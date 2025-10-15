Tim Curry agradeció al masajista que le salvó la vida cuando sufrió un derrame cerebral a los 66 años

A más de una década del accidente que puso en riesgo su salud, Curry reflexiona con gratitud sobre su supervivencia (captura de video)

El legendario actor británico Tim Curry reveló en su nuevo libro Vagabond que debe su vida a la rápida reacción de su masajista, quien desobedeció sus órdenes y llamó a emergencias cuando sufrió un derrame cerebral en 2012.

El artista, que encarnó al excéntrico Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, tenía 66 años cuando sufrió la crisis de salud que todavía le ha dejado secuelas físicas.

Según explicó en sus memorias, el derrame ocurrió mientras recibía un masaje en su casa en California. A pesar de que su cuerpo ya mostraba señales claras de que algo andaba mal, el actor no sintió ningún síntoma alarmante.

“No perdí el conocimiento. Ni siquiera me sentí raro o como si algo estuviera mal. De hecho, no tenía idea de que algo anduviera mal en absoluto”, escribió Curry en Vagabond.

Su nuevo libro, Vagabond, ofrece una mirada íntima a los momentos más difíciles y reveladores de su vida. (Captura: Instagram)

Mientras el actor pensaba que todo estaba bien, su masajista notó cambios preocupantes en su cuerpo y decidió actuar. Cuando le dijo que iba a llamar al 911, Curry se negó, convencido de que exageraba.

“Probablemente le debo la vida al hecho de que me ignoró, siguió su instinto y llamó a una ambulancia”, confesó el intérprete. “Incluso cuando me estaban subiendo, todavía pensaba que mi masajista había reaccionado de forma exagerada y que todo esto era ridículo e innecesario”.

Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un grave accidente cerebrovascular isquémico que había provocado coágulos en su cerebro.

La situación era crítica y los especialistas tuvieron que realizarle una craneotomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en abrir parte del cráneo para aliviar la presión y extraer los coágulos, explicó PEOPLE.

Tim Curry publicó su libro de memorias "Vagabond" (Captura de video)

“Solo después de que la cirugía se completó me informaron que había sufrido un derrame cerebral grave”, detalló. “Biológicamente, esos coágulos realmente obstruyen todo; en otras palabras, no estás recibiendo suficiente flujo sanguíneo, así que tu cerebro no obtiene el oxígeno que necesita”.

“Si algo me quedó claro después de todo, fue lo extraordinario que era seguir con vida. No sé si podía responder en voz alta en ese momento; lo único que realmente recuerdo haber pensado fue: Pero no sentí… nada", destacó sobre su incredulidad.

El protagonista de Clue sufrió secuelas físicas permanentes tras el episodio. Desde hace 13 años vive con limitaciones en su movilidad y suele usar una silla de ruedas.

Sin embargo, expresó que se siente afortunado de no haber perdido la capacidad de comunicarse, algo que considera esencial en su vida y su carrera.

“Todavía me siento muy agradecido de que no haya sido un derrame que afectara el habla, porque perder la capacidad de usar palabras habría sido devastador para mí”, escribió en Vagabond.

La estrella de The Rocky Horror Picture Show ha enfrentado con fortaleza las secuelas de su derrame cerebral (Captura de video)

Pese a conservar el habla, pasó por un largo proceso de recuperación y enfrentó semanas de silencio absoluto que pusieron a prueba su paciencia.

“Recuperarse de una cirugía cerebral tan importante y de los efectos de mi condición te deja así, aunque me aseguraron que el lenguaje regresaría con el tiempo”, explicó Curry.

Hace unas semanas, durante la celebración del 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, el actor de 79 años compartió personalmente con sus seguidores sobre su estado de salud.

En el evento lamentó que todavía tenga que usar una silla de ruedas. “Eso es muy limitante”, registró el Daily Mail. “Así que no estaré cantando ni bailando pronto. Todavía tengo muchos problemas con mi pierna izquierda”.

El intérprete británico celebra poder seguir comunicándose con su público, pese a las limitaciones físicas (Captura de video)

A pesar de las secuelas, Tim Curry logró reinventarse profesionalmente. Tras el derrame, enfocó su carrera en la actuación de voz, una faceta que le ha permitido mantenerse activo en la industria sin las exigencias físicas del teatro o el cine.

Desde entonces, ha prestado su voz a personajes memorables como el Emperador Palpatine en Star Wars: The Clone Wars y Terrence el tucán en la película animada Ribbit.