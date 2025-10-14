Entretenimiento

El episodio que salvó a “La familia Ingalls” de terminar en la temporada ocho

La decisión de continuar con la serie se basó en un desafío televisivo que puso a prueba el talento de Dean Butler y Melissa Gilbert.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
La familia Ingalls por poco
La familia Ingalls por poco termina en su octava temporada. (Captura: NBC Productions)

Dean Butler, quien interpretó a Almanzo Wilder, reveló en el podcast Little House 50 que la continuidad de La familia Ingalls dependía del éxito de capítulo “Days of Sunshine, Days of Shadow”, un drama en dos partes emitido durante la temporada siete de la serie en 1982.

En la serie, Almanzo y Laura (Melissa Gilbert) se habían casado al inicio de la temporada siete, y para el episodio en cuestión, Laura estaba embarazada de su hija Rose.

Inspirado en un hecho real de Laura Ingalls Wilder, el episodio mostraba cómo Almanzo contraía difteria, una infección bacteriana altamente contagiosa que afecta el sistema respiratorio, dejándolo parcialmente paralizado.

En el capítulo, el personaje
En el capítulo, el personaje de Dean Butler tenía que superar una enfermedad. (Captura de video)

El capítulo mostraba la primera prueba seria del matrimonio entre Laura y Almanzo. La hermana de Almanzo, Eliza Jane (Lucy Lee Flippin), regresaba al pueblo para ayudarlo, pero su presencia generaba tensiones con Laura.

Según Alison Arngrim (Nellie Oleson en la serie), la enfermedad dejó a Almanzo “medio paralizado y completamente malhumorado”, mientras que Laura pasaba de ser una novia idealista a “enfermera de tiempo completo”.

La actriz añadió que fue “un episodio muy molesto”, donde Almanzo parecía menos el robusto homesteader descrito en los libros de Laura y más una versión melancólica al estilo de Eeyore.

Podría haber habido una forma más noble de interpretar este problema, pero fue hecho tal cual estaba escrito”, admitió Dean sobre su actuación.

Dean Butler admitió que no
Dean Butler admitió que no estuvo del todo satisfecho con su interpretación. (Captura de video)

Michael Landon, productor y actor que interpretaba a Charles “Pa” Ingalls, no ajustó su interpretación, dejando que la historia se desarrollara con su dureza.

Ahora, revisando los episodios, Butler confesó que se sentía deprimido pensando: “Esto no es lo que pienso de este personaje”, aunque disfrutó el inicio y el final del capítulo, donde Almanzo recupera su carácter habitual.

El episodio tenía un propósito mayor, pues Landon planeaba alejarse al final de la octava temporada, y el productor Kent McCray dijo a Butler y Gilbert que necesitaban demostrar que podían sostener la serie sin los Ingalls principales.

Vamos a lanzarte todos los calambres posibles”, les advirtieron. Aunque el capítulo era emocionalmente intenso, las calificaciones fueron espectaculares, y la prueba funcionó.

Dean Butler y Melissa Gilbert
Dean Butler y Melissa Gilbert debían demostrar que podían llevar el peso de la historia. (Captura de video)

Melissa Gilbert y Dean Butler admitieron la presión que sintieron al filmar. “Siempre estaba nervioso, pero sabíamos que había algo en juego. Creo que Michael y Kent usaron el éxito de este episodio como argumento para continuar”, afirmó.

Sin embargo, Arngrim señaló que tenía numerosas objeciones: “No se trabaja en la lluvia, y hacer que Almanzo contraiga difteria por plogar bajo la lluvia no era realista.

Es así que la serie continuó una temporada más, con la novena temporada emitiéndose entre 1982 y 1983, seguida de tres películas posteriores.

Gracias al éxito del episodio
Gracias al éxito del episodio la serie continuó. (NBC)

“Viniendo de una familia agrícola, esto no tiene sentido”, expresó. Aun así, el episodio cumplió su cometido narrativo y de audiencia.

Mientras tanto, Netflix inició la producción de un reboot de Little House on the Prairie este verano.

Temas Relacionados

La familia IngallsDean ButlerMelissa Gilbert

Últimas Noticias

Donde ver las mejores películas de Diane Keaton

De los dramas que la consagraron a las comedias que aún hacen reír, estas son las películas de Diane Keaton que puedes ver online.

Donde ver las mejores películas

Adiós al misterio: la nueva serie del universo The Big Bang Theory confirma qué pasó con Leonard

El debate tras El joven Sheldon llega a su fin con el anuncio de la nueva serie. Los secretos de la teoría más debatida de los últimos años por los amantes de la serie

Adiós al misterio: la nueva

Mariah Carey pone fin a los rumores sobre Eminem: “Realmente no me importa”

Durante una aparición televisiva, la cantante habló sobre el supuesto conflicto con el rapero y reafirmó que su trayectoria y prioridades superan cualquier historia

Mariah Carey pone fin a

De paisajista a estrella indiscutida en Hollywood: el pasado desconocido de Keanu Reeves

El protagonista de Matrix y John Wick sorprendió en la promoción de Good Fortune al revelar detalles inéditos de su juventud y qué aprendió fuera del mundo del espectáculo

De paisajista a estrella indiscutida

De la pantalla a la cancha: qué es IShowSpeed y cómo mezcla juegos con estrellas deportivas

El joven streamer estadounidense se anima a competir en distintas disciplinas junto a figuras como Tom Brady y Kevin Durant. Los detalles de su serie viral que combina desafíos, humor y deporte

De la pantalla a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe