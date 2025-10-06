Taylor Swift desmiente los rumores de retiro: “La gente no se casa para dejar su trabajo”

Taylor Swift desmiente rumores de retiro tras su compromiso con Travis Kelce y reafirma su pasión por la música - (Instagram/ Taylor Swift)

El lanzamiento arrollador de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, y su reciente compromiso con Travis Kelce pusieron en el centro del debate la combinación de éxito profesional y vida personal de la artista.

Es que, mientras el álbum rompe récords de ventas y streaming, la cantante enfrenta especulaciones y preguntas sobre cómo los cambios en su entorno afectarán su carrera y su creatividad en una de las etapas más significativas de su trayectoria. Sin embargo, la artista fue tajante en su respuesta: “No es por eso que la gente se casa, para dejar su trabajo”.

Taylor Swift mostró su anillo de compromiso y habló sobre su relación con Travis Kelce - (Créditos: Hits Radio UK)

El lanzamiento de su último álbum marcó un nuevo hito en la industria musical. En su primer día, el disco vendió 2,7 millones de copias en Estados Unidos, según datos de Luminate.

Este resultado representa la semana de estreno más exitosa en la carrera de la artista y la segunda más alta en la historia, solo superada por Adele en 2015 con su disco 25.

La cantante destaca la complicidad profesional y personal con Kelce y su apoyo mutuo en sus carreras - (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Además, este lanzamiento estableció un récord de ventas de vinilo, con 1,2 millones de unidades vendidas en una semana, y se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, de acuerdo con la propia plataforma.

El impacto comercial se vio reforzado por el récord de más de cinco millones de pre-guardados en Spotify antes de su lanzamiento, consolidando a Swift como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

El nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' marca un regreso al pop clásico y celebra la vida tras bastidores - (Republic Records via AP)

Mientras los logros comerciales acaparaban titulares, Swift abordó públicamente los rumores sobre un posible retiro tras su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Durante una entrevista en BBC Radio 2, la cantante calificó de “sorprendentemente ofensiva” la idea de que el matrimonio implique el fin de su carrera musical.

La colaboración con Max Martin y Shellback impulsa el sonido del nuevo disco, alejándose de la introspección de trabajos previos - (Fuente)

“No es por eso que la gente se casa, para dejar su trabajo”, afirmó Swift, quien subrayó que su pasión por la música es compartida y comprendida por Kelce.

“Amo a la persona con la que estoy porque ama lo que hago y ama lo mucho que me siento realizada al hacer arte y hacer música”, añadió la artista, destacando la complicidad profesional y personal que mantiene con su prometido.

La película de lanzamiento del álbum recauda USD 46 millones a nivel mundial en su primer fin de semana - (AP Foto/John Locher)

Swift también señaló que ambos comparten la experiencia de actuar durante tres horas y media en estadios, aunque en contextos diferentes, y resaltó la importancia de apoyarse mutuamente en sus carreras.

La relación entre Swift y Kelce, anunciada oficialmente el 26 de agosto de 2025, fue objeto de atención mediática. La artista relató en The Graham Norton Show que la propuesta de matrimonio fue cuidadosamente planeada por el deportista, quien contrató al fotógrafo de la gira Eras Tour para documentar el momento.

Swift recupera la propiedad de los masters de sus primeros seis discos, consolidando su independencia artística

En cuanto a los preparativos de la boda, Swift confesó en la misma entrevista que aún no decidió si contratará a una organizadora y que, por ahora, prefiere centrarse en disfrutar del compromiso y el lanzamiento del álbum.

“Estoy realmente emocionada por la idea de casarme con esta persona. Primero pienso en eso, luego en el álbum, y después en lo demás”, expresó la cantante.

Swift revela detalles de la propuesta de matrimonio y su enfoque en disfrutar el compromiso antes de planear la boda - (Instagram: taylorswift / killatrav)

El contexto personal de Swift se entrelaza con su evolución artística. The Life of a Showgirl representa un giro respecto a sus trabajos recientes, alejándose de la introspección y los sonidos oscuros de The Tortured Poets Department (2024) para retomar el pop clásico que caracterizó sus primeras etapas.

El fenómeno cultural de Swift se refleja en redes sociales y medios, desafiando expectativas profesionales y personales - (REUTERS/Kylie Cooper)

Este regreso estilístico se debe en parte a la colaboración con los productores Max Martin y Shellback, responsables de éxitos anteriores como ‘Blank Space’ y ‘Shake It Off’.

El álbum, que celebra la vida tras bastidores y la experiencia de la gira mundial Eras Tour, llega en un momento en que Swift también recuperó la propiedad de los masters de sus primeros seis discos, un logro significativo en su trayectoria.

El reciente lanzamiento de Taylor Swift revoluciona la industria musical, mientras la artista aborda cuestionamientos sobre su retiro y destaca la importancia del apoyo mutuo en su relación con Travis Kelce - (@taylorswift)

El impacto cultural del lanzamiento se extendió más allá de la música. La película de presentación del álbum, concebida como una fiesta de lanzamiento, recaudó USD 15,8 millones en su primer día en cines y alcanzó los USD 46 millones a nivel mundial.

Las redes sociales y la prensa especializada reflejaron la magnitud del fenómeno, mientras la artista continúa desafiando expectativas tanto en el ámbito profesional como en el personal.