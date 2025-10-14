El episodio que salvó a “La familia Ingalls” de terminar en la temporada ocho

La familia Ingalls por poco termina en su octava temporada. (Captura: NBC Productions)

Dean Butler, quien interpretó a Almanzo Wilder, reveló en el podcast Little House 50 que la continuidad de La familia Ingalls dependía del éxito de capítulo “Days of Sunshine, Days of Shadow”, un drama en dos partes emitido durante la temporada siete de la serie en 1982.

En la serie, Almanzo y Laura (Melissa Gilbert) se habían casado al inicio de la temporada siete, y para el episodio en cuestión, Laura estaba embarazada de su hija Rose.

Inspirado en un hecho real de Laura Ingalls Wilder, el episodio mostraba cómo Almanzo contraía difteria, una infección bacteriana altamente contagiosa que afecta el sistema respiratorio, dejándolo parcialmente paralizado.

En el capítulo, el personaje de Dean Butler tenía que superar una enfermedad. (Captura de video)

El capítulo mostraba la primera prueba seria del matrimonio entre Laura y Almanzo. La hermana de Almanzo, Eliza Jane (Lucy Lee Flippin), regresaba al pueblo para ayudarlo, pero su presencia generaba tensiones con Laura.

Según Alison Arngrim (Nellie Oleson en la serie), la enfermedad dejó a Almanzo “medio paralizado y completamente malhumorado”, mientras que Laura pasaba de ser una novia idealista a “enfermera de tiempo completo”.

La actriz añadió que fue “un episodio muy molesto”, donde Almanzo parecía menos el robusto homesteader descrito en los libros de Laura y más una versión melancólica al estilo de Eeyore.

“Podría haber habido una forma más noble de interpretar este problema, pero fue hecho tal cual estaba escrito”, admitió Dean sobre su actuación.

Dean Butler admitió que no estuvo del todo satisfecho con su interpretación. (Captura de video)

Michael Landon, productor y actor que interpretaba a Charles “Pa” Ingalls, no ajustó su interpretación, dejando que la historia se desarrollara con su dureza.

Ahora, revisando los episodios, Butler confesó que se sentía deprimido pensando: “Esto no es lo que pienso de este personaje”, aunque disfrutó el inicio y el final del capítulo, donde Almanzo recupera su carácter habitual.

El episodio tenía un propósito mayor, pues Landon planeaba alejarse al final de la octava temporada, y el productor Kent McCray dijo a Butler y Gilbert que necesitaban demostrar que podían sostener la serie sin los Ingalls principales.

“Vamos a lanzarte todos los calambres posibles”, les advirtieron. Aunque el capítulo era emocionalmente intenso, las calificaciones fueron espectaculares, y la prueba funcionó.

Dean Butler y Melissa Gilbert debían demostrar que podían llevar el peso de la historia. (Captura de video)

Melissa Gilbert y Dean Butler admitieron la presión que sintieron al filmar. “Siempre estaba nervioso, pero sabíamos que había algo en juego. Creo que Michael y Kent usaron el éxito de este episodio como argumento para continuar”, afirmó.

Sin embargo, Arngrim señaló que tenía numerosas objeciones: “No se trabaja en la lluvia, y hacer que Almanzo contraiga difteria por plogar bajo la lluvia no era realista.

Es así que la serie continuó una temporada más, con la novena temporada emitiéndose entre 1982 y 1983, seguida de tres películas posteriores.

Gracias al éxito del episodio la serie continuó. (NBC)

“Viniendo de una familia agrícola, esto no tiene sentido”, expresó. Aun así, el episodio cumplió su cometido narrativo y de audiencia.

Mientras tanto, Netflix inició la producción de un reboot de Little House on the Prairie este verano.