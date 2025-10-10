Maria Antonieta de las Nieves “rejuvenece” en parodia de ‘La Sustancia’ junto a Paola Montes de Oca

Las actrices mexicanas protagonizaron un spot por el ingreso de la premiada película al catálogo de HBO Max

La popular actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por dar vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, protagoniza un inesperado y nostálgico encuentro con su “yo joven” en una parodia de la película La Sustancia.

El spot, producido por HBO Max, recrea con humor y guiños entrañables una escena del exitoso thriller de terror corporal dirigido por Coralie Fargeat, que llega este mes al catálogo de la plataforma.

La campaña reúne a De las Nieves con Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo. El resultado es un curioso cruce entre generaciones y universos televisivos, donde La Chilindrina se enfrenta a su versión rejuvenecida gracias a una misteriosa sustancia, al más puro estilo de la cinta protagonizada por Demi Moore.

Al igual que en el filme de Coralie Fargeat, Maria Antonieta de las Nieves recibe un paquete con el número 504, cifra que la identifica como cliente del experimento.

María Antonieta se inyecta “la sustancia” y se transforma en su versión más joven, interpretada por Paola Montes de Oca. (Redes: HBO MAx)

Dentro, encuentra las tarjetas de instrucciones, el activador que aparece en la película y el recordatorio que afirma “Ustedes son una misma”.

Siguiendo la trama de La Sustancia, la actriz decide inyectarse el misterioso suero, lo que provoca su transformación en una versión más joven de sí misma.

Entonces, aparece Paola Montes de Oca, aprovechando su parecido físico con la veterana comediante. Ambas actrices exclaman al unísono: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, mientras sueltan la característica risa de La Chilindrina.

“Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, dice De las Nieves. A lo que Montes de Oca responde con una de las frases más célebres del personaje: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

Paola Montes de Oca fue reconocida por su impecable interpretación de De las Nieves en la serie biográfica de Chespirito (Redes: HBO MAx)

El comercial concluye con un guiño emotivo: ambas versiones de La Chilindrina deciden ver la película juntas en HBO Max.

“Mococha pechocha”, le dice María Antonieta a su compañera, utilizando un apodo cariñoso con el que Chespirito solía referirse a ella.

Paola Montes de Oca saltó a la fama tras ser parte de la serie Chespirito: sin querer queriendo, que retrata el camino a la fama del comediante Roberto Gómez Bolaños.

El público destacó el talento de la joven de 28 años para imitar a la perfección la voz de Maria Antonieta de las Nieves. Por su parte, la actriz formada en la Universidad Anáhuac y Artestudio, atribuyó el éxito en el característico llanto del personaje “gracias a los tips que le dio María Antonieta de las Nieves”, según comentó a América TV.

María Antonieta ha elogiado públicamente a Montes de Oca por su talento y su sorprendente parecido vocal (Max)

La Sustancia: crítica, horror y estética perturbadora

La película que inspira esta parodia, La Sustancia, es una provocadora mezcla de terror corporal, crítica social y estética visual cuidadosamente elaborada.

El largometraje sigue a Elizabeth Sparkle (Demi Moore), una exestrella de televisión que, tras ser despedida por “ser demasiado mayor”, acepta participar en un experimento con un suero que promete devolverle la juventud.

El tratamiento, sin embargo, tiene advertencias inevitables: el suero genera una versión más joven y “perfecta” de ella misma, interpretada por Margaret Qualley, y ambas deben turnarse una semana en el mismo cuerpo. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias son grotescas y devastadoras.

Demi Moore brilla como Elizabeth Sparkle, una celebridad que intenta recuperar la juventud mediante un experimento peligroso (HBO Max)

A través de este relato, la cineasta francesa Coralie Fargeat reflexiona sobre la presión estética, el culto a la perfección y el miedo al envejecimiento en la industria del entretenimiento.

Tras su estreno en el Festival de Cannes 2024, donde ganó el premio al mejor guion, se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, recaudando más de 77 millones de dólares y obteniendo cinco nominaciones a los Globos de Oro, con Demi Moore llevándose el galardón a Mejor Actriz de Comedia o Musical.

A partir de este 11 de octubre, La Sustancia llega a streaming a través de HBO Max.