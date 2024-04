Las 5 etapas del duelo según la discografía de Taylor Swift

En noviembre de 2023, Taylor Swift dio tres conciertos en Argentina

A días del lanzamiento del nuevo disco, Taylor Swift recopiló sus canciones en playlists. Se basan en las cinco fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación . Estas listas están disponibles en la plataforma Apple Music. Y forman parte de la promoción de su próximo álbum: “The Tortured Poets Department”.

La ganadora de 14 premios Grammy que recorre el mundo con exitosa gira “The Eras Tour” en la mayoría de sus canciones hace referencia a hechos de su vida sentimental. El 19 de abril los 17 tracks de su undécimo disco estarán disponibles en todas las plataformas digitales.

Con el título de algunas de las canciones de “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift seleccionó y clasificó su discografía según las fases del duelo. Además, las cinco listas de reproducción se inician con un mensaje de audio de la cantante.

“I love you, it’s ruining my life” es la playlist en donde se encuentran canciones como Betty, Willow, Lavender Haze o Lover. Estos tracks representan la etapa de la negación. “Estar tan convencido sobre la idea de algo que te cuesta ver las red flags”, explicó la artista. Las red flags son advertencias sobre aquellos comportamientos que llegan a hacer daño en una relación.

“Momentos en los que intentas llegar a un acuerdo contigo mismo o con alguien que te importa, que intentas mejorar las cosas. A menudo te sientes muy desesperado, porque muchas veces tenemos una especie de intuición visceral que nos dice que las cosas no van a ir como esperamos, lo cual nos desespera más y nos hace negociar más.”, dijo Taylor Swift sobre la segunda lista de reproducción: “Am I allowed to cry Songs”, que representa la etapa de negociación. Allí se encuentran canciones como Death by a thousand cuts, Peace, Come back... be here, The Story of us.

“The Tortured Poets Department” tendrá cuatro diferentes ediciones especiales.

Todas las canciones incluidas en “You don’t have to tell me about sad” tienen algo en común: Swift las escribió enojada. La artista comentó en la introducción de esta lista que: “Con los años he aprendido que la ira puede manifestarse de muchas formas distintas, pero la más sana en que se ha manifestado en mi vida es con la posibilidad de escribir una canción que me ayude a superarla”. En esta lista se encuentran Illicit affairs, Mad woman, Dear John, Better than revenge, Mr. Perfectly Fine.

My tears ricochet, Champagne problems, All too well, Last Kiss y White Horse, fueron insertadas en “Old habits die screaming” que representa la etapa de la depresión. En la introducción de esa lista Swift invita a: “Explorar los sentimientos de depresión que a menudo se cuelan en mis canciones. En momentos así, escribo una canción porque me siento sola o desesperada, y escribir una canción me parece la única manera de procesar la intensidad de esa emoción. Y aunque estas cosas son muy, muy duras de superar, a menudo siento que cuando estoy escuchando canciones o escribiendo canciones que tratan sobre esta intensidad de la pérdida y la desesperanza, normalmente es la fase en la que supero ese sentimiento”.

La última fase, la aceptación, está representada por la playlist “I can do it with a broken heart”. La artista indicó: “Por fin encontramos la aceptación y podemos empezar a avanzar desde la pérdida o el desamor”. Algunas de las canciones que agregó en la lista fueron: You’re on your own, Kid; August, Happiness, Closure, Begin again, Innocent. Para Taylor Swift estos tracks representan: “Hacer lugar a más cosas buenas en tu vida y tomar esa decisión. Porque muchas veces cuando perdemos cosas también ganamos otras”.

“The Tortured Poets Department” fue anunciado este año, en plena gala de los Grammy. Fue mientras la artista daba los agradecimientos al ser ganadora de la categoría Mejor Álbum Pop Vocal por “Midnights”. Además, habrá cuatro ediciones especiales del disco: The Manuscript, The Botler, The Albatross y The Black Dog.