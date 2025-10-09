“Dexter Resurrection” confirma su segunda temporada mientras “Original Sin” queda cancelada

Michael C. Hall anuncia que Dexter Resurrection continuará con una segunda temporada. (Dexter Official/YouTube)

Paramount+ confirmó que ‘Dexter: Resurrection’ tendrá una segunda temporada, reviviendo así una de las franquicias más emblemáticas de la televisión contemporánea. La noticia fue acompañada por un mensaje del propio Michael C. Hall, quien interpreta al icónico asesino en serie Dexter Morgan, y por declaraciones del showrunner Clyde Phillips, que regresará a liderar el proyecto.

Un regreso esperado para los fans de Dexter

La secuela ‘Dexter: Resurrection’ continuará la historia donde la dejó ‘Dexter: New Blood’ (2021), la serie limitada que marcó el retorno del personaje después de casi una década del final original de Dexter. En esa entrega, los espectadores presenciaron el reencuentro entre Dexter Morgan y su hijo Harrison, interpretado por Jack Alcott, en una historia que exploró la herencia moral y emocional del protagonista.

Michael C. Hall anunció la renovación a través de un video compartido por Paramount+, en el que, con su característico tono enigmático, agradeció el apoyo del público. “Antes que nada, quiero agradecer a todos los fans por acompañarnos en este viaje. Tenemos luz verde para otra temporada. Los guionistas ya se están reuniendo y pronto habrá más detalles”, afirmó el actor.

El anuncio confirma las declaraciones previas de Clyde Phillips, quien había adelantado que Paramount+ estaba interesada en extender la historia tras los buenos resultados de audiencia y la respuesta positiva de los seguidores.

La cancelación de la precuela se produjo después de la fusión entre Paramount y Skydance, que reestructuró la gestión de las producciones de la franquicia. (Paramount+)

La cancelación de ‘Dexter: Original Sin’

Mientras Resurrection obtiene su renovación, la otra serie vinculada al universo de Dexter ha tenido un destino muy diferente. ‘Dexter: Original Sin’, la precuela que exploraría los orígenes del asesino antes de los eventos de la serie principal, fue cancelada pese a haber sido renovada inicialmente para una segunda temporada en abril.

La producción, que se encontraba bajo el desarrollo de Paramount Television Studios, fue víctima de los cambios corporativos tras la fusión entre Paramount y Skydance en agosto de 2025. Con esta reestructuración, los derechos y la producción de la franquicia Dexter pasaron de Showtime/MTV Entertainment a Paramount Television Studios, lo que alteró los planes originales.

El propio Clyde Phillips expresó su frustración por la cancelación en el podcast Dissecting Dexter. “Fue una llamada telefónica difícil”, reconoció. “Ya habíamos retomado la serie, informado a los guionistas y al elenco, y luego la cancelaron... No se gestionó bien, y no estoy contento”. El creador añadió que los escritores tenían planeado desarrollar la precuela durante “un par de años”.

La franquicia ‘Dexter’: de Showtime a Paramount+

Los guionistas de la precuela ya habían planificado varios años de historia antes de recibir la llamada que confirmó la cancelación del proyecto. | Portada: Mariana Campos, Infobae México.

El caso de Dexter refleja los cambios estratégicos dentro de Paramount Global. La serie original se estrenó en 2006 en Showtime y rápidamente se convirtió en uno de los pilares de la cadena, con ocho temporadas y múltiples nominaciones al Emmy.

Tras el final en 2013, ampliamente criticado por los fans, Showtime buscó revivir el interés con Dexter: New Blood en 2021, que alcanzó altos niveles de audiencia para la plataforma y reabrió la conversación sobre el legado del personaje. Ese éxito impulsó a Paramount+ a seguir explorando el universo con nuevas historias, incluyendo tanto Resurrection como Original Sin.

La reorganización interna del conglomerado tras la fusión con Skydance busca centralizar las producciones bajo una sola unidad televisiva, lo que ha implicado recortes y revisiones de proyectos. Este contexto explica la decisión de priorizar Resurrection, que cuenta con el regreso de Hall y Phillips, sobre la precuela protagonizada por un elenco nuevo.

El universo televisivo del asesino creado por Showtime se mantiene activo con una nueva temporada que promete dar continuidad a la historia del protagonista. (Escena de Dexter: New Blood)

Qué se sabe de la nueva temporada

Aunque Paramount+ no ha revelado detalles argumentales, se espera que la segunda temporada de Dexter: Resurrection continúe explorando las consecuencias de la relación entre Dexter y su hijo, así como los dilemas morales que definen la serie.

Fuentes cercanas a la producción indicaron que el equipo de guionistas ya se encuentra trabajando en los nuevos episodios y que el rodaje podría comenzar a mediados de 2025, con un estreno tentativo para principios de 2026.

El regreso de Hall como protagonista mantiene el eje central del proyecto, algo que muchos fans consideran esencial para el éxito de la franquicia. Phillips, por su parte, ha reiterado en entrevistas que su objetivo es “darle a Dexter el cierre que merece”, una promesa que ha resonado entre los seguidores tras el controvertido final de la serie original.