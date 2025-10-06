Entretenimiento

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Las teorías sobre el argumento de la próxima película sugieren una posible colaboración entre el protagonista y miembros de la Alta Mesa, según medios especializados y declaraciones de los creadores

Por Mirko Racovsky

La quinta entrega de John Wick podría mostrar una alianza entre el protagonista y antiguos enemigos, según teorías de su cocreador

La posibilidad de que John Wick, el célebre asesino interpretado por Keanu Reeves, se vea forzado a colaborar con antiguos enemigos en la esperada quinta entrega de la saga ha encendido la imaginación de los seguidores.

Según teorías respaldadas por Derek Kolstad, cocreador de la franquicia, la próxima película podría presentar una alianza inesperada que cambiaría radicalmente la dinámica habitual de la serie, tal como recoge Hobby Consolas.

Derek Kolstad, cocreador de la saga, sugiere que la próxima película de John Wick presentaría una dinámica inédita en la franquicia (Grosby)

Tras el impactante desenlace de John Wick 4, donde el protagonista dejó a los espectadores en suspenso con su aparente muerte, el futuro del personaje parecía incierto. Sin embargo, su breve aparición en el spin-off Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, quien interpreta a Eve Macarro, confirmó que la historia de Baba Yaga aún no ha llegado a su fin.

Aunque la información oficial sobre John Wick 5 es escasa, Hobby Consolas señala que Keanu Reeves volverá a encabezar el reparto y que se espera el regreso de Chad Stahelski como director, aunque su participación todavía no cuenta con confirmación definitiva.

Keanu Reeves está previsto para regresar como protagonista en "John Wick 5", según información de Hobby Consolas

Rumores sobre la trama y viejos rivales

En este contexto de secretismo, las especulaciones sobre la trama han cobrado fuerza entre los aficionados. Una de las teorías más comentadas sugiere que John Wick podría verse obligado a unir fuerzas con miembros de la Alta Mesa, la organización que ha sido su principal antagonista en entregas anteriores.

Esta hipótesis se apoya en declaraciones previas de Stahelski, quien adelantó que la Alta Mesa no será el objetivo principal en la próxima película, lo que apunta a la aparición de un nuevo enemigo y a un posible cambio de bando para el protagonista.

Derek Kolstad, aunque no participa directamente en la saga desde la tercera película, ha compartido su visión sobre la evolución de los personajes y las alianzas en la franquicia. En una entrevista citada por Hobby Consolas, Kolstad reflexionó sobre cómo las mejores historias logran sorprender al público con giros inesperados en la relación entre héroes y villanos.

Derek Kolstad, creador de la saga, opina sobre la evolución de personajes y alianzas en la franquicia

“Espero que esta historia se desarrolle de tal manera que aparezca una cara familiar que estabas destinado a odiar, y pienses: ‘Espera un momento. Ah, vale. Somos nosotros contra ellos y ellos. Que les den’”, expresó el cocreador, sugiriendo que una colaboración entre John Wick y un antiguo adversario podría ser el eje central de la nueva entrega.

Entre los posibles aliados que podrían regresar a la pantalla, Hobby Consolas destaca la figura de Cassian, interpretado por el rapero estadounidense Common en John Wick 2: Pacto de sangre. Aunque la mayoría de los miembros de la Alta Mesa conocidos hasta ahora han encontrado un destino fatal, la inclusión de un personaje como Cassian abriría la puerta a una alianza tan improbable como atractiva para los seguidores de la saga.

Hermetismo sobre el elenco y la producción

En cuanto al equipo creativo y el elenco, la única certeza es la presencia de Keanu Reeves en el papel principal. La dirección de Chad Stahelski se da por probable, pero aún no existe confirmación oficial. El resto del reparto y los detalles argumentales permanecen en el más absoluto hermetismo, lo que alimenta aún más las expectativas y teorías entre los fans, según subraya Hobby Consolas.

El argumento y los detalles de la trama permanecen en secreto, generando especulación entre los seguidores ( 87Eleven, Lionsgate)

A la espera de anuncios oficiales, la comunidad de seguidores permanece atenta a cualquier novedad sobre el rumbo que tomará la historia de John Wick. Por ahora, solo queda especular sobre si el legendario asesino forjará una alianza con quienes alguna vez fueron sus enemigos, en una trama que promete desafiar las convenciones de la saga.

El futuro de la franquicia se definirá cuando la nueva película llegue finalmente a las salas, como recuerda Hobby Consolas.

