La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, dice que “no quería vivir” después de la muerte del cantante

La influencer de 26 años recordó cómo una profunda tristeza la llevó a replantearse su vida tras perder a su pareja y cómo el ejercicio y la rutina diaria se convirtieron en su refugio emocional

La influencer británica reveló que cayó en una depresión profunda durante dos meses después del fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires. (Instagram/@kateecass)

Kate Cassidy, novia del fallecido cantante de One Direction, Liam Payne, habló públicamente sobre el difícil proceso emocional que atravesó tras su trágica muerte hace casi un año. La joven influencer, de 26 años, compartió su experiencia durante un evento benéfico de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI), en el que se refirió al dolor, la depresión y la recuperación que siguieron a la pérdida del artista.

Un año después de la tragedia

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne murió tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina. La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento, especialmente a los seguidores del exintegrante de One Direction. Una autopsia posterior reveló que el cantante, de 31 años, tenía alcohol y cocaína en su organismo, y las autoridades determinaron que el accidente ocurrió mientras intentaba escapar de su habitación después de que el personal del hotel lo encerrara por razones de seguridad.

Cinco personas fueron inicialmente acusadas por su muerte, entre ellas un amigo del artista y dos empleados del hotel. Sin embargo, la BBC informó en febrero de este año que los cargos fueron retirados tras no hallarse responsabilidad directa en el incidente.

Una autopsia confirmó que Liam Payne tenía alcohol y cocaína en su organismo cuando murió tras caer del balcón de un hotel en Argentina. REUTERS/Toby Melville

El duelo y la depresión de Kate Cassidy

Kate Cassidy confesó que cayó en una depresión profunda durante dos meses después de la muerte de su pareja. “Siempre estaba simplemente sin hacer nada y lidiando con ese dolor y esa pena”, explicó a Page Six. En su testimonio, aseguró que hubo momentos en los que “simplemente no quería vivir realmente mi vida”, una frase que refleja la intensidad del duelo que enfrentó.

Con el tiempo, la influencer decidió tomar pequeñas medidas para reconstruir su rutina. “Finalmente me di cuenta: vale, necesito vivir mi vida, necesito levantarme, salir de la cama”, relató. Empezó con algo tan simple como programar una alarma para levantarse una hora antes cada día, un paso que marcó el inicio de su recuperación emocional.

Una vida activa para sanar la mente

Cassidy explicó que adoptar hábitos saludables le permitió recuperar energía y estabilidad mental. “Siempre me gusta madrugar, tener una clase de ejercicio programada, dar un paseo agradable y comer más sano. Siento que, para mí, estar activa siempre mantiene mi mente mucho más limpia y saludable”, aseguró.

Kate Cassidy aseguró que mantener una rutina de ejercicio y alimentación saludable la ayudó a recuperar estabilidad emocional. (Créditos: Invision/AP/ Dan Charity

Ahora, sostiene que mantenerse ocupada la ayuda a sobrellevar la tristeza. Además, dijo que trata de vivir no solo por ella, sino también en honor a Liam. “Comencé a hacer ejercicio, a comer sano y a vivir mi vida no solo para mí, sino para él”, señaló durante su intervención.

Recordando a Liam Payne

Kate Cassidy recordó con cariño al cantante británico, describiéndolo como una persona “dulce y graciosa” que “iluminaba cualquier habitación”. “Nunca he conocido a nadie como él, y estoy segura de que probablemente nunca conoceré a nadie como él en mi vida”, expresó. Añadió que, aunque el dolor persiste, siente gratitud por haberlo conocido: “En cierto modo, me alegro de que él sea solo esa persona. Fue la mejor persona que he conocido”.

Su testimonio generó gran apoyo en redes sociales, donde los seguidores del artista continúan recordando su legado y su carrera, desde sus inicios con One Direction hasta su trabajo como solista.

La novia del artista británico insistió en la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental y duelo para afrontar la pérdida. (Foto de Marc Piasecki/GC Images)

Homenajes y recuerdos compartidos

A lo largo del último año, Cassidy ha compartido varios homenajes dedicados a Payne en sus redes sociales. En agosto de 2025, publicó un video mientras horneaba un pastel en lo que habría sido el cumpleaños número 32 del cantante. “Feliz cumpleaños, Liam. Sé que aún tienes el gusto más dulce del mundo. Hice todo lo posible, pero la intención es lo que cuenta. Que lo disfrutes”, escribió junto al clip.

También compartió un montaje de fotografías y videos del tiempo que pasaron juntos, acompañado del mensaje: “29/8/93. Un día especial para el alma más especial. Te extraño muchísimo. Feliz cumpleaños, Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. En la otra vida, supongo”.

La influencia de la tecnología en el recuerdo

En septiembre, Cassidy sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que mostraban retratos realistas de la pareja. Las instantáneas, creadas por fanáticos, mostraban cómo podría haber sido su vida juntos. “Gracias por hacerlos. La IA es una bendición y una maldición a la vez”, escribió en sus historias de Instagram, reflexionando sobre el poder de la tecnología para preservar recuerdos, pero también sobre el dolor que puede provocar revivirlos.

