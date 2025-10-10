Entretenimiento

Maria Antonieta de las Nieves “rejuvenece” en parodia de ‘La Sustancia’ junto a Paola Montes de Oca

El guiño entre generaciones une a las dos intérpretes que han dado vida a ‘La Chilindrina’ en diferentes épocas

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Las actrices mexicanas protagonizaron un spot por el ingreso de la premiada película al catálogo de HBO Max

La popular actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por dar vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, protagoniza un inesperado y nostálgico encuentro con su “yo joven” en una parodia de la película La Sustancia.

El spot, producido por HBO Max, recrea con humor y guiños entrañables una escena del exitoso thriller de terror corporal dirigido por Coralie Fargeat, que llega este mes al catálogo de la plataforma.

La campaña reúne a De las Nieves con Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo. El resultado es un curioso cruce entre generaciones y universos televisivos, donde La Chilindrina se enfrenta a su versión rejuvenecida gracias a una misteriosa sustancia, al más puro estilo de la cinta protagonizada por Demi Moore.

Al igual que en el filme de Coralie Fargeat, Maria Antonieta de las Nieves recibe un paquete con el número 504, cifra que la identifica como cliente del experimento.

María Antonieta se inyecta “la
María Antonieta se inyecta “la sustancia” y se transforma en su versión más joven, interpretada por Paola Montes de Oca. (Redes: HBO MAx)

Dentro, encuentra las tarjetas de instrucciones, el activador que aparece en la película y el recordatorio que afirma “Ustedes son una misma”.

Siguiendo la trama de La Sustancia, la actriz decide inyectarse el misterioso suero, lo que provoca su transformación en una versión más joven de sí misma.

Entonces, aparece Paola Montes de Oca, aprovechando su parecido físico con la veterana comediante. Ambas actrices exclaman al unísono: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, mientras sueltan la característica risa de La Chilindrina.

“Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, dice De las Nieves. A lo que Montes de Oca responde con una de las frases más célebres del personaje: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

Paola Montes de Oca fue
Paola Montes de Oca fue reconocida por su impecable interpretación de De las Nieves en la serie biográfica de Chespirito (Redes: HBO MAx)

El comercial concluye con un guiño emotivo: ambas versiones de La Chilindrina deciden ver la película juntas en HBO Max.

Mococha pechocha”, le dice María Antonieta a su compañera, utilizando un apodo cariñoso con el que Chespirito solía referirse a ella.

Paola Montes de Oca saltó a la fama tras ser parte de la serie Chespirito: sin querer queriendo, que retrata el camino a la fama del comediante Roberto Gómez Bolaños.

El público destacó el talento de la joven de 28 años para imitar a la perfección la voz de Maria Antonieta de las Nieves. Por su parte, la actriz formada en la Universidad Anáhuac y Artestudio, atribuyó el éxito en el característico llanto del personaje “gracias a los tips que le dio María Antonieta de las Nieves”, según comentó a América TV.

María Antonieta ha elogiado públicamente
María Antonieta ha elogiado públicamente a Montes de Oca por su talento y su sorprendente parecido vocal (Max)

La Sustancia: crítica, horror y estética perturbadora

La película que inspira esta parodia, La Sustancia, es una provocadora mezcla de terror corporal, crítica social y estética visual cuidadosamente elaborada.

El largometraje sigue a Elizabeth Sparkle (Demi Moore), una exestrella de televisión que, tras ser despedida por “ser demasiado mayor”, acepta participar en un experimento con un suero que promete devolverle la juventud.

El tratamiento, sin embargo, tiene advertencias inevitables: el suero genera una versión más joven y “perfecta” de ella misma, interpretada por Margaret Qualley, y ambas deben turnarse una semana en el mismo cuerpo. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias son grotescas y devastadoras.

Demi Moore brilla como Elizabeth
Demi Moore brilla como Elizabeth Sparkle, una celebridad que intenta recuperar la juventud mediante un experimento peligroso (HBO Max)

A través de este relato, la cineasta francesa Coralie Fargeat reflexiona sobre la presión estética, el culto a la perfección y el miedo al envejecimiento en la industria del entretenimiento.

Tras su estreno en el Festival de Cannes 2024, donde ganó el premio al mejor guion, se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, recaudando más de 77 millones de dólares y obteniendo cinco nominaciones a los Globos de Oro, con Demi Moore llevándose el galardón a Mejor Actriz de Comedia o Musical.

A partir de este 11 de octubre, La Sustancia llega a streaming a través de HBO Max.

Temas Relacionados

Maria Antonieta de las NievesLa ChilindrinaPaola Montes de OcaLa SustanciaChespiritoHBO MaxEntretenimiento

Últimas Noticias

Selena Gómez comparte sus sueños de ser madre tras boda con Benny Blanco

La actriz publicó un mensaje emotivo en redes sociales tras su reciente matrimonio, dejando entrever su deseo de iniciar una nueva etapa personal junto a su esposo

Selena Gómez comparte sus sueños

Mandy Moore aparece con una transformación inesperada que causa confusión entre sus seguidores

La actriz de This Is Us sorprendió en la alfombra roja de los Inspiration Awards 2025 en Los Ángeles, donde su apariencia renovada generó cientos de comentarios en redes sociales por su notable cambio físico

Mandy Moore aparece con una

El momento en que Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

Un hombre tiró violentamente de la cantante mientras ella saludaba a la primera fila de su show

El momento en que Billie

La historia real detrás de ‘Reclutas’, la nueva serie de Netflix sobre el ejército y la homosexualidad

La serie explora los dilemas de identidad en un tiempo en que ser gay era motivo de expulsión para los Marines

La historia real detrás de

Millie Bobby Brown muestra por primera vez a su bebé adoptada junto a Jake Bongiovi

La protagonista de Stranger Things compartió una tierna imagen familiar en redes sociales, donde se la ve junto a su esposo disfrutando de los primeros días como padres tras concretar un proceso de adopción este verano

Millie Bobby Brown muestra por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en José C. Paz:

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

Las imágenes de la reunión que tuvieron los sospechosos del triple femicidio narco antes de cometer los crímenes

Bella Hadid compartió su lucha contra la enfermedad de Lyme: los síntomas y cómo afectó su calidad de vida

Elecciones 2025, en vivo: Milei visita San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Tras el apoyo de EEUU, JP Morgan considera clave ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario

INFOBAE AMÉRICA
Efecto Premio Nobel: se agotan

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

El gobierno británico acelera la reforma urbanística para impulsar la economía antes del presupuesto

La ONU conversa con autoridades de Israel para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras el alto el fuego

Se dividió la coalición gobernante de Japón y peligra la candidatura de Sanae Takaichi

Macron nombrará un nuevo primer ministro para superar el bloqueo político en Francia

TELESHOW
Marta González reapareció con un

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

José María Muscari reveló su curiosa fórmula para saber si una obra tiene éxito: “Es la única manera”