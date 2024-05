Los lugares de Nueva York a los que hace referencia Taylor Swift en sus canciones

La ciudad de Nueva York como musa de Taylor Swift

Desde su mudanza a Nueva York en 2014, Taylor Swift transformó la ciudad en una fuente de inspiración para componer sus canciones. Los fanáticos de la artista estadounidense, conocidos como “swifties”, encontraron en su música un mapa que lios guía a través de la ciudad que nunca duerma. Desde Coney Island, bares del East Side y otros rincones mencionados por la artista. La fusión entre las letras y la geografía urbana ofrece una experiencia única para explorar la Gran Manzana a los fanáticos.

Las referencias a la ciudad de los rascacielos en la discografía del artista comienzan en el quinto álbum “1989″. En la letra “Welcome to New York” es una oda al amor que Taylorsinte por el lugar. Luego, las referencias se transportaron a los álbumes posteriores.

Chelsea Hotel

Chelsea Hotel: El hogar de grandes escritores, actores y músicos, mencionado en "The Tortured Poets Department". (Photo by Ben Hider/Getty Images)

La primera parada del tour “swiftie” aparece en álbum que lazó recientemente Swift: “The Tortured Poets Department”. En la canción que lleva el mismo nombre que el disco, Swift canta: “Tú no eres Dylan Thomas. Yo no soy Patti Smith. Esto no es el Chelsea Hotel. Somos idiotas modernos”.

El Chelsea Hotel fue el hogar de algunos de los más grandes escritores, actores y músicos de la historia. Es por eso que Patti Smith, la cantante de punk estadounidense, y Dylan Thomas, un escritor británico, fueran mencionados por la artista en la canción. También vivieron personas reconocidas como Mark Twain, Bob Dylan y Madonna. El famoso hotel sigue siendo un alojamiento popular, adornado con bellas obras de arte, sofás de mediados de siglo y molduras de corona impresionantes.

El lago de Central Park

Lago de Central Park: se menciona en "The Bolter" con sus famosos botes de remo y picnics. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

En “The Bolter”, otra canción del último álbum de Swift - una de sus muchas pistas adicionales que lanzó horas más tarde de haber publicado la versión estándar de “The Tortured Poets Department”- se menciona a los famosos botes de remo en el Lago de Central Park. Disponibles de abril a octubre, los botes de remo se otorgan por orden de llegada y tienen capacidad para hasta cuatro personas. También, en la canción se hace mención a las cestas de pícnic, actividad que se puede hacer en el Central Park.

Cornelia Street

Cornelia Street: Inspiración de la canción del álbum "Lover" (Grosby)

La vivienda que alquiló en 2016 Swift en la calle Cornelia en el barrio de West Village, fue la inspiración de una de las canciones del álbum “Lover”: “Cornelia Street”. Taylor vivió en el apartamento de 11,5 millones de dólares durante unos meses mientras renovaba su casa actual en Tribeca.

En la canción relata el inicio de su relación con su ex pareja, Joe Alwyn: “Estábamos en el asiento trasero, borrachos, con algo más fuerte que las bebidas del bar. ‘Alquilo un lugar en Cornelia Street’, digo casualmente en el auto”.

Lovers of Today

Lovers of Today: Un bar del East Side posiblemente referenciado en "Delicate" por los encuentros clandestinos. (Grosby)

Aunque no está confirmado, los fans especulan que este bar ubicado en East Side, es el que se menciona en la canción “Delicate” del álbum “Reputation”. Según las especulaciones, este bar fue el lugar de un encuentro clandestino entre Swift y su ex Joe Alwyn.

Independientemente de la veracidad de este rumor, la iluminación ambiental en Lovers of Today es perfecta para disfrazarte de una celebridad en una cita encubierta.

The High Line

The High Line: Un parque público elevado mencionado en "Cardigan", ideal para paseos románticos.(Grosby)

En la canción “Cardigan”, del álbum ganador de la categoría “Álbum del año” en los premios Grammy, Taylor menciona a The High Line. Este sitio es un parque público que se eleva sobre el nivel de la calle en una línea ferroviaria histórica renovada.

En el segundo tema de ”Folklore”, Swift recuerda escuchar “tu latido en The High Line” en una serie de memorias amorosas. El tramo de 2 kilómetros de largo es perfecto para un paseo romántico, especialmente si se visita durante horas menos concurridas, como a primera hora de la mañana o al atardecer.

Coney Island

Coney Island: Evocado en "Coney Island" de "Evermore", un lugar para reflexionar sobre el amor perdido

Para la mayoría, este parque de diversiones de Brooklyn evoca imágenes de hot dogs, ruedas de la fortuna y la costa que bordea al lugar. Pero para los swifties este lugar es ideal para sentarse en un banco y preguntarse, “¿Adónde se fue mi amor?” Para la canción “Coney Island” que aparece en el álbum “Evermore”. En este track, Swift se unió con The National para una melancólica melodía al amor perdido.

Housing Works Bookstore

Housing Works Bookstore: Escenario del video musical "All Too Well: The Short Film" (Grosby)

En el video musical “All Too Well: The Short Film” que se lanzó en la regrabación de “Red (Taylor’s Vesion)”, una Taylor pelirroja lee en voz alta su novela en una librería. Ese espacio es Housing Works Bookstore, la tienda atendida únicamente por voluntarios, y cuyas ganancias están destinadas a la provisión de acceso a vivienda y atención médica para todas las personas que viven con VIH/SIDA.

También es un lugar muy solicitado para celebrar bodas. Cuenta con un café en su interior y dos plantas llenas de estanterías de libros.

Electric Lady Studios

Electric Lady Studios: Estudio de Greenwich Village donde Taylor Swift grabó varias canciones. (Photo by John Lamparski/WireImage)

Aunque Swift no mencione a Electric Lady Studios en una canción, es el estudio donde grabó varias de sus canciones. El lugar está en Greenwich Village desde 1970, cuando el cantante Jimi Hendrix y su mánager Michael Jeffery compraron un club nocturno en desuso y lo convirtieron en un estudio de grabación profesional. Desde entonces, el espacio fue visitado por varios artistas, desde The Rolling Stones y Patti Smith hasta Adele y Frank Ocean.