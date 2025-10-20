Entretenimiento

Britney Spears afirmó que sufre daño cerebral en medio del conflicto público con Kevin Federline

La cantante respondió a episodios narrados por su exesposo en sus memorias, negando haber puesto en riesgo a sus hijos

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Britney Spears compartió en redes
Britney Spears compartió en redes sociales su visión sobre el daño sufrido tras años de conflictos personales y familiares con Kevin Federline (Peter Brooker/REX/Shutterstock)

Britney Spears aseguró que padece “daño cerebral” a raíz de experiencias traumáticas, mientras tanto continúa la controversia originada por el próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, tituladas You Thought You Knew.

La cantante se refirió a estos hechos en una publicación difundida el domingo, utilizando sus redes sociales para responder a diversas acusaciones que forman parte del libro aún no publicado.

“Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar”, escribió Spears en un mensaje que hace referencia a su autobiografía The Woman in Me, lanzada en 2023.

La artista afirmó que el confinamiento “lastimó mi cuerpo y la lógica y la conciencia en mi cuerpo como UNO fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento”.

La artista estadounidense publicó una
La artista estadounidense publicó una imagen montando a caballo mientras reflexionaba sobre el desgaste físico y emocional atravesado en los últimos años (Instagram/@britneyspears)

La artista explicó que no pudo bailar ni moverse durante cinco meses y reconoció la importancia del baile para su recuperación: “Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas pero me ayudaron a recordar cómo volar”.

En la misma publicación, Spears expresó: “Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento”. Añadió que “por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”.

La estrella pop insistió en que su mensaje aborda con seriedad los sucesos recientes: “Aunque esto suene tonto, estoy aportando sustancia entre toda la basura que se está diciendo de mí”.

Junto al texto, difundió una fotografía donde aparece de espaldas, montando a caballo y con el torso parcialmente descubierto.

Federline asegura que sus hijos
Federline asegura que sus hijos con Spears presenciaron situaciones preocupantes, según extractos difundidos de su libro aún inédito (Redes sociales)

A través de extractos publicados por diversos medios, Kevin Federline describe situaciones delicadas sobre la convivencia con Britney Spears y la relación de la cantante con sus hijos.

El exbailarín sostiene en You Thought You Knew que ella fue vista “mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano”, acusación que aparece acompañada de otras afirmaciones sobre consumo de cocaína durante el periodo de lactancia y presuntas agresiones físicas hacia Sean Preston, su hijo mayor.

Spears reaccionó a los extractos filtrados, negando categóricamente las acusaciones y criticando la motivación económica de Federline: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo”, escribió la cantante en su perfil de X.

“Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso, la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar”, agregó.

El exbailarín sostiene que algunas
El exbailarín sostiene que algunas conductas de Spears lo impulsaron a escribir sus memorias, centradas en la relación con sus hijos (Instagram/@britneyspears)

Acerca de la relación actual con los hijos, la cantante manifestó en sus redes sociales que “siempre he suplicado tener una vida alrededor de mis hijos”.

“Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre pedí que ellos estuvieran conmigo. Lamentablemente, ellos siempre fueron testigos de la falta de respeto de su padre hacia mí”, sostuvo.

En ese sentido, la artista recordó haber tenido que enfrentar años de batalla legal por la custodia y aludió al impacto duradero del conflicto.

En declaraciones a AP, Federline señaló que “ver a Spears beber durante su embarazo activó todas las alarmas en mi cabeza”.

La artista negó las versiones
La artista negó las versiones sobre situaciones peligrosas en el entorno familiar y criticó la intención económica de Federline (Bang Media International)

El exbailarín, de 47 años, afirmó que la artista habría realizado conductas peligrosas en presencia de los niños y que en varias oportunidades observó episodios de inestabilidad que lo motivaron a escribir el libro.

“Desde mi perspectiva, el tiempo se acaba y nos acercamos al límite. Algo malo sucederá si todo sigue igual, y mi mayor temor es que nuestros hijos queden con las consecuencias”, escribió el autor en su obra.

Kevin Federline y Britney Spears se casaron en septiembre de 2004, y tuvieron a Sean Preston y Jayden James en 2005 y 2006, respectivamente.

Tras tres años de matrimonio, la pareja se separó legalmente y enfrentó un extenso proceso judicial, marcado por la tutela legal bajo la que estuvo la cantante. En 2023, Federline se trasladó a Hawái junto a sus hijos y su esposa actual, Victoria Prince.

Temas Relacionados

Britney SpearsKevin FederlineYou Thought You Knew

Últimas Noticias

Jonah Hill sorprendió con una transformación radical para “Cut Off”: “Pasé parte de mi juventud escuchando decir que era gordo y asqueroso”

A los 41 años, el actor estadounidense impactó con su cambio físico, desafiando las etiquetas que lo persiguieron desde sus inicios en la industria del cine

Jonah Hill sorprendió con una

Influencer australiana murió por una “complicación extremadamente rara” tras dar a luz en casa

Stacey Hatfield, de 30 años, centró su actividad en redes sociales en la promoción de la alimentación saludable y una vida libre de toxinas

Influencer australiana murió por una

Sean Connery confesó que el éxito de James Bond era como vivir en una pecera: “Se volvió absurdo”

El actor escocés reveló que la popularidad del personaje le generó una presión mediática inusual

Sean Connery confesó que el

El elenco de Stranger Things reveló cómo la fama cambió sus vidas

Los protagonistas analizan en una cobertura de TIME cómo el éxito de la serie de Netflix influyó en su crecimiento personal y profesional, mientras esperan el estreno de la quinta temporada y comparten vivencias sobre los retos y logros vividos

El elenco de Stranger Things

Mr. Bean, el personaje silencioso que revolucionó la comedia mundial

Con emisiones esporádicas entre 1990 y 1995, la creación de Rowan Atkinson conquistó a millones y generó un fenómeno cultural que sigue inspirando nuevas producciones, películas y apariciones en todo el mundo

Mr. Bean, el personaje silencioso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llegó a su casa de

Llegó a su casa de Villa Devoto y lo abordaron motochorros armados: le robaron la moto, el celular y la campera

No se detiene la suba de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Qué efecto puede tener el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos en el dólar y el riesgo país, según economistas

Un implante ocular y gafas de realidad aumentada permiten leer a personas con ceguera central

El Gobierno autorizó a una nueva empresa a brindar servicios aeroportuarios en tierra y de rampa

INFOBAE AMÉRICA
El otro golpe que sufrió

El otro golpe que sufrió el Louvre: el día que se llevaron a la Mona Lisa y nadie lo notó por 24 horas

Hamas entregará hoy el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en la Franja de Gaza

“Marset está en Bolivia”: el antiguo testaferro del narco uruguayo lo acusa por el secuestro de su ex pareja

Robo en el Louvre: el episodio es uno más en la larga lista del último tiempo

Brigitte Bardot, hospitalizada por “una enfermedad grave”

TELESHOW
El divertido guiño de Juana

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles

El gesto de Thiago Medina que emocionó a Daniela Celis en el Día de la Madre: ¿vuelven a formar una familia?

Fede Bal recordó una bitácora que escribió su padre Santiago antes de morir: “Lo único que me quedan son recuerdos”

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”