Victoria Beckham reflexionó sobre su pasado y afirmó: “No sería quien soy ahora si no fuera por las Spice Girls”

En una entrevista con The Times, la diseñadora británica habló sobre la influencia de la icónica banda en su vida personal y profesional, cómo enfrentó los desafíos al lanzar su marca de moda de lujo y la experiencia de grabar su documental en Netflix

Por Dante Martignoni

El documental de Victoria Beckham se estrena el 9 de octubre en Netflix, ofreciendo un recorrido íntimo por su vida, su carrera en la música y la moda, y los desafíos que enfrentó a lo largo de los años (Netflix/YouTube)

El estreno del documental Victoria Beckham en Netflix marca un momento definitorio en la evolución de la ex integrante de las Spice Girls, quien, por primera vez, se detiene a analizar los desafíos y logros que marcaron su vida personal y profesional.

En una entrevista exclusiva con The Times, Victoria compartió las razones que la llevaron a realizar este proyecto, que abarca desde su paso por la icónica banda pop hasta su consolidación como diseñadora de moda de lujo y empresaria internacional.

Viaje personal: de las Spice Girls al éxito empresarial

La decisión de grabar el documental surgió a partir de una etapa de reflexión que, según la protagonista, le permitió repasar y afrontar aspectos de su vida que durante años evitó.

“Esos cuatro años con las Spice Girls moldearon mi identidad”, explicó a The Times. También confesó que necesitó casi 20 años para poder hablar abiertamente sobre esa etapa, describiendo la grabación como una experiencia casi terapéutica.

Victoria Beckham recordó su paso
Victoria Beckham recordó su paso por las Spice Girls y cómo esa etapa marcó su vida y carrera (REUTERS)

“No voy a mentir, que me preguntaran sobre cuando estaba en las Spice Girls fue bastante impactante. Y diría que esos fueron los momentos más difíciles del documental”, relató.

El recorrido audiovisual revisa no solo su carrera musical, sino también los retos al lanzar su marca de moda de lujo en 2008. También alude al escepticismo inicial y las dificultades económicas que atravesó la empresa, que en 2024 alcanzó un aumento del 26% en ingresos, llegando a casi USD 152,4 millones, frente a los USD 120 millones del año anterior.

Se necesita mucho para hacerme llorar, pero lloré. Ya sabes, me he ganado mi lugar para desfilar en París, me he ganado el respeto”, aseguró la diseñadora, considerando su desfile otoño/invierno 2025 en la Semana de la Moda de París como un auténtico hito.

Familia, legado y la influencia de David Beckham

La presencia de las Spice Girls sigue siendo significativa para la ex cantante de la banda británica. Mantiene contacto frecuente con sus antiguas compañeras y reconoció cuánto influyó la banda en su identidad.

El documental en Netflix le
El documental en Netflix le permitió enfrentar recuerdos difíciles y vivir una experiencia casi terapéutica (REUTERS)

“No habría sido quien soy ahora si no fuera por las Spice Girls”, afirmó. En su oficina conviven recuerdos de esa época, premios musicales y retratos familiares, señal de la importancia de ambas facetas en su vida.

El empuje para aceptar el reto del documental también se nutrió de la experiencia de su esposo, David Beckham, cuyo documental de 2023 superó los 30 millones de visualizaciones.

Victoria reconoció que al principio no deseaba involucrarse, pero el éxito y entusiasmo del público la convencieron de reconsiderar: “El documental de David me hizo dar cuenta de lo bien que se siente estar equivocada. Me gusta estar equivocada”.

El éxito del documental de
El éxito del documental de David influyó en Victoria para finalmente decidir realizar el suyo propio (REUTERS)

La familia ocupa un lugar central en la rutina de la diseñadora. Junto a David, estructura un día a día donde ambos participan de forma activa en la crianza de sus cuatro hijos: Harper, Cruz, Romeo y Brooklyn.

David es un padre buenísimo. Es muy práctico. Cuando está en casa, le prepara el almuerzo a Harper y el desayuno”, compartió. Las cenas familiares son un pilar para la unión familiar. La complicidad y el sentido del humor resultan, según ella, esenciales en la relación de pareja.

Reconocimiento en la moda y diversificación empresarial

El salto al sector empresarial incluyó la colaboración con una firma de capital privado que invirtió alrededor de USD 40,4 millones en su marca en 2017. Contrario a la idea de que los inversores solo buscan resultados rápidos, la diseñadora subrayó el acompañamiento y conocimiento del sector de lujo.

“Siempre han sido más que solo dinero. Han estado increíblemente involucrados. Saben de lujo. Elegí muy bien”, explicó a The Times. Este apoyo financiero, según aseguró, confirma la solidez de su proyecto.

El apoyo de figuras claves como Anna Wintour, editora de Vogue, representa otro logro significativo. “Tuve que demostrarle mi valía. Al principio no vino. Pero debo decir que fue increíblemente comprensiva y amable. Tuve que esforzarme mucho para conseguir su aprobación y la de mucha gente”, puntualizó.

Sus diseños, elegidos por celebridades
Sus diseños, elegidos por celebridades y miembros de la realeza, como Kate Middleton consolidaron su prestigio internacional (Reuters)

Sus diseños, reconocidos por líneas sofisticadas y materiales de calidad, fueron seleccionados por celebridades y miembros de la realeza, consolidando así su presencia internacional.

En su faceta como empresaria de belleza, destaca el éxito de su línea homónima, fortalecida por tutoriales en línea y colaboraciones con expertos como Augustinus Bader.

El éxito ha sido fenomenal, y eso es otra cosa de la que estoy muy orgullosa: que una marca de moda sea tomada en serio y tenga credibilidad en el sector de la belleza es difícil, pero que sea tomada en serio en el cuidado de la piel es aún más difícil”, afirmó.

Rutinas y visión sobre el futuro

La rutina de Victoria denota disciplina y compromiso. Se levanta temprano para ejercitarse y participa de manera constante en el desarrollo de productos de su marca.

El desfile otoño/invierno 2025 en
El desfile otoño/invierno 2025 en la Semana de la Moda de París marcó un hito en la carrera de Victoria Beckham (REUTERS)

Aunque no suele escuchar música de las Spice Girls durante sus entrenamientos, sus hijos sí lo hacen, reflejando la huella generacional de su legado musical.

Al finalizar su diálogo con The Times, recalcó que su motivación para continuar se basa en la pasión por la moda y el profundo respeto que siente por esta industria. Convencida de que la moda está presente en la vida diaria, sostiene que, en mayor o menor medida, todos participan en ella.

Thylane Blondeau fue considerada "la

¿Tobey Maguire vuelve a ponerse

Jason Biggs revela cómo las

"Una historia del Bronx", 30

"Monster: The Ed Gein Story":
