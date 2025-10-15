Colin Farrell y el rodaje extremo “Maldita suerte”: cómo el actor pone a prueba sus límites y revoluciona su carrera

Maldita suerte | Tráiler oficial | Netflix (Netflix)

Colin Farrell alcanza un nuevo nivel de entrega actoral en ‘Maldita suerte’, la más reciente producción de Netflix dirigida por Edward Berger.

Su transformación en Lord Doyle, una figura marcada por la ansiedad y el desorden, lo condujo a una experiencia de agotamiento físico y emocional, intensificada por un rodaje desafiante en Macao.

La película debutará en cines seleccionados el 17 de octubre y estará disponible en la plataforma de streaming el 29 del mismo mes, generando expectativas en torno al compromiso de Farrell con el papel.

La obsesión con el guion: un método exigente

El rodaje llevó a Farrell a un límite físico y emocional, marcado por la ansiedad y la intensidad del personaje (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La aproximación de Farrell al trabajo con el guion trascendió la mera preparación técnica. El actor irlandés reveló que su única rutina consiste en leer el libreto incontables veces, entregándose por completo a la repetición: “Lo leo. Lo leo. Lo leo”, aseguró.

Este proceso, según detalló, inicia de forma objetiva y termina por apoderarse de su vida, cuando la historia y el personaje absorben cada pensamiento durante la filmación. La intensidad de este método provocó que desarrollara una ansiedad inevitable a medida que el inicio del rodaje se acercaba.

A través de esta inmersión, Farrell logra conectar profundamente con Lord Doyle, un personaje cuya vida gira en torno a la incertidumbre. El actor contó que, al leer el texto por primera vez en su residencia de Los Ángeles, la complejidad psicológica y la densidad emocional del papel le resultaron abrumadoras. Se preguntó: “Dios, ¿cómo voy a normalizar esto?”, expresando la magnitud del desafío.

El desafío físico y emocional del rodaje en Macao

Farrell utilizó un método de inmersión total en el guion, lo que intensificó su conexión con el personaje (Netflix)

El trabajo en Macao llevó la preparación de Farrell a otro nivel. Las largas jornadas y las dificultades logísticas, como la cancelación repentina de permisos en casinos, obligaron al equipo a modificar planes constantemente, elevando la tensión en el ambiente.

“Estaba muy jodido al final”, admitió Farrell con humor, describiendo el desgaste tanto dentro como fuera del set. Mientras algunos colegas, como Fala Chen, encontraban espacios de desconexión, el intérprete sentía que la carga de Lord Doyle no lo abandonaba ni un instante.

El director Edward Berger también enfrentó presión, gestionando cambios y atendiendo reuniones tras las grabaciones. La atmósfera en el set reflejaba la urgencia de sacar adelante un proyecto atravesado por imprevistos, donde cada miembro del equipo debía mantener el ritmo a pesar de los obstáculos.

Fala Chen y el equilibrio en la pantalla

Fala Chen aporta equilibrio interpretando a Dao Ming, un contrapunto sereno frente a la inestabilidad de Lord Doyle (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fala Chen, en su papel de Dao Ming, aportó una energía serena a la dinámica entre personajes. La actriz explicó que buscó transmitir un contraste con el desasosiego de Lord Doyle, encarnando la calma y la contención.

“Escuché una vez decir a alguien que lo más difícil es hacer las cosas de forma simple. Sentí eso cuando la interpretaba”, recordó Chen. Este enfoque resultó esencial para marcar la diferencia con la intensidad expresiva que caracteriza a Farrell, logrando que cada interacción entre ambos personajes tuviera un ritmo particular.

Dao Ming, aunque lidia con sus propias contradicciones, funciona como un punto de equilibrio para Doyle. El director Berger insistió en que las escenas compartidas entre ambos debían destacar ese contraste, intensificando la sensación de inestabilidad que rodea al protagonista mientras Dao Ming mantiene una presencia tranquilizadora.

Adaptación literaria y sello de autor

‘Maldita suerte’ adapta la novela de Lawrence Osborne y compitió en el Festival de Cine de San Sebastián (Netflix)

El filme se inspira en la novela homónima de Lawrence Osborne, con Berger a cargo de la dirección tras éxitos reconocidos como ‘Sin novedad en el frente’ y ‘Cónclave’.

La historia se sitúa en el bullicioso Macao, donde Doyle, un ludópata perseguido por sus propios errores, se refugia en un hotel lujoso mientras su mundo se desmorona. Conforme avanzan los hechos, se desarrolla una espiral de autodestrucción y búsqueda existencial.

‘Maldita suerte’ participó en la competencia oficial del Festival de Cine de San Sebastián, aspirando a la Concha de Oro. Durante el evento, parte del elenco —incluyendo a Farrell— atendió a medios internacionales en el Hotel María Cristina, donde compartieron las experiencias vividas durante el rodaje, resaltando la exigencia de la preparación y el singular ambiente generado por filmar en una ciudad caótica y vibrante.

Farrell y la metamorfosis completa

La entrega de Farrell y el ambiente caótico de Macao consolidan la película como uno de los estrenos más esperados del otoño (Netflix)

El compromiso de Farrell con su personaje resultó tan convincente que, según Fala Chen, a veces se diluían los límites entre el actor y Lord Doyle.

La actriz destacó que en determinadas escenas era complicado distinguir dónde terminaba Colin y comenzaba su creación. Esta entrega fue clave para dotar de autenticidad a una historia marcada por la confusión, la adicción y la lucha interna, consolidando la película como uno de los estrenos más anticipados del otoño.

El trabajo de equipo, las dificultades técnicas y las interpretaciones intensas definieron ‘Maldita suerte’ como una experiencia de transformación colectiva, en la que cada detalle, desde el guion hasta el último día en Macao, dejó huella en la memoria del reparto.