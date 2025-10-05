Amy Schumer mostró su radical pérdida de peso con una fotografía en redes sociales

Amy Schumer mostró una nueva figura en Las Vegas junto a amigas, lo que provocó reacciones entre seguidores y celebridades sobre su transformación física (Instagram/@amyschumer/REUTERS)

La reciente publicación de Amy Schumer en Instagram, donde muestra una figura notablemente más delgada durante un viaje a Las Vegas, generó una ola de reacciones entre seguidores y celebridades.

En la imagen, la comediante aparece junto a sus amigas Alex Saks y Jillian Bell, luciendo un vestido camisero de Miu Miu y tacones negros, lo que resalta su transformación física.

Entre los comentarios destacados, la experta en cuidado de la piel Georgia Louise escribió: “¡Amy… esas piernas tienen que mostrarse más!”, mientras que el director Lee Daniels la elogió con un “mamá delgada”, y Margaret Joseph, de Real Housewives of New Jersey, añadió: “¡Piernas para rato!”.

Detrás de esta transformación, Schumer ha mantenido una postura de transparencia sobre los métodos empleados para perder peso. La actriz de 44 años relató su experiencia con medicamentos como Ozempic, que le provocó efectos secundarios severos.

Con vestido de Miu Miu y tacones negros, la comediante fue elogiada en redes por su reciente cambio de imagen y honestidad pública (Instagram/@amyschumer)

“Tengo este gen, GDF15, que te hace extremadamente propenso a las náuseas, por eso estuve tan enferma durante el embarazo”, explicó en una entrevista con Howard Stern.

Amy Schumer detalló que, tras probar Ozempic hace casi tres años, se sintió postrada en cama y sin energía, hasta el punto de no poder jugar con su hijo. “Otras personas lo toman y les va bien. Así que, que Dios los bendiga”, añadió.

La comediante también criticó la falta de sinceridad en la industria del entretenimiento sobre el uso de estos fármacos:

“Todos han estado mintiendo, diciendo ‘porciones más pequeñas’. Basta ya. Están usando Ozempic o algo similar, o se han hecho algún procedimiento. Solo sean honestos”.

Schumer relató los efectos secundarios de Ozempic y su decisión de hablar abiertamente sobre su experiencia con medicamentos para bajar de peso (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Cuando me hice una lipo, lo dije”, destacó en línea con su postura franca y sin tapujos.

En los últimos meses, la protagonista de Esta chica es un desastre encontró una combinación de tratamientos que, según sus palabras, le ha resultado beneficiosa.

Utiliza estrógeno y progesterona para los síntomas de la perimenopausia, y Monjauro, un medicamento GLP-1 para la diabetes tipo 2, también recetado para la pérdida de peso.

“Mis síntomas de la perimenopausia han desaparecido. Mi cabello está más abundante, mi piel mejoró y tengo más energía”, escribió en Instagram en marzo e insistió en que su objetivo es “mantener la honestidad” con sus seguidores respecto a su proceso de salud y bienestar.

Amy reconoció que el uso de terapias hormonales y medicamentos aprobados le ha mejorado la salud física y el bienestar general en los últimos meses (Brad Penner-Imagn Images)

La confesión de Amy Schumer sobre su vida sexual

Amy Schumer compartió detalles sobre su vida familiar durante el evento SNL50: The Anniversary Special, celebrado en Nueva York el 16 de febrero de este año.

En dicha entrevista, la comediante de 43 años reveló que su vida íntima con su esposo, el chef y agricultor Chris Fischer, se limita a dos ocasiones al año: su aniversario de bodas y los cumpleaños.

“Sí. Siete años. Tuvimos sexo. Lo hicimos”, bromeó Schumer sobre su reciente aniversario, celebrado el 13 de febrero. La pareja, que contrajo matrimonio en 2018 en Malibú ante 80 invitados, entre ellos celebridades como Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal, tiene un hijo de cinco años, Gene David.

Schumer ha abordado con humor y sinceridad la evolución de su relación con Fischer, especialmente tras convertirse en padres. En el programa The View, la actriz comentó que la espontaneidad en su vida íntima es escasa y que suelen programar sus encuentros.

Amy Schumer reveló los dos días al año en que tiene sexo con su esposo Chris Fischer (Evan Agostini/Invision/AP)

“No, somos bastante cursis. Haremos el amor. Haremos el amor dulce”, dijo, provocando la reacción de las coanfitrionas Whoopi Goldberg y Sunny Hostin, quienes coincidieron en la necesidad de planificar el tiempo en pareja.

En esa misma línea, Schumer celebró su séptimo aniversario de matrimonio con una publicación en Instagram, donde compartió una foto de su boda y escribió: “¡Hace 7 años firmamos un acuerdo prenupcial y no he tenido que utilizarlo! Te amo, cariño”.