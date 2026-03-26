Colapinto reveló que otra figura de la Fórmula 1 es hincha de Boca Juniors: “¿Cómo no voy a ser su amigo?”

*Colapinto reveló que Checo Pérez es hincha de Boca

Franco Colapinto sorprendió al revelar un dato poco conocido en la previa del Gran Premio de Japón: Sergio Pérez, actual piloto de Cadillac y una de las figuras más reconocidas de la Fórmula 1, también es hincha de Boca Juniors. Este vínculo compartido con el club argentino fortaleció la relación entre ambos corredores latinoamericanos.

El corredor argentino, de 22 años, no solo ocupa un lugar en la grilla de la F1 con la escudería Alpine, sino que también se distingue por su pasión por el azul y oro de Boca, exhibida en pequeños detalles personales como stickers, remeras, mates y gorras. En una entrevista con ESPN, Colapinto enfatizó: “Checo es de Boca, es el mejor de la F1. ¿Cómo no voy a ser su amigo?”. Además, remarcó la afinidad con el mexicano dentro y fuera de la pista: “Lo amo. De muy chiquito que era su fan, correr contra él es un placer enorme. Aprendo mucho. Lo extrañaba mucho a Checo, tengo mucha afinidad, la paso bien, es uno más como yo en la grilla”.

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la F1 como uno de los dos pilotos titulares de Cadillac junto a Valtteri Bottas en 2026 constituye no solo su retorno tras un periodo fuera de Red Bull, sino también el reencuentro con su colega y admirador.

Colapinto reconoció cuánto representa esta vuelta para él: “Hoy en día, que Checo haya vuelto a la F1 me hizo muy feliz porque lo extrañaba mucho. Es alguien con quien tengo más afinidad, me cago de risa y la paso bien. Es uno más como yo”, expresó, destacando incluso la posibilidad de compartir la costumbre argentina: “Lo podemos hacer matero”.

Colapinto con Checo Pérez en los test de la F1 en Bahréin (@alpinef1team)

El competidor bonaerense viene de sumar su primer punto con Alpine y subrayó el privilegio de competir junto a figuras consagradas. “Correr contra él (Checo Pérez), contra Lewis (Hamilton), contra todos esos pilotos, es un placer enorme. La verdad es que lo disfruto mucho y aprendo de ellos”, señaló el pilarense que este fin de semana disputará su Gran Premio número 29 desde su debut con Williams el 1 de septiembre de 2024 en Italia.

Franco resaltó la importancia de compartir pista con nombres históricos, al tiempo que describió cómo la madurez y la experiencia de sus compañeros enriquecen su propio crecimiento deportivo.

El testimonio de Colapinto ofrece un inusual cruce entre automovilismo y fútbol que no suele visibilizarse en el ambiente de la F1. Aunque distante de La Bombonera, el joven piloto lleva la pasión por Boca Juniors a cada rincón del paddock y, con la declaración sobre el fanatismo compartido por su amigo Checo Pérez, proyecta la posibilidad de ver próximamente al mexicano luciendo los colores azul y oro con alguna indumentaria u otro elemento en los Grandes Premios. En su país, es seguidor del América.

Este jueves en la noche de Argentina se llevará a cabo la primera práctica del Gran Premio de Japón en el Autódromo de Suzuka. A las 23.30 será la tanda inicial y Franco Colapinto buscará seguir afianzándose con el Alpine A526 en la tercera fecha de la temporada.