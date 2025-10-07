Entretenimiento

¿Tobey Maguire vuelve a ponerse el traje de superhéroe en “Spider-Man 4″?

Mattson Tomlin, guionista de “The Batman Parte 2″, reveló su interés en retomar el universo de Raimi con una cuarta entrega centrada en un Peter Parker adulto, mientras Sony y Marvel establecen prioridades diferentes en sus proyectos actuales

Por Mirko Racovsky

El universo cinematográfico de Spider-Man
El universo cinematográfico de Spider-Man podría sumar una cuarta película con el regreso de su equipo original

El universo cinematográfico de Spider-Man podría estar cerca de un nuevo capítulo. Mattson Tomlin, guionista de The Batman Parte 2, manifestó su interés en contactar a Sam Raimi, director de la trilogía original, para proponerle una cuarta entrega protagonizada por Tobey Maguire.

Según informó Vida Extra, la propuesta de Tomlin busca explorar una faceta inédita del superhéroe: un Peter Parker adulto, que enfrenta los retos de la paternidad y la vida matrimonial, sin dejar de lado su identidad como Hombre Araña.

Tomlin, conocido por su trabajo en The Batman y el anime de Terminator, ha hecho pública su intención de impulsar este proyecto. A través de su cuenta personal de X, el guionista expresó que intenta establecer contacto con Raimi para llevar adelante la película “cuanto antes”.

Tomlin revela su interés en
Tomlin revela su interés en contactar a Sam Raimi para una nueva entrega de Spider-Man

Su visión se aleja de las fórmulas habituales del género y apuesta por una narrativa más humana, centrada en las responsabilidades y dilemas de un Peter Parker que ya no solo combate villanos, sino que también debe equilibrar su papel como esposo y padre.

Enfoque y villano propuesto para Spider-Man 4

El enfoque planteado por Tomlin retoma uno de los sellos distintivos del cine de Raimi: la construcción de villanos que reflejan los conflictos internos del protagonista. En este caso, el guionista considera que el doctor Curt Connors, conocido como El Lagarto, sería el antagonista ideal.

El personaje de Connors apareció
El personaje de Connors apareció como villano en "El Sorprendente Hombre Araña" (2012)

Como detalló a Vida Extra, la dimensión dramática de Connors como padre nunca se ha explorado en profundidad en la gran pantalla. Aunque el personaje apareció como villano en El Sorprendente Hombre Araña (2012), la película no abordó el paralelismo familiar que podría conectar sus luchas con las de Peter Parker. Tomlin ve en este terreno una oportunidad para que Raimi desarrolle una historia que combine monstruo y humanidad, enfrentando a Peter con una versión oscura de la paternidad.

Obstáculos y contexto industrial

No obstante, la materialización de Spider-Man 4 enfrenta obstáculos significativos. Vida Extra señala que Sony Pictures, titular de los derechos cinematográficos del personaje, actualmente prioriza la versión contemporánea de Spider-Man, lo que dificulta la posibilidad de abrir espacio a una nueva interpretación de Peter Parker.

Sony Pictures prioriza la versión
Sony Pictures prioriza la versión actual de Spider-Man y complica el desarrollo de "Spider-Man 4"

Por su parte, Marvel Studios se encuentra inmerso en proyectos de gran envergadura como Vengadores: Doomsday y Secret Wars, lo que complica la integración de una película adicional en la cronología oficial, especialmente ante la inminencia de un nuevo reinicio de la saga.

El contexto histórico añade más matices a la propuesta. El proyecto original de Spider-Man 4, que habría continuado la historia tras la divisiva Spider-Man 3 (2007), fue cancelado en 2010 debido a diferencias creativas y problemas de agenda entre Raimi y Sony.

En su lugar, el estudio optó por reiniciar la franquicia con El Sorprendente Hombre Araña, dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield, dejando en suspenso los planes de una cuarta entrega que, según borradores de guion, iba a presentar a El Buitre y un desarrollo más íntimo de Peter Parker como adulto.

Nostalgia y expectativas de los fans

El regreso de Tobey Maguire en Spider-Man: Sin camino a casa (2021) reavivó la nostalgia por la versión de Raimi y Maguire, generando una ola de rumores y expectativas entre los seguidores.

El regreso de Tobey Maguire
El regreso de Tobey Maguire en "Spider-Man: Sin camino a casa" reavivó la nostalgia por la versión de Raimi y Maguire

Desde entonces, la posibilidad de retomar ese universo se ha convertido en un tema recurrente en la comunidad de fans, que ven en la propuesta de Tomlin una oportunidad para explorar nuevas dimensiones del personaje y su entorno.

Aunque la iniciativa de Tomlin no constituye un proyecto confirmado, su interés demuestra que el universo creado por Raimi continúa siendo un terreno fértil para nuevas historias. Como destaca Vida Extra, lo que en su momento fue descartado por Sony podría tener una nueva oportunidad si el director decide regresar al género de superhéroes.

