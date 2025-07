40 años de ‘Volver al futuro’: así lucen ahora las estrellas de este clásico del cine

Michael J. Fox tenía alrededor de 24 años cuando se convirtió en Marty McFly (Shutterstock)

El 3 de julio de 1985, el público fue testigo del debut de una de las películas más queridas del cine moderno: Volver al futuro (Back to the Future).

Dirigida por Robert Zemeckis y escrita junto a Bob Gale, esta comedia de aventuras con tintes de ciencia ficción se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural.

Con una mezcla irresistible de humor, emoción, nostalgia y ciencia ficción, la historia sigue a Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente californiano que accidentalmente viaja al pasado en un DeLorean modificado por el excéntrico científico Doc Brown (Christopher Lloyd).

El viaje de Marty a 1955 lo obliga a enfrentarse con la versión adolescente de sus propios padres, y además lo pone ante el reto de salvar su propia existencia al asegurarse de que sus progenitores se enamoren.

La saga de ‘Volver al futuro’ comenzó como una película independiente, sin planes de convertirse en trilogía. (Captura de video)

El impacto de la película fue inmediato. Con una recaudación de más de 381 millones de dólares, se convirtió en la obra cinematográfica más taquillera de 1985.

Ganó un Oscar, tres premios Saturn y un Hugo Award, y su tema musical principal, The Power of Love de Huey Lewis and The News, también fue un éxito en las radios.

Cuarenta años después, Volver al futuro sigue siendo una referencia ineludible del cine popular, con una trilogía aclamada, musicales teatrales, videojuegos y una legión de fanáticos.

¿Cómo les ha ido a sus estrellas principales en años recientes? Esto es lo que sabemos.

Michael J. Fox

Michael J. Fox pausó sus actividades como actor por los intensos síntomas del Parkinson; sin embargo, tendrá una participación especial en una serie de Apple TV+ (REUTERS/Andrew Kelly/)

Michael J. Fox ya era conocido por su papel en la serie Family Ties antes de interpretar a Marty McFly. Luego del éxito de la trilogía, protagonizó películas y series como Spin City, The Good Wife y The Michael J. Fox Show. Su trabajo le llevó a ganar cinco premios Emmy.

El actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y reveló públicamente su condición en 1998. Así se convirtió en uno de los mayores activistas por la investigación de esta enfermedad.

En 2022, recibió un Oscar honorífico por su labor filantrópica. Un año después, el documental sobre su vida, Still: A Michael J. Fox Movie, ganó cuatro premios Emmy. En 2025, se anunció su regreso a la televisión con la serie Shrinking de Apple TV+.

Fox actualmente tiene 64 años y está casado con Tracy Pollan desde 1988. Tienen cuatro hijos.

Christopher Lloyd

Christopher Lloyd, a sus más de 80 años, continúa actuando en cine y televisión, con nuevos proyectos en camino. (Netflix)

Al igual que Fox, Lloyd ya se había abierto paso en Hollywood con un memorable papel en la serie Taxi. Luego de Volver al futuro, su rol más importante pasó a ser el del brillante e impredecible Doc Brown.

También pasó por otros personajes divertidos: fue el inolvidable Tío Lucas en Los locos Addams (1991) y su secuela de 1993, y también le dio voz a Hacker en la serie animada Cyberchase.

Más recientemente apareció en The Tender Bar (2021), Spirit Halloween (2022) y Self Reliance (2023). En 2024 tuvo un papel en Hacks y se esperan sus próximas actuaciones en Nobody 2 y la serie de Netflix Merlina.

Lloyd, de 86 años, está casado desde 2016 con Lisa Loiacono.

Lea Thompson

Lea Thompson ha trabajado junto a sus hijas en cine y televisión. (Composición fotográfica)

Ella encarnó a Lorraine, la madre de Marty. Tras la trilogía, protagonizó la serie Caroline in the City en los años 90 y apareció en múltiples películas, desde J. Edgar hasta Sierra Burgess Is a Loser.

En años recientes, participó en series como Switched at Birth, The Spencer Sisters (2023) y The Chicken Sisters, renovada para una segunda temporada en 2025. Está casada con el director Howard Deutch desde 1989 y es madre de dos actrices: Madelyn y Zoey Deutch.

Thomas F. Wilson

El elenco principal se reencontró en una convención de fans realizada en 2023 (Redes sociales)

Wilson interpretó al agresivo y torpe Biff, el antagonista por excelencia de la saga. También dio vida a sus descendientes en las secuelas y en la serie animada. Su carrera posterior incluye apariciones en series como Freaks and Geeks, Ghost Whisperer y películas como The Heat (2013). Además, ha prestado su voz a personajes animados en Bob Esponja y Las aventuras del Hombre Araña.

Casado desde 1985 con Caroline Wilson, tienen cuatro hijos.

Otros rostros del pasado

Crispin Glover tuvo conflictos con la producción de la segunda película de la saga (Composición fotográfica)

Crispin Glover, quien interpretó al tímido George McFly en el primer filme de la saga, no participó en las secuelas. A la fecha, tiene un nutrido portafolio con películas como The Doors, Charlie’s Angels: Full Throttle y la serie American Gods. En los 80s también incursionó en la música.

Claudia Wells y Michael J. Fox, en la Convención de Cómics de Londres en 2015

Por otro lado, Claudia Wells, la primera Jennifer Parker y novia de Marty, se retiró de la actuación poco después del estreno, pero regresó para el videojuego Back to the Future: The Game en 2011. Hoy es dueña de una tienda de ropa para hombres en California.

Marc McClure también fue parte de la primera película de Superman (1978) como el fotógrafo Jimmy Olsen (Composición Fotográfica)

Por último, Marc McClure, Dave McFly, apareció en ambas versiones de Liga de la Justicia y sigue activo en Hollywood.