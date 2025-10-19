México

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

Del 20 al 26 de octubre, la cartelera de estrenos se amplía con una variedad, desde documentales, hasta películas de terror, asegurando opciones para todos los públicos y preferencia

Por Luis Mote

La cuarta semana de octubre
La cuarta semana de octubre llega cargada de emoción y diversidad en Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, con series y thrillers que renovarán tu cartelera desde el 20 hasta el 26 de octubre. (Captura de pantalla Tráiler Oficial)

La cuarta semana de octubre trae una oferta variada y atractiva en las plataformas de streaming más populares. Los espectadores podrán disfrutar de una mezcla de géneros que incluyen acción, misterio, drama y comedia, ideales para todos los gustos y momentos.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max lanzan estrenos destacados que van desde series como “El Monstruo de Florencia”, que exploran investigaciones criminales reales con un enfoque detallado y envolvente hasta thrillers que te mantendrán al borde de tu asiento como el "Elixir de la Inmortalidad“.

Este es el calendario completo de estrenos del 20 al 26 de octubre para que puedas planear tus jornadas de entretenimiento y no te pierdas ninguna novedad en estas plataformas:

Qué se estrena en Netflix

Martes 21 de octubre

  • ¿Quién acabó con los Expos de Montreal?
La historia se centra en
La historia se centra en el fin de una era, marcada por la mudanza del equipo a Washington D.C., y cómo ello afectó a la identidad y orgullo de Montreal. (Ron Poling/The Canadian Press vía AP)

Documental que explora las razones y los responsables de la desaparición del primer equipo canadiense en las Grandes Ligas de Béisbol.

  • Michelle Wolf: The Well

En este show, Michelle Wolf aborda con humor incisivo temas como la experiencia de las mujeres blancas, los asesinos seriales y los retos de la maternidad. Con un estilo agudo y sin filtros, la comediante ofrece una mirada única y atrevida a cuestiones que oscilan entre lo personal y lo social, siempre con su característico ingenio y valentía.

Miércoles 22 de octubre

  • El Monstruo de Florencia
La producción sigue la investigación policial, marcada por pistas confusas, teorías conspirativas y errores, así como el impacto social de los crímenes en la sociedad italiana. (Netflix)

Es un thriller documental basado en hechos reales que explora al misterioso y enigmático asesino en serie que aterrorizó Italia durante las décadas de 1960 a 1980.

Este criminal, conocido como el Monstruo de Florencia, cometió varios asesinatos brutales contra parejas jóvenes en la región de Toscana, dejando una huella imborrable en la historia criminal italiana.

La producción sigue la investigación policial, marcada por pistas confusas, teorías conspirativas y errores, así como el impacto social de los crímenes en la sociedad italiana.

  • Baby Bandito

La historia sigue a Kevin Tapia, conocido como “Il Baby Bandito”, un habilidoso patinador que lideró un audaz atraco junto a su banda, ejemplificado por su uso de “miguelitos” para evitar la captura policial.

Tras el golpe, Kevin huye a Europa con su pareja, Génesis, enfrentando peligros y una intensa persecución mientras intentan construir una vida fuera de lo común entre pasión y riesgo.

  • Guerra al hampa: Filadelfia contra la Mafia
La producción muestra cómo esta conflictiva rivalidad desató una serie de enfrentamientos sangrientos, dejando a la ciudad sumida en el caos y en una constante lucha por el control del territorio criminal. (Netflix)

Documental que recrea la intensa y violenta lucha entre facciones mafiosas en Filadelfia durante los años 90, específicamente la guerra entre John Stanfa y Joey Merlino.

Jueves 23 de octubre

  • Nadie quiere esto

Una comedia romántica que sigue la relación improbable entre Joanne, una presentadora de podcast agnóstica y directa, y Noah, un rabino poco convencional que acaba de salir de una relación.

A pesar de sus diferencias, ambos sienten una conexión especial y enfrentan juntos los obstáculos que surgen en su relación debido a sus mundos tan distintos.

La serie, creada por Erin Foster y protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, combina humor, drama y romance, explorando con sensibilidad y sarcasmo las complejidades de una relación adulta en un contexto social y familiar desafiante.

  • El elixir de la inmortalidad
La película combina elementos de horror, thriller y supervivencia, mostrando el caos y la lucha por sobrevivir en medio de esta amenaza sobrenatural. (Netflix)

La trama sigue a una familia disfuncional que dirige un negocio de medicina herbal en una aldea remota de Java. Cuando el dueño de la compañía intenta innovar creando una nueva poción, desata por accidente un brote de zombies que pone en peligro a todos.

Viernes 24 de octubre

  • Una casa de dinamita

La trama se centra en la Casa Blanca, donde el lanzamiento inesperado de un misil nuclear de origen desconocido contra Estados Unidos desencadena una frenética carrera contrarreloj para identificar al responsable y tomar decisiones críticas en apenas 18 minutos.​

La película explora las tensiones políticas, militares y humanas ante la amenaza inminente y el posible riesgo de una escalada hacia una tercera guerra mundial.

El guion de Noah Oppenheim desarrolla los dilemas de los altos mandos, mostrando cómo los protocolos suelen chocar con los miedos personales y éticos de quienes deben activar o detener una respuesta devastadora.​

Sábado 25 de octubre

  • La vida soñada del Sr.Kim
A lo largo de la trama, Kim enfrenta los retos de reinventarse tras sufrir importantes pérdidas personales y profesionales, y se adentra en nuevas etapas que lo llevan a replantearse sus valores y sueños. (Netflix)

La historia sigue a Kim Nak Soo, un hombre de mediana edad que tras perder el trabajo y la estabilidad que sostuvo durante décadas, comienza un proceso de autodescubrimiento en busca de la verdadera felicidad y sentido de vida.

A lo largo de la trama, Kim enfrenta los retos de reinventarse tras sufrir importantes pérdidas personales y profesionales, y se adentra en nuevas etapas que lo llevan a replantearse sus valores y sueños.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Lunes 20 de octubre

  • The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl desembarca en Francia y trata de averiguar cómo ha llegado hasta allí y por qué. La serie sigue su viaje a través de una Francia rota pero resiliente mientras espera encontrar el camino de vuelta a casa. Sin embargo, a medida que avanza, las conexiones que establece por el camino complican su plan final.

Miércoles 22 de octubre

  • Lazarus
El protagonista investiga muertes sospechosas ocurridas en el pasado y descubre vínculos entre los asesinatos sin resolver que afectan a su familia y a la comunidad. (Amazon Prime)

La historia sigue a un hombre que, tras la pérdida de su padre, comienza a experimentar sucesos perturbadores que desafían la lógica y la realidad.

A medida que la narrativa avanza, Lazarus empieza a ver fantasmas y se sumerge en el misterio de una nota de suicidio con un código oculto, enfrentando dudas sobre su salud mental y el peligro de ser incriminado.

Viernes 24 de octubre

  • Edén

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

Qué se estrena en Disney+

Jueves 23 de octubre

  • Entrepreneurs
Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del “humo” que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur (Alberto Casado), con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores. (Disney)

Gonzalo es el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él.

Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos.

Estrenos de HBO Max

Domingo 26 de octubre

  • It: Bienvenidos a Derry
Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

La serie explora los orígenes de Pennywise y la lucha de los habitantes frente a este mal ancestral, mientras se enfrenta a sus peores miedos en un contexto marcado por tensiones sociales de la época. Estreno programado para octubre de 2025 en HBO.

