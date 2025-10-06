Entretenimiento

La discreta hija mayor de Ozzy y Sharon Osbourne reapareció frente a cámaras para el documental de su padre

“Ozzy: No Escape From Now” exhibe el lado poco conocido del cantante en sus últimos años de vida

Aimee Osbourne rompe su habitual
Aimee Osbourne rompe su habitual privacidad con un testimonio sobre los últimos años de vida de su padre, el legendario músico británico (AP Photo/Nick Ut)

Aimee Osbourne, la hija mayor de Ozzy y Sharon Osbourne, hizo una rara aparición pública para hablar sobre los últimos años de vida de su padre en el documental Ozzy: No Escape From Now, que se lanzará el martes 7 de octubre en Paramount+.

Durante dos horas, la producción muestra episodios íntimos y desconocidos de la vida del líder de Black Sabbath, con foco en sus batallas de salud más recientes y el impacto familiar que generaron antes de su fallecimiento en julio de 2025 a los 76 años.

En el documental, Aimee, una figura generalmente alejada del foco mediático y quien decidió no participar en el popular reality familiar The Osbournes, ofrece un testimonio directo acerca del deterioro físico de su padre.

Estaba en gran angustia y con mucho dolor. No puedo imaginar que muchas personas estén acostumbradas a ver a sus padres de esa manera”, afirmó.

Su relato se centra principalmente en las secuelas del accidente que sufrió el cantante en 2018, que lo llevó a ser hospitalizado y precipitó una cadena de complicaciones graves, incluyendo problemas de movilidad, infecciones y varias cirugías.

El documental "Ozzy: No Escape
El documental "Ozzy: No Escape From Now" incluyó las declaraciones de Aimee (Paramount+)

Osbourne murió por un paro cardíaco provocado por un infarto agudo de miocardio, junto con una cardiopatía coronaria y complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

A pesar del desgaste físico, el documental detalla que Ozzy Osbourne continuó trabajando en estudio, grabando discos y realizando presentaciones, incluso después de recibir diagnósticos severos y permanecer varias semanas en el hospital.

Sharon, de 72 años; Kelly, de 40, y Jack, de 39, también participan del documental y comparten recuerdos y percepciones sobre la última etapa de vida de Ozzy.

El testimonio de Aimee Osbourne destaca por su carácter reservado; la hija mayor rara vez se ha expresado públicamente sobre asuntos familiares.

En un momento, señala que el accidente de 2018 “fue especialmente impactante porque ya había presenciado otros anteriormente”, pero admite que esta vez “no parecía que pudiera salir adelante como en otras ocasiones”.

La relación distante entre los
La relación distante entre los hermanos Osbourne queda reflejada en los testimonios separados de Aimee y Kelly dentro de la producción (LEE CELANO/AFP)

La producción revela que, aunque no estuvo expuesta en la pantalla como sus hermanos, ella estuvo presente junto a su padre durante su prolongada estancia hospitalaria.

En ese sentido, recordó que, para Ozzy, la cancelación de su gira mundial en 2019 fue “su mayor dolor” y resultó “devastador” para él.

El documental describe hitos musicales ocurridos durante esta etapa. Expone el detrás de escena de la grabación de Ordinary Man (2020), la obtención de un Grammy por el álbum Patient Number 9 (2022), la participación de Ozzy con Black Sabbath en la ceremonia de clausura de los Juegos de la Commonwealth en el Reino Unido en 2022 y su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024.

También se retrata su concierto de despedida en Birmingham, realizado poco antes de su muerte.

El impacto de la salida de Ozzy Osbourne de Black Sabbath en 1979 también es motivo de discusión en el documental.

Las entrevistas del documental reflejan
Las entrevistas del documental reflejan el aislamiento familiar y la dureza de enfrentar la enfermedad en la intimidad del clan Osbourne (Shutterstock)

Kelly recuerda que esa expulsión “lo destruyó”, mientras que Aimee asocia el hecho a posibles problemas asociados al consumo de sustancias, aunque admite desconocer los detalles concretos y asume que la situación “fue compleja”.

Las relaciones entre los hermanos Osbourne se muestran distantes. Jack Osbourne, en declaraciones previas en el podcast Disrespectfully realizadas una semana antes de la muerte de Ozzy, confirma que no mantiene una relación cercana con Aimee.

Por su parte, Aimee ha sido consistente en proteger su privacidad, como declaró en una entrevista con The Independent en 2015 y en otra conversación con Barbara Walters en 2002, donde defendió su decisión de quedarse al margen del reality familiar.

Sobre sus hermanos, detalló: “No diría que existe facilidad entre nosotros, pero hay aceptación. ¿Socializamos? No”.

La distancia entre las hermanas también se refleja en la producción. Cada una da entrevistas por separado y no aparecen juntas ante la cámara.

Sharon Osbourne afrontó el sufrimiento
Sharon Osbourne afrontó el sufrimiento de cuidar a su esposo y ver cómo la salud del líder de Black Sabbath se desmoronaba (Jacob King/PA via AP)

Kelly Osbourne resalta la dificultad que vivió Sharon Osbourne ante la enfermedad y el deterioro de su esposo. “Creo que lo que sucede con mi mamá es la parte más triste de todo esto. Ver al hombre al que más ama sufrir fue muy duro”, indicó.

Por su parte, Aimee coincide y señala que el cambio brusco en la dinámica familiar resultó “aterrador y doloroso”. Divulga que para Sharon, mantener el control de la situación fue fundamental, y que perder ese control por la enfermedad de su marido fue motivo de gran sufrimiento.

Entre la dureza de los relatos familiares, Aimee Osbourne también resalta el carácter de su padre y lo describe como “bastante travieso a veces” y reconoce en él un rasgo entrañable.

Ozzy: No Escape From Now se estrena el martes 7 de octubre en Paramount+.

