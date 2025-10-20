Entretenimiento

Kim Kardashian lució un extraño look y generó todo tipo de reacciones en redes sociales

La socialité impactó con un look nude integral y una mascarilla en la gala del Museo de la Academia

Kim Kardashian apostó por un vestido y mascarilla nude que cubrían su rostro, sorprendiendo a asistentes y usuarios en la gala del Museo de la Academia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian sorprendió al público en la quinta edición de la gala del Museo de la Academia el sábado 18 de octubre al presentarse con un atuendo que cubría por completo su rostro y cabello.

La empresaria y fundadora de SKIMS eligió una mascarilla de tono nude como parte de una transformación de estilo que fue calificada como impactante en redes sociales.

La celebridad de 44 años lució la mascarilla, diseñada para coincidir con su vestido corset sin tirantes y mangas drapeadas de la colección Maison Margiela Alta Costura Otoño 2025, acompañada por uñas largas del mismo color nude.

El conjunto incluyó un collar choker de varias capas adornado con cristales, piedras verdes y cruces, también parte de la propuesta de la casa de moda.

El atuendo de Maison Margiela Alta Costura, con accesorios delicados y uñas a juego, generó debate inmediato entre aficionados de la moda y seguidores de Kardashian (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

A través de sus historias de Instagram, Kardashian compartió fotografías posando con el atuendo y publicó una imagen de la referencia original usada en la pasarela de Maison Margiela, brindando contexto para quienes siguen su actividad en moda.

En un video grabado minutos antes de salir al evento, Kardashian consultó a su maquillador, Mario Dedivanovic, sobre su aspecto: “Mario, ¿me veo bien? ¿El maquillaje?”, preguntó.

Dedivanovic respondió entre risas: “Tu maquillaje se ve increíble, sí”. Ella añadió con humor: “¿Está bien? Todo ese trabajo duro, chicos. Siento que siempre hago esto con Mario”.

El atuendo generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios de Instagram valoraron el compromiso absoluto de la empresaria con el diseño: “Me gustó que se comprometió con el look completo”, afirmó una persona.

La empresaria consultó a su maquillador antes del evento buscando opiniones sobre el resultado final de su arriesgada elección estética (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro comentario señaló: “Esto es interesante”, mientras que un tercero escribió: “Por supuesto que esto está en otro nivel”.

No obstante, hubo críticas sobre la elección: “Le reconozco que se la jugó con el look, pero no fue la mejor opción para ella”, indicó un usuario. Otro lo comparó con una bolsa de papel marrón en la cabeza.

El estilo elegido recordó a la vestimenta usada por Kim Kardashian en la Met Gala de 2021, donde utilizó una mascarilla negra que cubría rostro y cabeza, diseñada por Balenciaga.

Su trayectoria en el ámbito de la moda refleja una disposición constante a alejarse de lo convencional. En agosto, eligió otro diseño llamativo de Maison Margiela durante la entrega de premios DVF en Italia, vistiendo un mono gris de manga larga tipo capa y pantalones anchos.

Días antes de la gala del museo, fue vista en la premiere en Los Ángeles de la nueva serie legal All’s Fair, optando por un vestido estructurado de Schiaparelli Couture con falda voluminosa y peinado recogido.

Referencias a la Met Gala 2021 surgieron al comparar la apuesta de Kardashian por atuendos que desafían las normas tradicionales en eventos de alta moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lanzamiento de ropa interior con vello púbico falso

Kim Kardashian se refirió también al reciente y comentado lanzamiento de su producto SKIMS Faux Hair Micro String Thong. Durante la premiere de All’s Fair en Los Ángeles el jueves 16 de octubre, la empresaria abordó con E! News la repercusión de la prenda, que incorpora “una mezcla de cabello sintético liso y rizado en doce tonos distintos”, según la web de SKIMS.

La socialité explicó que la idea surgió a partir de una sesión de fotos y sostuvo que la intención era lúdica. “Fue solo una idea divertida, tonta”, declaró.

Añadió que otros lo han hecho antes, como el diseñador británico John Galliano, quien presentó modelos equipados con merkins en la pasarela de Maison Margiela Alta Costura 2024.

“Fue muy gracioso”, indicó Kardashian al medio citado. “Me sorprende que haya recibido tanta atención. Llevamos todo el día riéndonos y conversando sobre el tema”.

Kim Kardashian reconoció que la idea del Faux Hair String Thong surgió en tono humorístico durante una sesión de fotos para su marca (SKIMS)

El producto, que salió a la venta el martes 14 de octubre a un precio de 32 dólares, agotó stock en pocas horas y ha generado una lista de espera para futuras unidades.

El lanzamiento fue anunciado en Instagram con la frase: “Recién lanzado: el vello púbico definitivo”, y un video que parodiaba un concurso de los años 70, donde tres modelos presentaban la “panty más atrevida” de la marca.

