso de más de 4% en la cotización del petróleo crudo. Globant rebotó 4 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-cedieron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descendió ocho unidades para la Argentina, en los 583 puntos básicos, ante la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU.

En el exterior, los indicadores de Nueva York operaron con amplias caídas en un rango de 1% a 2,4%, mientras que el barril de crudo Brent del Mar del Norte ascendió 4,2% a USD 106,48 el barril en los contratos con entrega en mayo, en un nivel máximo desde julio de 2022.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, expresó que “el mercado sigue atentamente los acontecimientos en Medio Oriente, con rumores varios sobre puntos de disputa en materia de negociaciones entre las partes involucradas, que aún no se resuelven. En este contexto, novedades tomadas como ‘positivas’ respecto a acercamiento entre los países beligerantes tienen repercusión positiva en los índices de acciones y en bonos internacionales, con el petróleo cediendo terreno”.

“De todas formas, ante la falta de acuerdos, el mercado opera negativo y con un petróleo Brent que gana casi 5% respecto del miércoles para ubicarse en la zona de USD 107 el barril. De continuar el conflicto, y estos precios de commodities, comenzará a sentirse a nivel mundial la presión sobre el costo de vida, con los países debiendo ver qué medidas tomar para contener el alza, que abarcar a toda la cadena de valor”, añadió Franco.

El Tesoro llevará adelante este viernes la última licitación de deuda en pesos del mes, para renovar vencimientos por unos 8 billones de pesos, que contará con la particularidad de la emisión de un nuevo título Bonar, el AO28, con vencimiento en octubre 2028, o sea ya con un nuevo Gobierno electo en las presidenciales del 2027.

Este bono, al igual que el Bonar AO27, pagará un cupón mensual de 6% anual, amortizable al vencimiento.

Dólar débil y compra de reservas

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, este jueves por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368, su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

El dólar mayorista registra un descenso de 29 pesos o 2,1% en marzo, mientras que en el acumulado del primer trimestre de 2026 la caída se extiende a 87 pesos o 6 por ciento.

“La divisa abrió la jornada en $1.380 y desde el inicio mostró una clara tendencia bajista. Si bien en las primeras operaciones intentó estabilizarse en torno a los $1.375, rápidamente comenzaron a evidenciarse señales de debilidad, con escasas posturas de compra en pantalla. En ese contexto, la presión vendedora se fue intensificando a lo largo del día, quebrando sucesivos niveles sin encontrar sostén. De esta manera, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.368, marcando un nuevo mínimo en lo que va del año”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.647,61, que dejó al tipo de cambio oficial a 279,61 pesos o 20,4% de dicho límite de libre flotación, la brecha más grande desde el 27 de junio de 2025 (21,2%), nueve meses atrás.

El dólar al público amplió a diez pesos o 0,7% la baja de este jueves, a $1.390 para la venta en el Banco Nación. Así igualó el piso de cotizaciones del 23 de febrero, a la vez un mínimo desde el 13 de octubre de 2025.

Un dólar a la baja contribuyó a nuevas compras del BCRA por USD 57 millones en el mercado, el 18% del monto operado en la plaza mayorista. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 296 millones, a USD 43.536 millones, debido en parte a la caída de la cotización del oro (-3,2% a USD 4.405 la onza).

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero por cerca de USD 4.000 millones, con compras diarias promedio de 71 millones de dólares.

Aunque el dólar blue operó a contramano, y subió cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta, el dólar MEP operó en sintonía con la tendencia bajista del dólar oficial. Esta cotización implícita en activos bursátiles que son negociados en simultáneo en pesos y en dólares, tocó $1.398,50, mientras que el “contado con liquidación” negoció debajo de los 1.450 pesos, un piso desde el 23 de febrero.