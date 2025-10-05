El bailarín que participó como testigo en el juicio contra Diddy Combs opinó sobre la sentencia: “Siento mucha empatía”

Sharay Hayes, testigo clave en el juicio contra Sean Diddy Combs, expresó que su opinión sobre la sentencia cambió tras escuchar al juez (REUTERS)

Sharay Hayes, conocido como “The Punisher”, participó como testigo en el juicio federal por delitos sexuales contra Sean Diddy Combs.

Tras la sentencia a más de cuatro años de prisión impuesta al productor musical el 3 de octubre, el bailarín compartió públicamente su opinión sobre el fallo y las circunstancias emocionales que lo rodearon.

En declaraciones recogidas por TMZ y Daily Mail después de la audiencia, Hayes explicó que inicialmente consideraba suficiente la prisión preventiva que ya había cumplido Combs, por lo que la pena de 50 meses resultaba, a su juicio, excesiva.

Sin embargo, luego de escuchar los fundamentos del juez Arun Subramanian, que incluyeron cinco años de libertad condicional y una multa máxima de 500.000 dólares, modificó su postura.

Tras declarar en el juicio, Hayes admitió haber buscado cierre emocional al asistir personalmente a la lectura de la sentencia contra Combs (REUTERS/Jane Rosenberg)

“No quiero invalidar nada de lo que las víctimas atravesaron, y he estado pensando en Cassie Ventura”, dijo el bailarín, expresando su satisfacción acerca de que se haya hecho justicia. “Este es un hombre que hizo cosas terribles”.

En diálogo con el Daily Mail, el hombre profundizó en su percepción sobre la reacción pública ante Diddy. “El mundo es duro porque todos piensan que su arrepentimiento no es real”, sostuvo.

Y agregó: “La caída de este hombre es una circunstancia devastadora. Siento mucha empatía y, en realidad, lamento mucho lo que le pasa”.

En su testimonio, el bailarín insistió en que percibía remordimiento genuino en el músico y consideraba que tanto el tiempo en prisión como la exposición mediática ya representaban consecuencias significativas.

“Fue muy duro. Se sintió como algo desgarrador", sostuvo Hayes tras presenciar la reacción de los hijos de Combs (REUTERS/Eric Gaillard)

El impacto en la sala durante la sentencia también fue tema de sus declaraciones. Según Hayes, varios de los hijos de Sean Combs rompieron en llanto en presencia del juez.

“Mira, soy un tipo rudo apodado ‘The Punisher’ y hasta yo estuve a punto de pedir pañuelos”, relató. “Fue muy duro. Se sintió como algo desgarrador. Es una experiencia que me hizo ver todo esto desde otro ángulo”.

En esa misma línea, explicó al tabloide británico que asistir personalmente a la medida de sentencia era necesario para él, buscando su propio cierre luego de haber testificado en mayo.

Durante el juicio, Sharay Hayes relató al jurado que recibió 800 dólares para montar una “escena sexy” para Sean Diddy Combs y su entonces pareja, Cassie Ventura, evitando contacto visual con el magnate.

El bailarín reconoció que la caída de Sean Diddy Combs fue devastadora y afirmó sentir empatía por el productor musical (REUTERS/Jane Rosenberg)

Según su testimonio, Ventura le entregó un sobre con efectivo y le pidió que ayudara a crear una atmósfera íntima. Tras su aparición en el juicio, Hayes señaló que se mantuvo escondido por el nivel de atención que atrajo el caso.

Aunque he hecho varias entrevistas para tratar de mostrar otra faceta de mí mismo, creo que en el fondo sentí: ‘Estoy en medio de todo esto’. No fue fácil”, comentó.

Pese a la presión, reconoce que la mayor parte de las respuestas que recibe del público son positivas: “Algunos me dan la espalda o me miran mal, pero necesitaba enfrentar esto de manera directa para poder cerrar este ciclo”.

Durante el proceso judicial, Cassie ofreció cuatro días de declaraciones en los que acusó a Combs de abuso físico, sexual y verbal durante su relación.

El bailarín dedica un capítulo de su libro, In Search of Freezer Meat, para narrar sus encuentros con el productor y Ventura, sin mencionar explícitamente sus nombres.

El testigo contó que recibió 800 dólares por montar una escena íntima para Combs y su entonces pareja, Cassie Ventura (Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión

El viernes 3 de octubre, el juez Arun Subramanian condenó a Sean Diddy Combs a 50 meses de prisión por cargos vinculados con la prostitución, luego de un juicio de casi dos meses que expuso episodios de coacción, violencia y abuso.

Además de la sentencia, se le impuso una multa de 500.000 dólares y un periodo de cinco años de libertad condicional.

La condena se dictó tres meses después de que un jurado hallara culpable a Combs de trasladar personas entre estados para encuentros sexuales pagos, en violación de la Ley Mann.

En la acusación aparecieron relatos de fiestas conocidas como “Freak Offs”, en las que, según testimonios, se mezclaban drogas, escoltas masculinos y parejas del productor forzadas a participar, mientras él observaba y grababa.

Cassie Ventura relató que durante una década fue obligada por el rapero a mantener “sexo repugnante con desconocidos cientos de veces”.

Relatos sobre fiestas privadas, drogas y coacción formaron parte del juicio cuyo desenlace privó de libertad a Sean "Diddy" Combs (REUTERS/Mario Anzuoni)

El tribunal también contó con el testimonio de otra mujer, identificada como Jane, quien aseguró haber sido agredida y forzada bajo amenazas a realizar sexo oral a un escort.

Aunque Diddy fue absuelto de los cargos más graves —tráfico sexual y crimen organizado— la fiscalía solicitó una condena de 11 años y tres meses, frente a los 14 meses que pedía la defensa.

Previo a la audiencia, el músico envió una carta al juez pidiendo clemencia, argumentando que la prisión lo había transformado y que había encontrado la sobriedad tras 25 años.

En sentido opuesto, las declaraciones de las víctimas presentaron al artista como un individuo manipulador “sin intención de cambiar”.

Durante la audiencia, la defensa presentó evidencias de la vida familiar y social de Combs, pero el juez Subramanian remarcó: “Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso”.