One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

Zayn Malik y Louis Tomlinson emprendieron un recorrido por Estados Unidos para un proyecto que revive su historia musical, donde además comparten recuerdos sobre su excompañero fallecido y el impacto que dejó en sus vidas

Liam Payne falleció en octubre
Liam Payne falleció en octubre de 2024 en Argentina tras caer desde un hotel en Buenos Aires.

Los exintegrantes de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, han llegado a un acuerdo con Netflix para protagonizar un nuevo documental que repasará la historia de la banda y recordará a su fallecido compañero Liam Payne. El proyecto, que ya se encuentra en etapa de rodaje, marcará uno de los momentos más significativos para el grupo desde su separación en 2016.

Un viaje por carretera con recuerdos y emociones

De acuerdo con el diario británico The Sun, Malik, de 32 años, y Tomlinson, de 33, realizarán un viaje por carretera a través de Estados Unidos como eje central del documental. Durante el recorrido, ambos compartirán memorias de sus años como parte de la boy band más exitosa de la década pasada, además de reflexionar sobre el impacto que tuvo en sus vidas la repentina muerte de Liam Payne en 2024.

“Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, declaró una fuente cercana a la producción citada por el medio británico. También se adelantó que el documental no solo mostrará anécdotas, sino que permitirá conversaciones más íntimas y profundas sobre lo que significó para ellos haber formado parte de One Direction, surgida en el programa The X Factor en 2010.

El acuerdo con Netflix

Aunque no se han revelado cifras oficiales, reportes de prensa señalan que el acuerdo firmado por Malik y Tomlinson con la plataforma de streaming es de carácter multimillonario. El proyecto forma parte de la apuesta de Netflix por los documentales musicales que generan gran expectativa en audiencias jóvenes y nostálgicas.

Zayn Malik y Louis Tomlinson
Zayn Malik y Louis Tomlinson firmaron un acuerdo millonario con Netflix para realizar un documental sobre la historia de la banda.

Casos anteriores, como el documental de Taylor Swift o el de BLACKPINK, demostraron el poder de convocatoria que estos contenidos pueden alcanzar. La compañía espera que el proyecto de One Direction siga la misma línea y se convierta en un fenómeno global cuando se estrene el próximo año.

La trágica muerte de Liam Payne

El regreso de los miembros de One Direction a la pantalla ocurre en medio del dolor por la pérdida de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Tenía tan solo 31 años.

Las pruebas toxicológicas posteriores confirmaron la presencia de cocaína, crack y benzodiazepinas en su organismo al momento de su muerte, lo que conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo.

El funeral de Payne, celebrado el 20 de noviembre en el Reino Unido, reunió de forma emotiva a Malik, Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes habían mantenido caminos separados desde la pausa indefinida de la banda en 2016.

Harry Styles, Niall Horan, Louis
Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik asistieron al funeral de Liam Payne en el Reino Unido.

Un regreso que nunca se concretó

Antes de la tragedia, los cinco integrantes originales habían comenzado conversaciones para una reunión especial que marcaría el regreso del grupo tras casi una década de ausencia. Según informó Us Weekly, existían planes preliminares para realizar un espectáculo único que reuniría a la alineación completa, incluyendo a Zayn Malik, quien había abandonado One Direction en 2015.

El proyecto, sin embargo, quedó suspendido tras el fallecimiento de Payne, lo que reforzó el carácter emocional del nuevo documental que ahora prepara Netflix.

El legado de One Direction

One Direction, formado por Malik, Tomlinson, Payne, Styles y Horan en 2010 bajo la guía de Simon Cowell, se convirtió en uno de los fenómenos musicales más grandes de la última década. Con éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life, vendieron más de 70 millones de discos en todo el mundo y encabezaron giras que recaudaron cientos de millones de dólares.

La decisión de entrar en pausa en 2016 permitió a cada miembro emprender su carrera en solitario, con Harry Styles alcanzando un éxito notable en la música y el cine, Niall Horan consolidándose como cantautor, Louis Tomlinson enfocándose en su faceta más íntima y Zayn Malik explorando sonidos alternativos tras su salida temprana.

La producción mostrará recuerdos del
La producción mostrará recuerdos del paso de los artistas por The X Factor y su éxito internacional.

<br>

