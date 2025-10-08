Timothée Chalamet reveló que se preparó en secreto durante años para Marty Supreme: “Este papel es el que más se parece a mí en espíritu”

Marty Supreme” combina acción, comedia y aventura mientras Timothée Chalamet interpreta a un joven jugador de ping-pong inspirado en Marty Reisman, enfrentando desafíos y apuestas en la Nueva York de los años 50 (YouTube/A24)

Timothée Chalamet llevó su compromiso actoral a un nuevo nivel con ‘Marty Supreme’, la ambiciosa producción de A24 dirigida por Josh Safdie. El actor, conocido por su versatilidad, dedicó años a prepararse en secreto para encarnar a Marty Mauser, un aspirante a campeón mundial de tenis de mesa en la Nueva York de los años 50.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Chalamet explicó que este papel representa, en muchos sentidos, su esencia antes de alcanzar la fama, y que su proceso de transformación fue tan intenso como personal.

Marty Supreme tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York y llegará a los cines el día de Navidad. La película marca el regreso de Safdie a la dirección en solitario desde 2008 y se convirtió en la producción más costosa de A24, con un presupuesto estimado de USD 70 millones, según informó The Hollywood Reporter.

Un entrenamiento intenso y secreto

El proyecto nació de una colaboración creativa que se gestó tras un peculiar encuentro entre Chalamet y Safdie en 2017, cuando el actor apenas comenzaba a despuntar en la industria.

El actor compartió su conexión con Marty Mauser, reflejando su determinación y la pasión por superar obstáculos antes de alcanzar la fama (REUTERS)

Desde entonces, ambos compartieron la visión de llevar a la pantalla una historia inspirada en la subcultura del tenis de mesa neoyorquino y en las memorias de Marty Reisman, aunque el protagonista de la cinta es un personaje ficticio.

Chalamet explicó que su conexión con Marty Mauser va más allá de la interpretación. “Este papel es el que más se parece a mí en espíritu; refleja quién era antes de tener una carrera”, aseguró el actor a The Hollywood Reporter

También comentó que “algunas personas tienen la suerte de tropezar con el éxito o ser pasivas en la búsqueda de lo que quieran hacer en la vida. Para mí, eso no fue todo. Para mí, fue dedicar 10.000 horas, abandonar la universidad y arriesgarme”.

El entrenamiento de Chalamet para la película comenzó en 2018, mucho antes de que la película recibiera luz verde. El actor se inscribió en clases de ping-pong en un centro abierto las 24 horas en el Bajo Manhattan y, durante la pandemia, transformó su apartamento en Tribeca en una sala de entrenamiento.

El actor entrenó ping-pong durante años en secreto, adaptando su apartamento y llevando mesas a cada rodaje (Captura del tráiler)

Incluso mientras rodaba otros proyectos como Wonka en Londres o Dune 2 en Budapest, Jordania y Abu Dabi, el actor de 29 años mantenía una mesa de tenis de mesa a su disposición.

“Todo en lo que trabajaba era un secreto: tenía una mesa en cada set de grabación. Incluso tuve una mesa en el Festival de Cine de Cannes para The French Dispatch. Conseguí un Airbnb en un pueblo cerca de Saint-Tropez después de The French Dispatch, con vistas al mar, y estuve tomando clases allí”, detalló el actor.

Ante las dudas sobre la veracidad de su dedicación, el actor aseguró a The Hollywood Reporter que “si alguien piensa que esto es inventado, todo esto está documentado y se publicará”.

Una producción ambiciosa

La producción de ‘Marty Supreme’ se distingue por su escala y ambición. Safdie, quien creció rodeado de la cultura del tenis de mesa en su familia, reunió a un equipo creativo de confianza, incluyendo al coguionista y editor Ronald Bronstein y al director de fotografía Darius Khondji.

La película reunió un gran equipo creativo y filmó secuencias deportivas complejas en tomas largas para mostrar la destreza de Chalamet (Captura de tráiler oficial)

El rodaje, que abarcó numerosas localizaciones y más de 150 personajes, requirió una coordinación precisa, especialmente en las secuencias deportivas.

Para ello, el director contó con el experto en tenis de mesa Diego Schaaf, responsable de la coreografía de los partidos, que se filmaron en tomas largas y continuas para resaltar la destreza de Chalamet. “No es tan diferente del boxeo: luchan entre sí en un lugar relativamente pequeño y restringido, y es un juego mental”, explicó Safdie.

El reparto y los personajes

La trama de la película, ambientada en 1952, sigue a Marty Mauser, un joven judío estadounidense que sueña con convertirse en campeón mundial de tenis de mesa.

Para sobrevivir, vende zapatos, pero su verdadera pasión lo lleva a desafiar las expectativas de su entorno y a buscar la gloria en Japón, donde enfrentará a su rival Koto Endo, interpretado por el campeón real Koto Kawaguchi.

Chalamet lidera un elenco que incluye a Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler, the Creator y Kevin O’Leary, combinando drama, comedia y romance (REUTERS)

A lo largo de su viaje, el protagonista se cruza con una galería de personajes neoyorquinos, entre ellos su madre (Fran Drescher), su novia Rachel (Odessa A’zion), su amigo Wally (Tyler, the Creator) y el empresario Milton Rockwell (Kevin O’Leary), quien se convierte en el antagonista de la historia.

Gwyneth Paltrow, en su primer papel en cinco años, interpreta a Kay Stone, una estrella de Hollywood que inicia un romance con el protagonista. “Estuvo increíble. También lo sentí con Christian Bale. Cuando trabajas con estas personas con cuyo trabajo crecí te sientes como si estuvieras en clase de teatro con maestros artísticos”, compartió sobre su experiencia con Paltrow.

Chalamet, al reflexionar sobre el paralelismo entre su vida y la de Marty Mauser, destacó que ambos comparten una ambición inquebrantable y la determinación de abrirse camino en un mundo que a menudo subestima sus sueños.

Para el actor, este papel le permitió explorar sus propios orígenes y rendir homenaje a la perseverancia que lo llevó a consolidarse en la industria cinematográfica.