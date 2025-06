La historia de Eric Stoltz, el primer actor que interpretó a Marty McFly en “Volver al Futuro”: grabó casi toda la película pero lo reemplazaron por Michael J. Fox

El otro Marty McFly, la historia de Eric Stoltz en Volver al futuro

“Volver al Futuro”, estrenada en 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y en una de las más emblemáticas películas de ciencia ficción. La historia de Marty McFly y el excéntrico Dr. Emmet Brown, junto al icónico Delorean, se arraigaron en la memoria colectiva de varias generaciones. Sin embargo, pocos saben que el icónico personaje de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, no estuvo destinado originalmente a él.

Según detalla el libro de Caseen Gaines We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy, el primer actor elegido para liderar la saga y que llegó a rodar prácticamente toda la película fue Eric Stoltz.

Según detalla el libro de Caseen Gaines We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy, el primer actor elegido para liderar la saga y que llegó a rodar prácticamente toda la película fue Eric Stoltz. Pero su intensa interpretación llevó a que el papel finalmente recayera en Fox, marcando así un giro crucial en la producción y el futuro de la franquicia.

Michael J. Fox asumió el papel de Marty McFly tras la salida de Stoltz, marcando un giro decisivo en la producción (foto: IMDb)

Eric Stoltz iba a ser el Marty McFly original

En la fase inicial de producción de “Volver al futuro”, el papel de Marty McFly fue concedido a Eric Stoltz, un joven actor nacido en 1961, contemporáneo de Michael J. Fox. Este le fue presentado a Zemeckis como una opción viable luego de que la contratación de Michael J. Fox se complicara por compromisos previos.

Durante aproximadamente 14 semanas, Eric Stoltz interpretó a Marty McFly, llegando a filmar prácticamente todas las escenas principales de la película. Su participación fue el resultado de una decisión tomada en un contexto en el que el guion, escrito por Bob Gale y respaldado por Steven Spielberg, buscaba a un intérprete joven capaz de conectar con el tono de comedia y aventura del proyecto. No obstante, su estilo de actuación, marcado por una notable intensidad dramática, comenzó a contrastar con la dinámica que la dirección y el equipo creativo pretendían imprimirle a la historia.

A pesar de su dedicación y la confianza inicial del equipo, la disparidad entre el registro actoral de Stoltz y el espíritu ligero y divertido que se buscaba acabó generando dudas entre quienes dirigían el proyecto.

Stoltz rodó casi toda la película antes de ser sustituido, debido a que su interpretación no encajaba con el tono buscado (Composición fotográfica)

El despido de Stoltz

Según destacó SensaCine, la decisión de sustituir a Stoltz surgió tras una cuidadosa revisión del material rodado. Robert Zemeckis, junto con los productores, notó que la interpretación del actor imprimía un tono demasiado dramático al personaje de Marty McFly.

El estilo actoral de Stoltz, más cercano a la intensidad de referentes como Robert De Niro o Al Pacino, hacía que el personaje careciera del carisma ligero y la simpatía necesarios para conectar con el público.

Por otra parte, dificultades en la relación entre Stoltz y sus compañeros de reparto también contribuyeron a aumentar las dudas acerca de su continuidad. Ante este panorama, Zemeckis y los productores contemplaron inicialmente la opción de volver a rodar las escenas con el propio Stoltz, pero la decisión final fue más drástica: reemplazarlo y apostar por la idea original de contar con Michael J. Fox, a pesar de las complicaciones logísticas.

“Al ver las imágenes de Eric Stoltz, no resulta muy bueno. Si algún día lo vieras dirías, ‘Ok, entiendo por qué le reemplazaron. Lo hizo lo mejor que pudo’. Cometimos un error y elegimos al tipo equivocado”, comentó Bob Gale en una entrevista con Den of Geek. Y agregó: “Pudimos rectificar eso, pero no queremos que (Stoltz) pase a la historia como Pete Best y los Beatles, como el tipo que no estuvo en Volver al futuro. Eric ha hecho algunas películas realmente buenas, tanto delante como detrás de las cámaras”.

El equipo creativo y los productores optaron por Fox para lograr el equilibrio de comedia y aventura que requería la película (foto: IMDb)

Reacciones del equipo tras la decisión

Lea Thompson, quien interpretó a Lorraine Baines, compartió su visión sobre el tono dramático que Stoltz brindaba al personaje. “Eric es un actor muy diferente, y podía ser muy difícil”, recordó en el libro de Caseen Gaines We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy.

“Era una época en la que estábamos saliendo de los años 70. Todos los jóvenes actores querían ser como De Niro y Pacino, lo cual era bueno en muchos sentidos... Pero no era la película adecuada para comportarse así. Eric tenía demasiada intensidad. Veía dramatismo en las cosas. No era realmente alguien que hiciera gracia, y necesitaban a alguien que hiciera gracia”, añadió respecto a como el equilibrio entre comedia y aventura que requería “Volver al Futuro” hacía necesaria una aproximación más ligera y flexible.

Stoltz obtuvo reconocimiento crítico por su papel en 'Máscara' y participó en películas como 'Pulp Fiction' y 'Jerry Maguire' (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cómo continuó la carrera de Stoltz

Tras este estancamiento, Stoltz continuó trabajando de manera regular tanto en cine como en televisión y teatro durante los años ochenta y noventa. Su primer gran papel después del incidente fue en la película “Máscara” de Peter Bogdanovich, con la que obtuvo el reconocimiento crítico y un Globo de Oro. Esta actuación le permitió consolidar su reputación como actor versátil y orientado a papeles de mayor profundidad emocional.

Durante los años noventa, Stoltz formó parte de repartos en varias películas destacadas del momento como “Pulp Fiction”, “Jerry Maguire” y “Mujercitas”, sumando también participaciones en comedias adolescentes. Paralelamente, comenzó a explorar la producción audiovisual, ampliando así su perfil dentro de la industria cinematográfica.

Con la llegada del siglo XXI, la carrera de Stoltz transitó hacia producciones más independientes y proyectos de menor visibilidad mediática. Sin embargo, su presencia persistió en diversas series de televisión populares, donde sumó breves apariciones en títulos como “Anatomía de Grey”, “Ley y Orden”, “The Good Fight” y “Madam Secretary”.

En esta última, Stoltz también ejerció como productor ejecutivo, mostrando una mayor inclinación hacia el trabajo detrás de cámaras. Su última aparición registrada fue en 2024 durante un episodio de la serie “Las chicas del autobús”.