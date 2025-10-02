Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”

Louis Tomlinson lanzó Lemonade, el single que adelanta el próximo álbum de su carrera How Did I Get Here? (Louis Tomlinson/YouTube)

En la luminosa tarde argentina de este miércoles primaveral, Louis Tomlinson volvió a ocupar el centro de atención del universo pop a tan solo horas de lanzar “Lemonade”, el adelanto de su nuevo álbum. El artista, que ha recorrido el mundo con su música e impronta desde aquellos días de furor con One Direction, habló a corazón abierto en una conferencia de prensa virtual. Allí, dio detalles sobre el lanzamiento de su próximo disco, How Did I Get Here? y de los motivos que lo llevaron al inicio de un nuevo capítulo musical.

El anuncio, que trajo aires de frescura tanto en sonido como en historia, se vivió como un verdadero acontecimiento. El reciente sencillo muestra que las emociones auténticas, los lazos con sus fans y la búsqueda de libertad creativa siguen siendo el centro de todo para el británico. “Es el disco que siempre merecí hacer”, comenzó relatando Louis ante la consulta de Teleshow, y luego continuó: “Es un cliché decirlo, pero creo que los discos que hice antes, todas las decisiones que tomé antes, todo y cada tipo de frustración, todo eso me llevó a este momento donde finalmente me siento cómodo y tengo el lujo de poseer el tiempo para poder cometer errores y experimentar”.

El músico profundizó aún más sobre qué significa atravesar la etapa actual. “Una cosa es entrar a un disco con la esperanza de experimentar y otra totalmente diferente que funcione. Y eso definitivamente, a medida que avanzás en el proceso, ayuda con el impulso y la confianza. Te atrevés a soñar un día y de repente el disco empieza a estar en un lugar un poco más experimental y encuentra su camino de regreso al pop”, explicó. Consultado por el primer adelanto de este disco, Tomlinson fue claro: “Creo que eso definitivamente me dio mucha confianza en este proyecto porque hay bastantes canciones. Y ”Lemonade“ es una de ellas realmente, que cuando empecé a hacer el álbum, no habría anticipado necesariamente que sonara así y creo que eso siempre es algo positivo como artista, intentar superarte”.

How Did I Get Here?, el álbum que verá la luz el próximo 23 de enero de 2026 (@louist91/Instagram)

Louis, en su faceta más introspectiva, compartió detalles sobre el trabajo interno realizado entre discos, y cómo su camino como solista le brindó la posibilidad de experimentar con otros métodos de composición y producción. “Hay un tipo de letra conversacional que en este álbum se vive un poco más en la metáfora. No es tan directo como los álbumes anteriores, líricamente, pero aún hay temas que son bastante directos y honestos. Así que creo que ese es el pegamento que los une. Pero en esos dos discos anteriores, particularmente en Walls, aprendí mucho en el proceso y estoy muy orgulloso de cada canción”, señaló, mostrando que la evolución es su bandera.

La elección de esta fecha no pasó desapercibida: el encuentro se realizó a tan solo unos días del primer aniversario de la muerte de Liam Payne, amigo entrañable de Louis y excompañero en One Direction, fallecido en Argentina. Aunque el foco estuvo puesto en la emoción del lanzamiento de su próximo álbum que verá la luz el 23 de enero de 2026, la proximidad del duro recuerdo sumó un matiz especial al anuncio y un inevitable suspiro de nostalgia para su fandom. Y, si bien no hubo mención al respecto entre cafés y detalles compartidos, sus palabras ante su fallecimiento continúan resonando. “Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas y rememorar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos”, aseguró el artista en octubre del año pasado en sus redes.

"Tengo el lujo de poseer el tiempo para poder cometer errores y experimentar", aseguró Louis a este medio (@louist91/Instagram)

Repasando sus primeros pasos como vocalista y fuera de One Direction, Louis explicó con honestidad: “Cuando escucho ese disco ahora, puedo sentir esa época y hay un poco de frustración en cuanto al sonido y lo que realmente quería para mi primer álbum. Aunque cuando lo veo hacia atrás, me siento realmente orgulloso. Así que eso debe decir algo sobre la calidad porque soy bastante exigente conmigo mismo”. Para Tomlinson, mirar atrás no es mirar con arrepentimiento: es reconocer la madurez que vino con los años y las búsquedas, la libertad y la energía de una voz que no se apaga cuando el fenómeno masivo baja la espuma.

Sobre su crecimiento personal y profesional a partir del trabajo en este último disco, y respecto a la incógnita de si los fans podrán percibir esta evolución y cambio de rumbo al escucharlo, el artista profundizó: “Con cada canción que escribimos, todos nosotros estamos tratando de buscar algo más ambicioso y diferente. Supongo que lo que aprendí sobre mí mismo es que todavía quiero ponerme a prueba. Es fácil acomodarse, con todo, con el video musical, con la forma en que se verá la gira, e incluso con la promoción que estoy haciendo. Ahora, acabo de unirme a TikTok, estoy tratando de hacer cosas diferentes esta vez. Realmente estoy intentando ir a por todo en todos los aspectos. Realmente estoy tratando de exigirme. Así que espero que los fans se sientan bien con la confianza que han inspirado”.

Durante tres semanas, Tomlinson se trasladó a Costa Rica y puso en marcha la producción de su tercer álbum solista (@louist91/Instagram)

Un capítulo aparte dentro de este proceso está ocupado por el modo de grabación y las locaciones que Louis y su equipo eligieron para experimentar y crear. “Tengo una lista cada vez más grande de lugares hermosos que he visitado, pero realmente solo he estado de gira allá y obviamente tengo grandes recuerdos del show. Pero el único problema de las giras es que entrás y salís y realmente no llegás a ver el lugar lo suficiente, así que ese lugar definitivamente estaba en esa lista. Pero también, ha sido un sueño mío desde hace tiempo grabar y escribir en algún lugar tropical y sumergirme en toda la atmósfera y el ambiente y, todo lo que realmente tiene para ofrecer, así que Costa Rica fue simplemente perfecto para eso”, afirmó frente a la cámara sobre el destino que eligió junto a su principal colaborador y co-productor, Nico Rebscher.

A lo largo de la charla, Tomlinson también fue consultado por sus recuerdos recientes de Latinoamérica y la posibilidad de regresar, especialmente a la Argentina. “Nos veremos pronto”, prometió sin dar detalles ni fechas concretas.

El ida y vuelta sobre la importancia del vínculo con esos fans llevó a otra confesión: “Esos momentos son vitales para mí personalmente. Recibo retroalimentación instantánea de los fans y tengo la suerte de casi siempre tener buenos shows. Así que ese tipo de sensación, especialmente en un momento en el que has estado muy ocupado y tal vez un poco estresado, recarga el alma. Es agradable”. No es para menos: Tomlinson supo construir una relación directa con su público, respondiendo peticiones en redes y haciendo parte de cada gira a su gente más fiel.

El artista británico de 33 años busca sorprender a su audiencia con su próximo álbum (@LTHQOfficial/X)

Si algo queda claro tras cada una de las preguntas y respuestas de esta charla, es que con este álbum, Louis no solo buscó reinventarse, sino aceptar que toda evolución implica vulnerabilidad, ensayo y error. Y que tanto en estudio como en el escenario, su motor sigue siendo la curiosidad y el desafío de darlo todo. Durante las semanas previas al lanzamiento, el joven también trabajó en su imagen y presencia digital: incorporó nuevas plataformas, y dio un giro en la dirección de sus videoclips. Así apostó a sonidos frescos que reflejan ese “cambio de ciclo” del que habló.

El disco, que de acuerdo a sus palabras divide su esencia entre lo introspectivo y lo experimental, se benefició por la calma y la atmósfera de Costa Rica. No solo fue un viaje para el músico, sino para todo su equipo, que acompañó ideas, sesiones nocturnas y hasta caminatas inspiradoras por la playa. El artista mencionó cómo las letras exploran temáticas de superación, confianza y los matices de la vida adulta, sin abandonar sus raíces pop, pero buscando siempre el “extra” que marque una diferencia en la discografía de quien supo crecer bajo la mirada atenta de millones.

El cierre del evento, lejos de ser protocolar, fue a pura emoción y conexión con el público argentino y latinoamericano. Al apagarse la cámara y finalizar la ronda de preguntas, el cantante británico dejó una promesa en el aire y la certeza de que, a pesar de los récords, las giras y los cambios, lo esencial se mantiene inalterable: las canciones, la vulnerabilidad, la gratitud y ese encuentro con la gente que, disco a disco, se renueva siempre.