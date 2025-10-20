Entretenimiento

El grupo de K-Pop TWICE celebra 10 años con un documental que llega a cines de Latinoamérica

El grupo surcoreano además expande la experiencia a tiendas temáticas, eventos exclusivos y celebraciones online

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo,
Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu celebran junto a sus seguidores diez años de carrera (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El grupo de K-Pop TWICE cumple diez años de trayectoria y lo celebra con el estreno de One in a Million, un documental que desembarcó en cines de Estados Unidos este 20 de octubre y confirma su llegada a salas de Argentina, México y Chile el 9 de noviembre, mientras que en Perú ya se encuentra en cartelera.

La película conmemora la década de actividad de la banda y presenta un recorrido exclusivo por sus logros, preparación y la relación con sus seguidores.

One in a Million repasa los principales hitos de TWICE desde su debut en 2015, abordando etapas clave en su discografía y la conexión con su base de fanáticos, Once.

El documental tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y, en su desembarco internacional, se proyecta en unas 600 salas de Estados Unidos, entre ellas ubicadas en Los Ángeles, Nueva York y San Diego.

El estreno del documental presenta
El estreno del documental presenta imágenes inéditas de la evolución de las nueva integrantes y refleja la conexión permanente con sus fanáticos Once (JYP)

El título del film responde al saludo distintivo de las integrantes y reúne imágenes de ensayos, interpretaciones, momentos personales y testimonios de las nueve integrantes acerca de la cohesión grupal y la relevancia de su público.

El tráiler oficial recorre los diez años de historia de TWICE, con imágenes retrospectivas de los inicios y fragmentos donde las artistas reconocen el impacto de su evolución.

Es algo que nunca hubiéramos imaginado y estamos muy agradecidas”, expresa una de las integrantes. El avance concluye con un mensaje a su comunidad: “Por favor, quédense a nuestro lado en los próximos años”.

El lanzamiento de One in a Million acompaña una etapa de alta producción musical. Durante 2025, TWICE habrá publicado cuatro discos, entre ellos la recopilación japonesa #Twice5, el álbum japonés Enemy y el cuarto álbum de estudio This Is For.

TWICE ofrece una experiencia cinematográfica
TWICE ofrece una experiencia cinematográfica única a sus seguidores de Latinoamérica durante el estreno de "One in a Million" en noviembre (JYP)

Este último se posicionó como el álbum de TWICE con mayor tiempo consecutivo en el ranking de Billboard 200, contribuyendo a consolidar al grupo como el acto femenino de K-pop con más semanas en el Billboard Artist 100.

El estreno del documental coincide con el desarrollo de la gira mundial This Is For, que incorpora canciones de los lanzamientos más recientes.

El trabajo constante de TWICE ha recibido reconocimiento por parte de sus seguidores, quienes destacan la capacidad de la banda para mantenerse en el panorama musical y aportar nuevas propuestas.

One in a Million constituye el segundo documental de larga duración de la agrupación, después de la serie TWICE: Seize the Light de 2020.

El éxito internacional de la
El éxito internacional de la agrupación femenina se refleja en su documental y en las múltiples actividades conmemorativas desarrolladas para fans en diferentes países (JYP)

El proyecto se anunció en el cierre de la última gira mundial en Corea del Sur y se suma a la reciente renovación de contrato de las nueve integrantes con JYP Entertainment.

Más actividades de TWICE por su décimo aniversario

En Corea del Sur, TWICE lleva adelante distintas actividades para conmemorar una década de carrera. La tienda temática “10ve Universe” permanece abierta hasta el 26 de octubre en el centro comercial I’Park Mall de Yongsan, en Seúl, y está ambientada como una base espacial.

El espacio, dirigido a su comunidad de seguidores, permite interactuar con una cápsula del tiempo grupal y participar en juegos inspirados en el espacio. Además, ofrece 29 artículos oficiales que cuentan con aportes de las integrantes en su diseño.

Así se ve una de
Así se ve una de las 19 photocards disponibles en Google por el aniversario número 10 de TWICE (Google)

El evento central del aniversario, el fan meeting “10ve Universe”, se realizará el 21 de octubre en el gimnasio Hwajeong de la Universidad de Corea en Seúl. Los asistentes que presenten un ticket del documental One in a Million podrán recibir una insignia especial.

Además, el grupo participa en celebraciones internacionales mediante campañas que facilitan a aficionados de todo el mundo la colección de 19 photocards digitales, diseñadas a partir de imágenes de las integrantes. Lo único que deben hacer es buscar la palabra “TWICE” en Google y la dinámica aparecerá con un botón en la parte inferior.

TWICE debutó oficialmente el 20 de octubre de 2015, tras su selección en el programa de talentos Sixteen de JYP Entertainment.

El grupo de K-Pop debutó
El grupo de K-Pop debutó en 2015 tras elegir a sus miembros mediante el programa de talentos "Sixteen" (JYP)

El grupo, integrado por nueve miembros (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu), consiguió notoriedad en la escena del K-pop impulsado por sencillos como “Cheer Up”, “TT”, “Fancy” y “Talk That Talk”.

