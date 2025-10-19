Esto piensan los hijos de Britney Spears y Kevin Federline sobre las polémicas memorias de su padre

Kevin Federline aseguró que Sean Preston y Jayden James aprobaron la publicación de su libro You Thought You Knew sobre su relación con Britney Spears. (Créditos: J.Sciulli/WireImage. Instagram)

El ex bailarín y DJ Kevin Federline afirmó en una entrevista con Extra que sus hijos —Sean Preston (20 años) y Jayden James (19 años)— aprueban la publicación de sus memorias tituladas You Thought You Knew, en las que relata detalles de su matrimonio con la estrella pop Britney Spears y la crianza de sus hijos.

Federline insistió en que quiere evitar que sus hijos tengan que explicar quién es él en entrevistas o frente al público: “No quiero que mis hijos vivan sus vidas y tengan que explicar quién soy”, dijo. Agregó que, tras años de que su historia se contara desde otra perspectiva, sentía que era importante que él finalmente “saliera y contara mi historia”.

Según aclaró, su intención es que sus hijos —ya en edad adulta— comprendan y estén de acuerdo con lo que se publica, más allá del sensacionalismo que rodea al medio. “Todos merecen tener voz… especialmente después de haber tenido tanto [tiempo] para reflexionar sobre ello con compasión y comprensión”, indicó.

Federline sostiene que su objetivo es ofrecer su versión de los hechos para que sus hijos no tengan que explicar su pasado familiar. (@britneyspears/Instagram)

Detalles de la publicación y su contenido

El libro “You Thought You Knew” está programado para su publicación el 21 de octubre de 2025 y será editado por la nueva imprenta de audio-primera Listenin, bajo Barracuda Baby Productions.

En el anuncio, Federline describe la obra como “extremadamente íntima y transparente”, prometiendo revelar su trayectoria desde una infancia de clase trabajadora, su surgimiento como bailarín, su unión con Spears en 2004, y la presión mediática constante que siguió a su separación.

El exbailarín explicó que sus hijos son adultos y comprenden su decisión de contar su historia tras años de versiones ajenas en los medios.

Qué dicen los hijos y cómo lo describe Federline

Federline detalla que sus hijos comenzaron a “encajar piezas” de su historia familiar y, tras cierta distancia respecto a la fama de su madre, empezaron a “salir de su caparazón”. En sus propias palabras: Sean “parecía mucho menos ansioso” y Jayden “está encontrando su camino, adentrándose en la música”.

Respecto a su aprobación al libro, Federline señaló que los hijos tienen la madurez suficiente para entender lo que se está publicando, y que él conversó con ellos al respecto: “Mis hijos tienen la edad suficiente para entender y aprobar lo que estoy haciendo”, recalcó en la entrevista con Extra.Asimismo, dijo que la razón por la cual decidió publicar ahora es precisamente para que sus hijos no queden atrapados definiendo la narrativa de su padre por terceros: “Lo digo en el libro: no quiero que hablen de cosas que no vivieron o que no recuerdan”.

La reacción de Britney Spears y su entorno

Por su parte, Britney Spears rechazó varias de las afirmaciones hechas por su exesposo. En una declaración en sus redes sociales, la cantante calificó los pasajes del libro como “mentiras piadosas” que “van directas al banco” y aseguró que es ella quien genuinamente resulta herida.

El libro de Kevin Federline, que se lanzará el 21 de octubre de 2025, relata su matrimonio y posterior divorcio con la cantante. (Insgtagram)

En una publicación en X (antes Twitter), Spears escribió: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo”, refiriéndose a la forma en que, según ella, Federline ha abordado las entrevistas promocionales del libro.

Un portavoz de Spears también manifestó que la cantante únicamente se preocupa por sus hijos —Sean Preston y Jayden James— y su bienestar en medio de la oleada de sensacionalismo. Agregó que se siente utilizada cuando se publican revelaciones de este tipo, justo cuando según ella ya concluyeron los pagos de manutención infantil.

Antecedentes del matrimonio y la separación

Britney Spears y Kevin Federline contrajeron matrimonio en octubre de 2004, dando la bienvenida a Sean Preston en septiembre de 2005 y a Jayden James en 2006.

La disputa mediática entre los antiguos esposos vuelve a generar titulares, ahora centrados en la reacción de los jóvenes que crecieron bajo la mirada del mundo y hoy enfrentan su historia familiar desde otra perspectiva

La relación culminó legalmente con el divorcio en julio de 2007, luego de apenas un par de años de matrimonio. En ese tiempo, comenzaron a surgir tensiones entre ambos, según relata Federline en su libro.

Uno de los puntos que Federline señala como clave para su quiebre fue haber encontrado a Spears en una fiesta en noviembre de 2006 consumiendo cocaína mientras él creía que aún estaba amamantando a su hijo, lo que él describe como “el colmo”.

Controversias que incluye el libro

El contenido filtrado del libro incluye acusaciones como que Spears arrastraba una actitud violenta y errática: Federline narra que la noche que presenció su supuesto consumo de droga, ella le arrojó una bebida en la cara.

Federline sostiene que su objetivo es ofrecer su versión de los hechos para que sus hijos no tengan que explicar su pasado familiar.

Además, relata que su matrimonio “nunca volvió a ser el mismo” después de lo que él califica como un altercado físico: una supuesta bofetada de Spears hacia él con el hijo mayor en brazos.

También se mencionan episodios más escalofriantes, como que los hijos se despertaron y encontraron a su madre “de pie, mirándolos dormir… con un cuchillo en la mano”. Spears ha negado las afirmaciones, tildándolas de parte de una narrativa lucrativa.

