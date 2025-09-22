Paramount+ cancela ‘Dexter: Pecado Original’ retiran la renovación de la segunda temporada

'Dexter: Pecado Original' contaba la historia de los orígenes de Dexter como asesino (Créditos: Showtime / Paramount+)

La serie Pecado Original narra la transformación de Dexter en un asesino serial vengador. La cancelación de esta precuela dejaría en suspenso el proyecto de expandir el Universo Dexter.

Durante el podcast especializado “Dissecting Dexter”, Clyde Phillips, creador de la serie, salió a hacer una serie de declaraciones sobre la renovación y la repentina cancelación de la precuela. Reveló que le notificaron sobre la cancelación en una llamada telefónica:

“Ya habían aceptado la renovación de la serie, yo ya había dado la noticia a todos los guionistas y actores”, expresó Phillips. “Y luego lo cancelaron... No gestionaron bien el proyecto y no estoy contento con ello”.

Clyde Phillips dijo que la fusión de Paramount con Skydance frustró la expansión de Universo Dexter (Foto: Mariana Campos, Infobae México)

Durante el podcast, Phillips explicó que los planes para Dexter: Pecado Original se vieron afectados por la fusión de Paramount con Skydance. El creativo afirmó que el antiguo director de Paramount, Chris McCarthy, tenía planeado extender el Universo Dexter.

McCarty había dicho en 2024 que la estrategia era que Dexter: Resurrección mantuviera atrapados a los primeros fans de la serie, mientras que Dexter: Pecado Original ayudaría a captar una nueva generación de espectadores.

Por otro lado, Phillips dijo que McCarty tenía grandes expectativas en él, lo comparó con el creativo Taylor Sheridan quien confeccionó la idea original de la exitosa serie Yellowstone.

Clyde Phillips dijo que estaba trabajando en un spin-off que contaría el origen del asesino Trinity (Foto: Paramount+)

“Planeamos esto durante dos años, con ganas de presentar nuevos personajes”, lamentó Phillips. Insinuó que ya habían ideas para varios spin-offs inspirados en versiones jóvenes de James Doakes (Erik King) y el capitán Matthews (Geoff Pierson).

El creador también reveló que ya había material para un spin-off titulado Trinity. Esta serie sería una precuela centrada en el asesino interpretado por John Lithgow en la serie original Dexter. Phillips agregó que ya tenía listos 10 guiones de un proyecto sobre Harrison, el hijo de Dexter. Esta serie llevaría a Harrison por un camino diferente al que tomó en Resurrection ya que esta historia no involucraba a Dexter.

Clyde Phillips dijo con dolor que invirtió mucho tiempo escribiendo “todos estos programas” y “expandiendo el Universo Dexter” pero entonces ocurrió la fusión y Paramount cambió sus planes. El creador original de la serie Dexter dijo que los nuevos proyectos quedaron “en segundo plano” y no pensaba que Paramount vaya a seguir adelante con ellos, ya que sólo han “mostrado interés por Resurrección”.

¿De qué trata ‘Dexter: Resurrección’?

La historia arranca con Michael C. Hall, quien interpreta a Dexter, despertando en una cama de hospital, atormentado y decidido a encontrar a su hijo, quien desapareció sin dejar rastro.

Mientras tanto, el detective Ángel Batista (David Zayas) sigue de cerca los pasos del asesino, en una Nueva York que se muestra tan hostil como sus propios demonios.

La serie comienza con Dexter despertando en una camilla sin saber dónde está su hijo (Foto: Paramount+)

“Morgan tiene muchas dudas sobre contactar a su hijo. Harrison resultó ser la conexión más potente al pequeño sentido de humanidad de Dexter. Muy a su pesar, lo ansía, por lo que es un importante hilo conductor de su vida interior y de la temporada”, explicó Hall en entrevista.

También destaca la aparición de John Lithgow en el papel del Trinity Killer, quien, tal como reveló a Variety, vuelve “como una especie de fantasma, mientras Dexter empieza a revivir en una cama de hospital”.