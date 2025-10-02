Entretenimiento

Todo sobre el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: las claves sobre la inminente sentencia en Nueva York

El productor musical espera la decisión final del juez Arun Subramanian

Ester Palomino

Por Ester Palomino

El rapero y empresario enfrenta
El rapero y empresario enfrenta una sentencia que podría llevarlo más de una década a prisión

El productor musical y magnate del entretenimiento Sean “Diddy” Combs volverá este viernes 3 de octubre a la corte federal de Manhattan para escuchar su sentencia, tras haber sido declarado culpable de dos delitos relacionados con prostitución.

Aunque el jurado lo absolvió de los cargos más graves de trata sexual y conspiración de crimen organizado, la condena que ahora enfrenta podría mantenerlo tras las rejas por varios años más.

Los cargos y la posible condena

En julio, tras ocho semanas de juicio, el jurado encontró a Combs culpable de dos cargos de transporte para participar en prostitución, bajo la Ley Mann, que prohíbe trasladar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Aunque la defensa calificó estas acusaciones como “cargos de relleno que nunca debieron haberse presentado”, la fiscalía las presentó como delitos serios.

Diddy fue absuelto de los
Diddy fue absuelto de los cargos de trata sexual y crimen organizado, pero aún podría pasar años tras las rejas

Según The New York Times, los fiscales han pedido que el juez imponga una condena de al menos 135 meses —es decir, 11 años y tres meses—.

La fiscal Maurene Comey sostuvo: “Incluso con la condena solo por estos dos cargos, hay una conducta muy, muy grave y relevante aquí que merece un largo período de encarcelamiento”.

Por el contrario, el equipo legal de Combs solicitó que la sentencia no supere los 14 meses de cárcel, lo que, considerando el año que ya ha pasado detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, permitiría su liberación a fines de 2025.

Sus abogados argumentaron que las relaciones sexuales en cuestión fueron consensuadas y que su cliente ya ha pagado un precio alto. En un escrito judicial, afirmaron: “El tribunal no puede usar conductas de las que fue absuelto para aumentar la condena del señor Combs”.

El proceso judicial contra Diddy no solo incluyó testimonios sobre prostitución, sino también abundantes relatos de violencia.

La cantante Casandra “Cassie” Ventura, expareja del rapero, declaró haber sufrido golpizas durante su relación, y un video de seguridad mostrado en el juicio lo captó agrediéndola en un hotel de Los Ángeles en 2016.

El rapero lleva más de
El rapero lleva más de un año recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn

Aunque esas imágenes fueron impactantes para el jurado, los abogados de Combs sostienen que no deben influir en la sentencia, dado que él fue absuelto de los cargos de trata y crimen organizado. “Referirse a esa conducta para determinar la pena plantearía graves problemas constitucionales”, advirtieron sus defensores.

¿Hablará Diddy ante el juez?

Durante el juicio, Combs no testificó en su propia defensa. Sin embargo, sus abogados adelantaron que en la audiencia de este viernes el artista planea dirigirse directamente al juez antes de conocer su condena.

Según documentos citados por The New York Times, el equipo legal solicitó que su cliente pueda vestir ropa no carcelaria, como ocurrió durante el juicio, porque la audiencia de sentencia “tiene una importancia significativa para el señor Combs” y él desea mostrarse ante la corte de la manera “más digna y respetuosa posible”.

Las alocuciones en este tipo de procesos suelen ser una oportunidad para que los acusados expresen remordimiento y pidan clemencia. Aún no está claro si Combs asumirá responsabilidad o insistirá en su inocencia parcial.

Diddy se presentará ante la
Diddy se presentará ante la corte con la intención de hablar directamente al juez antes de conocer su condena

En paralelo al proceso judicial, ha surgido la posibilidad de un indulto presidencial. De acuerdo con The New York Times, allegados a Combs han contactado a la administración Trump para explorar la opción de un perdón.

El propio Donald Trump reconoció en agosto que la decisión no sería sencilla, y puso como argumento las críticas que recibió de Combs durante la campaña de 2020. “Cuando conocías a alguien y todo estaba bien, y luego te postulas a un cargo y él hace declaraciones terribles… entonces, no lo sé, es más difícil”, declaró en una entrevista con Newsmax.

