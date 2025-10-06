Entretenimiento

Ringo Starr mantiene vivo el legado de los Beatles y afirmó: “Todas las generaciones nos escuchan”

Desde Los Ángeles, el baterista compartió en una entrevista con Financial Times su visión sobre la música de la banda, su vigencia junto a Paul McCartney y su incursión en el arte visual

Por Dante Martignoni

Durante el último año, los temas de Los Beatles que más reproducciones acumularon fueron Come Together, Here Comes the Sun y Now and Then (YouTube/The Beatles)

Ringo Starr, icónica figura de la batería y miembro emblemático de The Beatles, conserva la vigencia de la banda seis décadas después de su irrupción en la cultura popular.

Desde su residencia en Los Ángeles, el músico compartió con Financial Times su visión sobre el paso del tiempo, su impulso creativo y la exposición de su obra visual en Las Vegas, siempre con la energía y el humor que lo distinguen.

Con 85 años Starr afirmó que en su mente nunca dejó de tener 24. “Te dije que no puedes tener 27, yo solo tengo 24”, recuerda que le respondió a su hijo Jason cuando este temía cumplir 40.

Esta percepción de juventud permanente se refleja tanto en su actitud como en su aspecto: cabello oscuro, barba sin canas, gafas de sol y el collar con el símbolo de la paz. Para Starr, el tiempo parece estirarse y continúa dedicado a lo que le apasiona.

The Beatles siguen conquistando nuevas generaciones, con millones de reproducciones anuales de sus canciones (AP)

La vigencia de la banda de Liverpool no responde a la nostalgia, sino a una realidad palpable. “Todas las generaciones, si les gusta la música, escuchan a The Beatles”, sostuvo en la entrevista con Financial Times.

El grupo continúa cosechando éxito y, según Starr, las estadísticas lo respaldan: “Los Beatles siguen vendiendo discos. ¡Tenemos miles de millones de reproducciones al año! Es increíble. Las canciones y la actitud eran geniales".

Tanto él como Paul McCartney permanecen activos y comentó que “Paul y yo seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Estamos de gira y grabamos discos”.

El arte visual como nueva expresión, filantropía y compromiso social

La actualidad de Starr se extiende más allá de la música. Este mes, su obra visual ocupa un lugar destacado en la Galería Animazing del Grand Canal Shoppes de Las Vegas, justo cuando ofrece una serie de seis conciertos junto a la All Starr Band en el Venetian.

Parte de los ingresos de su arte se destinan a la Fundación Lotus, creada junto a su esposa Barbara Bach, y enfocada en apoyar a personas con adicciones (REUTERS)

Las paredes exhiben impresiones y pinturas originales valoradas entre USD 2.000 y USD 200.000, destinando parte de los ingresos a la Fundación Lotus, la organización benéfica que fundó con su esposa, Barbara Bach, para apoyar a personas con adicciones.

Disfruto simplemente levantarme y dirigirme al estudio para pintar. Hay días en que lo hago y otros en los que paso semanas sin tocar el lienzo”, relató sobre su proceso creativo.

El músico también comentó que se concentra frente al lienzo y pierde la noción del tiempo: “Simplemente voy al lienzo y empiezo... Y entonces te das cuenta de que llevas dos horas allí. Siempre me sorprende. Me encanta”.

La faceta filantrópica de se manifestó con la consolidación de su fundación, que canaliza recursos hacia personas con problemas de adicción. Este compromiso surge de su propia experiencia y la de Bach, ambos sobrios desde su rehabilitación en 1988. La venta de su arte en Las Vegas contribuye directamente a esta causa, fusionando su creatividad con la responsabilidad social.

Recuerdos, influencias y legado cultural

El desembarco de Starr en el arte visual fue posterior y no inmediato. Su infancia en Liverpool, marcada por la ausencia de su padre y las dificultades económicas, tuvo escaso contacto con el arte.

Starr relató cómo la pintura y el arte lo apasionan actualmente, mientras realiza una serie de conciertos con la All Starr Band en el Venetian de Las Vegas (EFE)

“Vivíamos en una casa muy pequeña y como mi padre se fue cuando yo tenía tres años, nos convertimos en una clase trabajadora de clase baja. Mi madre tenía que trabajar arduamente, día y noche, para pagar el alquiler y alimentarnos. Y mis abuelos la ayudaron. Me criaron tres de ellos: mi madre, mi abuela y mi abuelo”, rememoró en diálogo con Financial Times.

El interés de Starr por el arte se consolidó en la adultez, durante sus estancias en Ámsterdam, donde comenzó a experimentar y explorar distintas formas de expresión visual.

Reconoce que, en ese periodo, algunos hábitos personales como el consumo recreativo de marihuana influyeron en su acercamiento inicial al arte, aunque aclaró que actualmente ya no los practica y que su dedicación a la pintura es fruto de su pasión y disciplina.

Rembrandt es su pintor favorito, y una de sus primeras creaciones fue un gran lienzo con “like, a crazy tree” (como un árbol loco), pintado tras mudarse a Mónaco en 1975, donde el sol reemplazó al gris de Liverpool.

Según Ringo Starr, la icónica tapa simboliza la simplicidad y el espíritu innovador que caracterizó a The Beatles

La conexión de Los Beatles con las artes visuales fue constante. John Lennon estudió en una escuela de arte, Yoko Ono desarrolló una carrera conceptual, y la portada de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, obra de Peter Blake, se transformó en un ícono.

El baterista recordóque la icónica portada de Abbey Road surgió de manera sencilla y espontánea: la banda decidió cruzar la calle sin complicaciones, y ese gesto cotidiano terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de su legado, reflejando la creatividad y frescura del grupo.

El legado de la banda continua renovándose. En la última década, nuevos hitos como la serie “Get Back” y el tema “Now and Then” reforzaron su vigencia. Además, la serie documental “The Beatles Anthology” regresará en noviembre con una edición remasterizada y un episodio inédito, según reveló Financial Times.

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

La tasa de informalidad entre los asalariados marcó su nivel más alto en 17 años

Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”