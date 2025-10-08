Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gomez, rompió su silencio tras ausentarse de la boda de la artista

Francia Raisa reiteró que su donación de riñón a Selena Gomez fue un acto desinteresado (Instagram/Selena Gomez)

Francia Raisa, la actriz que en 2017 le donó un riñón a Selena Gomez y le salvó la vida, volvió a hablar públicamente sobre su relación con la cantante, después de no haber sido vista entre los invitados a la reciente boda de Gomez con el productor musical Benny Blanco.

En una nueva entrevista con una reportera de Univisión, difundida en Reddit el 7 de octubre, Raisa rompió su silencio sobre los rumores de distanciamiento y aclaró su postura sobre la amistad que alguna vez mantuvo con la estrella de Only Murders in the Building.

Durante la conversación, grabada en una librería el pasado 25 de septiembre, Raisa —de 37 años— fue consultada por los comentarios que apuntaban a una supuesta ruptura con Gomez.

Aunque no estuvo presente en la boda de Selena Gomez, Francia Raisa aseguró que le desea lo mejor en su nueva etapa (Instagram: @selenagomez)

Lejos de mostrarse incómoda, la intérprete de How I Met Your Father se limitó a desearle lo mejor a su amiga: “Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, expresó Raisa en español.

Como se recuerda, la fundadora de Rare Beauty contrajo matrimonio el 27 de setiembre y la acompañaron varias celebridades como Taylor Swift, Zoe Saldaña, Ed Sheeran, Paris Hilton y los actores Steve Martin y Martin Short.

Francia Raisa, sin embargo, no fue vista en la ceremonia nupcial; lo que propició especulaciones sobre si había sido incluida en la lista o no. Ese día, la actriz compartió un video bailando con un coreógrafo en sus redes sociales y confirmó que se encontraba en otro lugar.

La actriz insistió en que no está molesta con Gomez y que los rumores sobre su supuesto enfado “nunca fueron ciertos” (Instagram)

Durante la entrevista, Raisa también fue consultada sobre el proceso de donación de órganos y las versiones que la vinculaban con un resentimiento hacia Gomez por su estilo de vida posterior a la operación. La actriz rechazó con firmeza esas especulaciones y recordó que su gesto fue completamente altruista.

“Mira, desde el principio los doctores me dijeron: es una donación”, explicó. “Si vas a donar un dólar a St. Jude o a otro lugar, no vas a llamar para decir: ‘Oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’. Es una donación y es algo bonito que pude hacer. Estoy agradecida de estar viva y de poder decir que salvé una vida”.

Cuando le volvieron a preguntar por si se enfadó debido a los supuestos “hábitos negligentes” de Gomez después de recibir su órgano, Raisa argumentó que eran meras habladurías.

“Lo que me estás preguntando ahora son tonterías que han estado en los medios, y hay demasiados rumores. Nunca he dicho nada”, respondió con tono frío. “Cuando salió ese rumor de que me había enojado o algo así porque [Selena] estaba fumando, ni siquiera estaba al tanto de esos rumores”.

En 2017, Francia Raisa se sometió a una cirugía para donar uno de sus riñones a la cantante, quien sufría lupus. (Instagram)

“Nadie sabe lo que está pasando en realidad, ni ella ni yo hemos dicho algo y quizá algún día abordaremos el tema”, agregó.

La compleja relación entre Raisa Francia y Selena Gomez

El vínculo entre ambas artistas ha sido objeto de especulación desde hace años. En 2018, Raisa reveló a SELF que tanto ella como Gomez cayeron en una depresión tras la cirugía:

“Va a ser difícil, el receptor va a brillar y se va a recuperar mucho más rápido que el donante, porque está recibiendo algo que necesita y tú estás perdiendo algo que no necesitas perder. Va a ser difícil”, recordó que le advirtió un trabajador social. “Y fue difícil para las dos”.

En 2022, los rumores de enemistad volvieron cuando Gomez dijo en una entrevista con Rolling Stone: “Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift]”.

Raisa respondió con un escueto “Interesante” en los comentarios de una publicación sobre la cita, lo que generó titulares en todo el mundo. La cantante, por su parte, replicó: “Perdón por no mencionar a todas las personas que conozco”.

En 2022, la relación entre ambas se puso en duda cuando Selena declaró que su “única amiga en la industria era Taylor Swift” (Instagram)

Ambas intentaron calmar los rumores un año después. En su docuserie Dear... de Apple TV+, Gomez afirmó: “Nunca, nunca, nunca estaré más en deuda con una persona que con Francia. La idea de que alguien no dudara en ser donante fue increíblemente abrumadora”.

Por su parte, Raisa declaró en el pódcast Good Guys que la decisión de entregar su riñón “nació de la bondad genuina de mi corazón, y he sido muy bendecida desde entonces”.

En 2023, la actriz reconoció a USA Today que habían pasado “seis años” sin hablarse con frecuencia, aunque aseguró que no existió ningún conflicto serio. Asimismo, en julio de ese año, Gomez publicó un saludo de cumpleaños para su benefactora.