La historia de una madre de 58 que se convirtió en estrella de OnlyFans para sobrevivir

Elaina St. James encontró en OnlyFans una forma de darle estabilidad económica a su hijo. (Instagram/Elaina St. James)

A los 36 años, Elaina St. James estaba dispuesta a convertirse en cualquier persona si eso significaba cumplir su sueño de ser madre.

“Estaba lista para darlo todo por mi Príncipe Azul si eso significaba que podría ser mamá. Si nunca llegaba el hombre adecuado, entonces asumiría la maternidad como madre soltera; tener hijos era así de importante para mí”, dijo en una entrevista con PEOPLE.

Su búsqueda del amor la llevó a un sitio de citas, donde conoció a un hombre que parecía tenerlo todo: cinco años mayor que ella, abogado, propietario de una casa en el sur de California y, sobre todo, compartían la misma visión de futuro.

“Nos dimos cuenta de que habíamos disfrutado nuestra juventud. Queríamos ser padres, casarnos y tener todas estas cosas”, relató.

Elaina St. James se convirtió en una esposa de tiempo completo para cumplir su sueño de ser madre. (Instagram/Elaina St. James)

La conexión fue inmediata, y pronto, ella dejó atrás su exitosa carrera en ventas y su vida independiente en Wisconsin para mudarse a su prometido en Orange County.

En California, su vida cambió radicalmente. Su pareja no quería que trabajara, y ella se convirtió en lo que hoy se conoce como “tradwife”, dedicando su tiempo a cuidar de él y de la casa.

“Empecé a ser lo que ahora se llama una tradwife. Hacía todo por él: todas las comidas, todas las limpiezas. Preparaba el desayuno, el almuerzo y la cena; le empacaba el almuerzo”, aseguró.

Con el tiempo, St. James se volvió “realmente controlada” por su prometido. Él imponía hábitos y valores que ella debía seguir, como una dieta estrictamente nutritiva.

Elaina St. James se volvió completamente dependiente de su prometido. (Elaina St. James)

“No quería que comiera papas fritas, así que no lo hice. No quería que comiera queso, y yo le bromeaba diciendo: ‘Soy de Wisconsin, eso es parte del ADN’, y él me decía: ‘No, es malo para tus arterias’. Le dije: ‘Está bien’”, relató.

La independencia financiera desapareció casi por completo: su seguro, teléfono, automóvil y casi todo dependían de él. “Estaba tan enfocada en su felicidad que realmente me perdí a mí misma”, admitió.

Durante casi cuatro años, el compromiso nunca se tradujo en matrimonio. Elaina St. James intentó justificar las demoras, creyendo que él quería ser padre primero y que ella debía facilitarle ese camino.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse, especialmente tras la muerte de su perro, que sumió a su pareja en una profunda depresión. Tras un periodo de separación acordado, él la dejó sin previo aviso.

El prometido de Elaina St. James la abandonó, dejándola sin sustento económico. (Instagram/Elaina St. James)

“Básicamente me desapareció. Creo que respondió un correo electrónico diciendo: ‘Se acabó’. Y yo estaba como: ‘¿Qué quieres decir con que se acabó?’”, recordó

A pesar de la devastación, Elaina no renunció a su sueño de ser madre. A los 40 años comenzó la maternidad en solitario, trabajando en empleos modestos y asegurándose de tener seguro médico.

Después de un año y medio, quedó embarazada y dio a luz a su hijo, centrando su vida en la maternidad. “Hice eso hasta que él fue a la escuela, luego conseguí trabajos de oficina que no pagaban mucho, pero eran lo mejor para él”, dijo.

La estabilidad financiera seguía siendo un desafío, hasta que en 2021 descubrió la historia de Crystal Jackson, madre de tres hijos que ganaba 150,000 dólares al mes en OnlyFans. Inspirada por este ejemplo, Elaina St. James decidió probar suerte en la plataforma.

Elaina St. James decidió incursionar en OnlyFans para darle una vida estable a su hijo. (Instagram/Elaina St. James)

“Tienes ese momento de iluminación en la vida y algo interno dice: ‘Esto. Tengo que saber esto’. Pensé: ‘Si pudiera ganar una décima parte de lo que ella gana desde la seguridad y privacidad de mi hogar, sería un cambio de vida para mi hijo y para mí’”, cuenta.

En tres meses, la mujer ganó 10,000 dólares y pronto superó su salario anterior, lo que le permitió dedicarse a tiempo completo a la creación de contenido.

Además, expandió su presencia en YouTube, Instagram y TikTok, enseñando que nunca es tarde para reinventarse. “He tenido tantas mujeres que me dicen que soy una inspiración, que sus mejores días no han pasado y que nunca es tarde para comenzar de nuevo”, asegura.

Elaina St. James aseguró que varias mujeres la toman como inspiración. (Instagram/Elaina St. James)

Hoy, a sus 58 años, Elaina St. James genera más de 1.5 millones de dólares al año, la mayoría proveniente de OnlyFans. Su hijo entiende el origen de su trabajo y ambos disfrutan de una vida cómoda y segura.

“No necesito un hombre —y eso es enorme—. Ahora gano más dinero que él alguna vez como abogado en California”, expresó.