“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

El actor de Stranger Things comparte cómo la fama afectó su salud mental REUTERS/Jeenah Moon

La fama llegó a la vida de Finn Wolfhard a una edad en la que la mayoría de los adolescentes apenas empieza a definir su identidad.

Convertido en rostro mundialmente reconocido por su papel de Mike Wheeler en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, el joven actor encontró en la exposición mediática una carga inesperada y difícil de manejar.

Recientemente, Wolfhard abrió su intimidad al relatar a la prensa un episodio crítico: sufrió un ataque de pánico durante la filmación de la cuarta temporada, experiencia que lo llevó a cuestionar sus prioridades y a replantear la manera en que cuida su salud mental.

El peso de la fama y la presión adolescente

Wolfhard destaca la importancia de la terapia y el autocuidado emocional REUTERS/Carlos Osorio

Wolfhard tenía solo trece años cuando su vida cambió radicalmente. El actor admitió a PEOPLE que los primeros años tras el estreno de Stranger Things fueron desbordantes, tanto para él como para sus compañeros Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo.

“Era increíble y, de forma subconsciente, aterrador. Tener trece años y, de repente, que todo el mundo sepa quién eres”, recordó. La sensación de estar en el centro de todas las miradas resultó abrumadora, y la presión escaló a medida que avanzaban las temporadas y la fama de la serie crecía. La cuarta temporada, lanzada en 2022, marcó un punto de inflexión para Wolfhard. El rodaje coincidió con circunstancias personales y globales complicadas.

Al estrés profesional se sumaron las dificultades de atravesar su primera relación sentimental y el impacto psicológico de la pandemia de COVID-19. “Estaba pasando por dificultades normales de una primera relación, el COVID y la serie”, relató el actor a TIME. Fue precisamente en ese periodo cuando, en plena grabación y ante la exigencia de una escena, sufrió un episodio de hiperventilación. “Todo terminó en una especie de ataque de pánico”, confesó.

Apoyo entre compañeros y la dificultad de pedir ayuda

La presión de la fama y la adolescencia marcó la vida de Finn Wolfhard Courtesy of Netflix © 2025

La situación en el set se agravó por la presencia de numerosos extras, muchos de los cuales eran admiradores de Stranger Things, lo que intensificó la sensación de vigilancia permanente. Wolfhard describió esa atmósfera como “la de un pez en una pecera”, sometido constantemente a la mirada ajena y a las expectativas del público.

La ansiedad aumentó y, en medio del malestar, fueron Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo quienes lo apartaron del ambiente para brindarle apoyo. Le compartieron que ellos también sentían la presión, reforzando la idea de que no era el único enfrentando esa carga emocional.

Sin embargo, pedir ayuda o establecer límites no resultaba sencillo para un grupo de adolescentes convertidos en figuras públicas. “No sabes cómo defenderte. No sabes cómo pedir un respiro”, reconoció Wolfhard en su diálogo con TIME. El joven actor dejó claro lo frecuente que resulta, en esos contextos, no encontrar la manera de expresar la necesidad de apoyo o descanso.

Reflexión sobre la salud mental y el valor de la terapia

Wolfhard prioriza su bienestar y nuevos proyectos tras Stranger Things REUTERS/Jeenah Moon

El paso del tiempo y la madurez han llevado a Finn Wolfhard a reflexionar sobre la importancia del autocuidado emocional. En entrevistas previas con PEOPLE, confesó que, si pudiera revivir el inicio de su carrera, habría buscado ayuda profesional de inmediato: “Me pondría directamente en terapia”.

A pesar de reconocer el valor de la terapia, fue honesto al admitir que el error es inherente al aprendizaje: “Aunque hubiera estado en terapia, probablemente habría cometido errores de otra manera”.

Hoy, el actor de 22 años valora haber adquirido nuevas herramientas para el cuidado de su bienestar y asume la salud mental como una prioridad fundamental en su vida personal y profesional.

Una etapa de transición y nuevos proyectos

El actor reflexiona sobre el equilibrio entre vida personal y fama

Actualmente, Finn Wolfhard atraviesa un periodo de transición y enfoque personal. En una entrevista reciente con Variety, reproducida por PEOPLE, el actor explicó que ha optado por la soltería durante la preparación de la última temporada de Stranger Things, priorizando su crecimiento artístico y profesional.

“Con el ritmo al que viajo y trabajo, siento que no es el momento para eso”, afirmó. El intérprete señaló que, por ahora, prefiere centrar su energía en los proyectos profesionales y en explorar nuevos intereses personales. “Quizá ha sido… deliberado, no tener una pareja estable”, reflexionó.

Wolfhard vive el momento de mayor actividad laboral de su vida, eligiendo conscientemente cada compromiso y meta por alcanzar.

El cierre de una era: Stranger Things se despide

La última temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno en Netflix Courtesy of Netflix © 2025

El esperado desenlace de Stranger Things tiene ya fecha confirmada.

Según informó PEOPLE, la quinta y última temporada se estrenará en Netflix en tres partes: el Volumen 1 estará disponible el 26 de noviembre, el Volumen 2 llegará el 25 de diciembre y el episodio final se emitirá el 31 de diciembre.