Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte

Sean Combs fue declarado culpable en julio por violar la Ley Mann (Reuters/File Photo)

El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 50 meses o 4 años y dos meses de prisión por cargos relacionados con la prostitución, tras un proceso judicial que expuso episodios de violencia, coerción y abuso en su vida privada.

El juez federal Arun Subramanian dictó la pena en una corte de Manhattan, luego de escuchar los alegatos de la fiscalía, la defensa, víctimas y familiares del artista.

Además del tiempo designado en la cárcel, Combs deberá pagar una multa de 500.000 dólares y pasar 5 años de libertad condicional al término de la prisión efectiva.

El fallo llega tres meses después de que un jurado lo declarara culpable de dos cargos de transportar personas a través de estados para encuentros sexuales pagados, en violación de la Ley Mann.

Combs, de 55 años, enfrentaba hasta 20 años de cárcel. Los fiscales pedían una condena de 11 años y tres meses, mientras que su defensa insistía en solo 14 meses, con el argumento de que el tiempo ya cumplido en prisión preventiva era suficiente.

La defensa preparó un montaje de videos que enfatizaban la vida familiar de Combs y su trabajo humanitario (REUTERS/Jane Rosenberg TPX IMAGES OF THE DAY)

El magnate musical apareció en la corte con barba canosa, un suéter claro y gesto sereno. Abrazó a sus abogados y saludó a su familia antes de sentarse frente al juez.

En la sala, también estaban algunos de sus hijos, quienes intervinieron en discursos, con voz entrecortada, a favor de su padre.

Los testimonios del juicio previo

Durante el proceso, la fiscalía describió los llamados “Freak Offs”, fiestas sexuales que combinaban drogas, escorts masculinos y las parejas de Combs, a quienes —según varios testimonios— obligaba a participar mientras él observaba y grababa.

La cantante Casandra “Cassie” Ventura relató que durante una década Combs la obligó a mantener “sexo repugnante con desconocidos cientos de veces”.

Asimismo, el jurado vio un video donde el productor golpeaba y arrastraba a Cassie en un hotel de Los Ángeles en 2016. Otra mujer, identificada como Jane, declaró que fue atacada y obligada a practicar sexo oral a un escort bajo amenaza.

Cassie Ventura fue expareja de Sean "Diddy" Combs,y una de las testigos clave en su contra (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

Aunque Combs fue absuelto de tráfico sexual y crimen organizado, la fiscalía sostuvo que esos hechos debían ser considerados ahora en la sentencia.

“Parece que la defensa intenta ahogar las voces de las víctimas con testigos de carácter”, dijo la fiscal Christy Slavik, citada por Reuters.

El día previo a la audiencia, Combs había enviado al juez una carta en la que pidió clemencia. “Perdí mi camino. Perdido en las drogas y los excesos. Mi caída tuvo su raíz en mi egoísmo”, escribió.

Combs afirmó que la prisión lo había transformado, que se encontraba sobrio por primera vez en 25 años y que estaba “humillado y roto”.

Del lado contrario, Cassie lo definió en una carta como un “hombre cruel, hambriento de poder y manipulador” que “no tiene interés en cambiar ni en convertirse en alguien mejor”. Por su parte, Mia, una exasistente que testificó en el juicio, pidió una sentencia “que tenga en cuenta el peligro continuo que mi abusador representa para mí y para otros”.

Ella desistió declarar en persona en la audiencia de hoy debido a una carta de la defensa que la acusaba de mentir. Ese movimiento fue descrito por la fiscal como un intento de ‘bullying’.

El juez Subramanian respaldó esa crítica y señaló que “el tono del mensaje fue inapropiado”.

Sean Combs, fundador de Bad Boy Records, es una de las figuras más influyentes caídas en desgracia. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP File)

Este viernes, la defensa también presentó un video de 11 minutos mostrando la faceta familiar y filantrópica del artista, incluidos fragmentos en los que aparece con sus hijos, visitando escuelas y corriendo el maratón de Nueva York para obras benéficas.

“Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso”, le dijo Subramanian a Combs al proclamar sentencia. “Evidencia que demuestra que abusaste del poder y el control que tenías sobre las vidas de las mujeres a las que profesabas amar profundamente. Las maltrataste física, emocional y psicológicamente”.

Con esta condena de 50 meses, Combs se convierte en una de las figuras más prominentes de la industria del entretenimiento en ser castigada judicialmente por delitos sexuales.