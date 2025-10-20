Britney Spears afirmó que sufre daño cerebral en medio del conflicto público con Kevin Federline

Britney Spears compartió en redes sociales su visión sobre el daño sufrido tras años de conflictos personales y familiares con Kevin Federline (Peter Brooker/REX/Shutterstock)

Britney Spears aseguró que padece “daño cerebral” a raíz de experiencias traumáticas, mientras tanto continúa la controversia originada por el próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, tituladas You Thought You Knew.

La cantante se refirió a estos hechos en una publicación difundida el domingo, utilizando sus redes sociales para responder a diversas acusaciones que forman parte del libro aún no publicado.

“Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar”, escribió Spears en un mensaje que hace referencia a su autobiografía The Woman in Me, lanzada en 2023.

La artista afirmó que el confinamiento “lastimó mi cuerpo y la lógica y la conciencia en mi cuerpo como UNO fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento”.

La artista estadounidense publicó una imagen montando a caballo mientras reflexionaba sobre el desgaste físico y emocional atravesado en los últimos años (Instagram/@britneyspears)

La artista explicó que no pudo bailar ni moverse durante cinco meses y reconoció la importancia del baile para su recuperación: “Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas pero me ayudaron a recordar cómo volar”.

En la misma publicación, Spears expresó: “Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento”. Añadió que “por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”.

La estrella pop insistió en que su mensaje aborda con seriedad los sucesos recientes: “Aunque esto suene tonto, estoy aportando sustancia entre toda la basura que se está diciendo de mí”.

Junto al texto, difundió una fotografía donde aparece de espaldas, montando a caballo y con el torso parcialmente descubierto.

Federline asegura que sus hijos con Spears presenciaron situaciones preocupantes, según extractos difundidos de su libro aún inédito (Redes sociales)

A través de extractos publicados por diversos medios, Kevin Federline describe situaciones delicadas sobre la convivencia con Britney Spears y la relación de la cantante con sus hijos.

El exbailarín sostiene en You Thought You Knew que ella fue vista “mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano”, acusación que aparece acompañada de otras afirmaciones sobre consumo de cocaína durante el periodo de lactancia y presuntas agresiones físicas hacia Sean Preston, su hijo mayor.

Spears reaccionó a los extractos filtrados, negando categóricamente las acusaciones y criticando la motivación económica de Federline: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo”, escribió la cantante en su perfil de X.

“Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso, la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar”, agregó.

El exbailarín sostiene que algunas conductas de Spears lo impulsaron a escribir sus memorias, centradas en la relación con sus hijos (Instagram/@britneyspears)

Acerca de la relación actual con los hijos, la cantante manifestó en sus redes sociales que “siempre he suplicado tener una vida alrededor de mis hijos”.

“Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre pedí que ellos estuvieran conmigo. Lamentablemente, ellos siempre fueron testigos de la falta de respeto de su padre hacia mí”, sostuvo.

En ese sentido, la artista recordó haber tenido que enfrentar años de batalla legal por la custodia y aludió al impacto duradero del conflicto.

En declaraciones a AP, Federline señaló que “ver a Spears beber durante su embarazo activó todas las alarmas en mi cabeza”.

La artista negó las versiones sobre situaciones peligrosas en el entorno familiar y criticó la intención económica de Federline (Bang Media International)

El exbailarín, de 47 años, afirmó que la artista habría realizado conductas peligrosas en presencia de los niños y que en varias oportunidades observó episodios de inestabilidad que lo motivaron a escribir el libro.

“Desde mi perspectiva, el tiempo se acaba y nos acercamos al límite. Algo malo sucederá si todo sigue igual, y mi mayor temor es que nuestros hijos queden con las consecuencias”, escribió el autor en su obra.

Kevin Federline y Britney Spears se casaron en septiembre de 2004, y tuvieron a Sean Preston y Jayden James en 2005 y 2006, respectivamente.

Tras tres años de matrimonio, la pareja se separó legalmente y enfrentó un extenso proceso judicial, marcado por la tutela legal bajo la que estuvo la cantante. En 2023, Federline se trasladó a Hawái junto a sus hijos y su esposa actual, Victoria Prince.