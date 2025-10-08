Entretenimiento

Louis Tomlinson se sinceró sobre su proceso de duelo por Liam Payne: “Nunca antes perdí a un amigo”

El cantante reflexionó sobre el vacío dejado por Payne en One Direction, cuyo aniversario este año no fue igual

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Louis Tomlinson compartió sus emociones sobre el primer aniversario sin Liam Payne y destacó la ausencia del artista durante la conmemoración de One Direction (Dominic Lipinski/PA via AP)

Louis Tomlinson tuvo presente el primer aniversario de la muerte de Liam Payne y compartió sus impresiones en una entrevista a Rolling Stone U.K.

El cantante británico abordó el impacto emocional que ha representado esta fecha para los antiguos miembros de la boyband One Direction.

Fue realmente incómodo, en realidad, el aniversario número 15, porque el sentimiento colectivo de celebrar es tan importante, o más importante que nunca, en nombre de Liam”, expresó Tomlinson.

En ese sentido, el artista recalcó la dificultad que experimentaron al conmemorar esta efeméride sin uno de los miembros fundadores del grupo.

El aniversario 15 de One Direction marcó un cambio en la perspectiva de Tomlinson sobre la nostalgia y la pérdida en el grupo (REUTERS/Andrew Kelly)

Tomlinson reconoció la carga emocional única de este aniversario. Explicó que su relación con la nostalgia había cambiado definitivamente.

Este aniversario sin Liam fue diferente”, afirmó, admitiendo que “todavía existe en mi cabeza un nivel donde se siente injusto y frustrante que él ya no esté con nosotros”.

Describió que la ausencia de Liam Payne le produjo emociones intensas, ya que “solo trajo de vuelta esos sentimientos, aunque los sigo sintiendo día a día”.

Louis Tomlinson declaró que enfrentó grandes dificultades para sobrellevar la muerte de su amigo, a pesar de tener antecedentes familiares de duelos.

Louis recordó la relevancia de Liam y cómo su guía fue clave en los inicios de One Direction (Captura de pantalla)

“De forma ingenua pensé que, a estas alturas, ya estaba relativamente acostumbrado al dolor para mi edad y que podría suavizar el golpe, pero fue una idea ingenua. Es muy distinto, nunca antes perdí a un amigo”, remarcó el músico de 33 años.

Previamente, lidió con la muerte de su madre, Johannah Deakin, por leucemia en 2016 y de su hermana menor Félicité Tomlinson en 2019 por sobredosis accidental.

A lo largo de la conversación, Louis Tomlinson elogió la figura de Payne en la banda.

“Él era el par de manos más seguras en One Direction. Todos éramos bastante inexpertos, pero él estaba exactamente donde debía estar desde su primera audición en The X Factor”, sostuvo.

Añadió que los demás integrantes lo consideraban una referencia: “Ninguno lo habría admitido en ese momento, porque tienes mucho orgullo cuando eres joven, pero todos lo veíamos de esa manera”.

El cantante abordó el impacto de perder a un compañero de banda por primera vez, a pesar de experiencias previas con el duelo (Instagram)

Liam Payne murió a los 31 años tras caer desde varios pisos en el Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, el 16 de octubre de 2024.

Una investigación posterior identificó la causa del deceso como “politraumatismo”, según una audiencia celebrada en diciembre en el Tribunal Forense de Buckinghamshire, de acuerdo a lo difundido por la BBC.

Un reporte toxicológico divulgado en noviembre por la fiscalía mencionó la presencia de “alcohol, cocaína y antidepresivos recetados” en el momento de su muerte.

El cantante dejó un hijo de ocho años, Bear Grey, fruto de su relación con Cheryl, exintegrante de Girls Aloud.

La investigación forense determinó politraumatismo como la causa de muerte de Liam Payne tras su caída en Buenos Aires (EUROPA PRESS)

Louis y Zayn preparan documental conjunto

Louis Tomlinson y Zayn Malik han unido fuerzas para producir una docuserie sobre un viaje por carretera a través de Estados Unidos, un título que planean lanzar en Netflix en 2026.

El documental, a cargo de la directora Nicola Marsh y producido por Campfire Studios, acompañará a los ex integrantes de One Direction mientras recorren el país y comparten experiencias personales, incluyendo sus vivencias tras la muerte de Liam Payne.

La sinopsis compartida por los representantes de Malik y Tomlinson adelantó que la producción mostrará “el mundo interior de dos de los hombres más famosos y reservados abriéndose sobre la vida, el duelo y la paternidad”.

El documental constará de tres capítulos y se espera que represente un punto de encuentro entre dos de los artistas más conocidos del panorama pop global, cuyas trayectorias transitan nuevos caminos tras la disolución de One Direction.

Louis Tomlinson y Zayn Malik preparan una docuserie para Netflix que mostrará su viaje y reflexión sobre la pérdida de Payne (Yui Mok/PA vía AP)

Está confirmado que ni Harry Styles ni Niall Horan participarán en el proyecto.

